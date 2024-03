Chi è Erin Doom, l’autrice del libro “Fabbricante di Lacrime”

A inizio 2022 detiene con il suo libro per ben cinque settimane consecutive il primo posto della classifica generale dei libri più venduti e adesso Netflix uscirà con un film ispirato al suo bestseller “Fabbricante di lacrime”. Parliamo di Erin Doom, un vero e proprio fenomeno editoriale, autrice da 6 milioni di lettori su Wattpad, la piattaforma social dei nuovi scrittori.

“Nata” su Wattpad e affermatasi grazie al passaparola su Tik Tok, abbiamo cercato di ricostruire la storia e l’identità di Erin Doom, anche grazie ad alcune interviste rilasciate ed alle informazioni ricevute dalla casa editrice Salani. Un fenomeno letterario che ricorda quello di Anna Todd, anche lei proveniente da Wattpad, o quello di Madeline Miller, affermatasi anch’essa grazie al tam-tam social su Tik Tok.

Chi è Erin Doom

Erin Doom è lo pseudonimo di Matilde, una giovane scrittrice italiana. Emiliana, under 30, una formazione giuridica alle spalle: Erin ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading più famosa al mondo, con il nickname DreamsEater.

È stata la casa editrice Magazzini Salani a sceglierla, dopo che Doom aveva deciso di autopubblicarsi su Amazon, affiancandola in un accurato lavoro di editing e consegnando in libreria un’edizione più corposa di quella iniziale. Di lei possiamo scovare alcuni indizi attraverso il suo profilo Instagram.

Perché l’uso di uno pseudonimo

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, la scrittrice spiega il motivo per cui ha deciso di firmare i suoi libri con uno pseudonimo. “Ho iniziato a scrivere per seguire una passione, occupandomi di altro nella vita, così ho scelto il nickname DreamsEater, che è diventato il mio pseudonimo, per tenere separata la vita di tutti i giorni dall’ambito creativo. Il successo mi ha travolto al di là di ogni aspettativa. La scelta dello pseudonimo però resta. Non per creare aloni di mistero, attirare attenzione, semmai il contrario, dietro all’anonimato c’è un’esigenza di privacy.”

Nel maggio 2023, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai3, Erin Doom rivela la sua identità al pubblico e torna sulla sua scelta di scrivere sotto altro nome. “L’anonimato è stato un compromesso nonostante fosse una mia decisione tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa, una parte molto importante di tutto questo: il piacere di poter incontrare chi mi legge, poterli conoscere. È una parte molto significativa di tutto questo. Non ho mai visto nessuno con il mio libro in mano, [l’amore dei lettori] è difficile da realizzare perché non l’ho mai toccato con mano, in presenza, finora.”

Un piacere, quello relativo all’incontro con i suoi lettori, che l’autrice ha voluto provare ospite a Pordenonelegge, in cui Erin Doom/Matilde ha raccontato al pubblico come è avvenuta la chiamata alla scrittura: “In realtà c’è una vena artistica nella mia famiglia ed è quella della pittura perciò in qualche modo ho sempre pensato che fosse quella la mia inclinazione. Poi ho scritto un breve racconto un po’ cupo e diverso da ciò che avrei poi ideato ed ho capito che la scrittura era la strada con cui avrei pavimentato la mia passione ”.

Sempre a Pordenone, così Erin Doom/Matilde parla del suo rapporto con la critica e il pubblico. “Ovviamente non si può realizzare il sogno di piacere a tutti ed è ovviamente giusto che ognuno dica la propria opinione e bisogna maturare questa consapevolezza, convivendo con le reazioni spesso viscerali di Booktok.”

I libri d Erin Doom

In poco tempo le sue storie hanno conquistato il cuore dei lettori. La scrittrice ha già pubblicato tre romanzi: il primo, “Fabbricante di lacrime“, è stato pubblicato nei mesi scorsi da Magazzini Salani dopo aver avuto 6 milioni di lettori su Wattpad, la piattaforma digitale di condivisione di storie che ha lanciato diversi scrittori esordienti. Grazie al passaparola su Tik Tok, il libro in breve tempo è arrivato in cima alle classifiche, con 70 mila copie vendute in pochi mesi.

Nel 2022 è uscito il secondo libro di Erin Doom: “Nel modo in cui cade la neve“. Si tratta in realtà del suo primo romanzo, scritto appena terminato il liceo. Esiste un unico denominatore comune per i due libri di Erin Doom: le protagoniste, entrambe orfane, e le due figure maschili, simbolo dell’ideale del bel tenebroso. In entrambi i libri si parla di un amore difficile, quasi impossibile.

Il terzo libro di Erin Doom, “Stigma” è uscito nel maggio del 2023.

Fabbricante di lacrime, il film

Dal 4 aprile 2024, solo su Netflix, sarà disponibile la versione cinematografica di “Fabbricante di lacrime”. Il film, scritto da Eleonora Fiorini e Alessandro Genovesi, che ne è anche il regista, vede nel cast, accanto ai protagonisti Caterina Ferioli (Nica) e Simone Baldasseroni (Rigel), anche Nicky Passarella (Billie) e Alessandro Bedetti (Lionel).

