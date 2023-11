I 10 ebook più letti e le tendenze di lettura del 2023

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Quali sono stati gli ebook più letti nel 2023? A dircelo è il Kobo Book Report 2023, una fotografia accurata delle abitudini di lettura degli italiani nel corso del 2023. Come di consueto infatti, Rakuten Kobo offre uno sguardo ancora più dettagliato sulle preferenze dei lettori, le tendenze del comparto e le nuove opportunità che il mondo dell’editoria si prepara ad accogliere.

In un anno ancora segnato da profondi cambiamenti e sfide, la lettura ha continuato a rappresentare un rifugio per gli italiani, che si confermano accaniti lettori. Il 2023 ha testimoniato, infatti, un ampio protagonismo di libri e audiolibri: è stato stimato che, da gennaio, gli amanti dei libri abbiano dedicato un equivalente di circa 1800 anni di tempo alla lettura digitale.

Curiosità e tendenze di lettura

Fra i mesi in cui gli italiani hanno letto di più troviamo al primo posto quelli tradizionalmente di vacanza, con Agosto in testa alla classifica, seguito da Luglio e poi Gennaio. Le cose cambiano, invece, analizzando i dati relativi agli audiolibri: gli ascolti maggiori si registrano a Maggio, nel pieno della bella stagione fra passeggiate nella natura e gite fuoriporta.

La domenica invece è il giorno della settimana prediletto per ritagliarsi del tempo di qualità e immergersi nella lettura o ascolto digitale in totale relax.

Ma quali sono i momenti in cui si legge di più? Sebbene la lettura tendenzialmente sia il compagno preferito dagli italiani per rilassarsi durante le ultime ore della giornata, la situazione varia a seconda della zona in cui si vive.

Se a Milano durante l’ultimo anno sono aumentati significativamente i lettori mattinieri, Roma e Torino hanno visto un incremento di chi legge durante la pausa pranzo – tra le 12 e le 13 – per staccare dalla routine lavorativa.

Assodato che gli italiani siano grandi lettori, secondo il Report fra i generi preferiti troviamo il True Crime, in crescita del 280% rispetto al 2022, seguito dalla narrativa Young Adult (94%), fra romanzi per adolescenti e storie fantasy e gialli per i più giovani (94%).

I 10 ebook più letti durante il 2023

Ma è tempo di classifiche. Ecco la top 10 degli ebook più letti del 2023 dagli italiani che, anche quest’anno, hanno amato la narrativa internazionale ma prediletto libri di scrittori italiani:

1. La portalettere – Francesca Giannone

Al primo posto della classifica degli ebook più letti nel 2023 troviamo “La portalettere”, romanzo d’esordio di Francesca Giannone. L’opera prende avvio nel Salento degli anni ’30, precisamente a Lizzanello, e racconta una vicenda familiare lunga un ventennio, caratterizzata da sentimenti contrastanti, segreti che possono salvare o distruggere legami, lotta per la parità di genere.

2. ELP – Antonio Manzini

Al secondo posto tra gli ebook più letti quest’anno troviamo Antonio Manzini con “ELP”, il ritorno del vicequestore Rocco Schiavone. Si tratta di un’opera che mette sotto un unico segno due casi e due inchieste. Le riunisce lo sfondo di calda attualità sociale.

Anche il brusco vicequestore è più ombroso e stanco, sente più acutamente quanto importante sia l’amicizia, e deve investire nell’indagine tutta la sua irruente e sincera passionalità, e tutta la tenerezza della sua invincibile malinconia.

Gradino più basso del podio degli ebook più letti nel 2023 per Lucinda Riley. Attraversando una vita di amori e perdite, confini e oceani, “Atlas, La storia di Pa’ Salt” porta la serie delle Sette Sorelle della scrittrice e attrice nordirlandese alla sua stupefacente e indimenticabile conclusione.

4. Il figlio sbagliato – Camilla Läckberg

Al quarto posto della classifica degli ebook più letti del 2023 troviamo “Il figlio sbagliato”, il nuovo giallo nordico della scrittrice svedese Camilla Läckberg pubblicato in Svezia nel 2022. Si tratta dell’undicesimo libro della serie che ha per protagonisti la scrittrice Erica Falck e il poliziotto Patrik Hedström.

5. La vita intima – Nicolò Ammaniti

A metà della classifica degli ebook più letti quest’anno troviamo Nicolò Ammaniti con il suo ultimo libro “La vita intima”, in cui l’autore disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso.

6. Spare. Il minore – Prince Harry

Al sesto posto della classifica degli ebook più letti nel 2023 troviamo quello che è stato uno dei casi editoriali dell’anno: “Spare” del Principe Harry, una pubblicazione epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto.

7. Il re del gelato – Cristina Cassar Scalia

Settimo posto per Cristina Cassar Scalia con “Il re del gelato”, il romanzo che apre la strada alla fortunata serie che vede come protagonista Vanina Guarrasi, la vicequestore palermitana appena approdata alla Mobile di Catania dopo il trasferimento a Milano.

8. La banda dei Carusi – Cristina Cassar Scalia

Ritroviamo l’autrice di Noto all’ottavo posto della classifica degli ebook più letti del 2023 con “La banda dei carusi”, un’altra indagine di Vanina Guarrasi con la sua squadra ed il commissario Patané capace di appassionare i lettori ed i fan della serie.

9. Madre d’ossa – Ilaria Tuti

Nono posto della classifica degli ebook più letti quest’anno per Ilaria Tuti e il commissario Teresa Battaglia con “Madre d’ossa”, un viaggio negli enigmi della vita e della memoria.

10. Accabadora – Michela Murgia

Non sorprende che tra gli ebook più letti e fra i nomi degli autori più popolari del 2023 ci sia quello di Michela Murgia, una delle scrittrici italiane più influenti degli ultimi anni.

Murgia non era solo un’autrice brillante, già consacrata dal premio Campiello nel 2010 per il magnifico “Accabadora”, ma anche un’intellettuale pubblica, capace di parlare, da una prospettiva femminista, dei temi più importanti dei nostri anni, dai diritti lgbtq+ a quello al lavoro (a partire dal suo esordio nel 2006 con “Il mondo deve sapere”), fino a rendere, negli ultimi mesi, la sua malattia una fortissima testimonianza di libertà.

Il fatto che questo ruolo di intellettuale lo abbia svolto quotidianamente anche sui social media ha amplificato in modo significativo il raggio raggiunto dalle sue parole, e contribuito a creare, dopo la sua scomparsa lo scorso agosto, un rinnovato interesse per le sue opere, risultate tra i libri più venduti e letti dell’estate: dal già citato Accabadora, passando per “Stai Zitta”, fino all’ultimo “Tre Ciotole”.

© Riproduzione Riservata