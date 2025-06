"Nel vento e nella pioggia fino all'alba" (2020) di John Williams, poesia sull'amore che salva la vita

Come potremmo andare avanti se non avessimo l’amore? La poesia di John Williams che vogliamo condividere con voi oggi è testimonianza della forza di un sentimento capace di farci andare avanti anche nell’oscuro turbinio della tempesta, quando ci sembra non ci sia più nulla per cui sperare. Si intitola “Nel vento e nella pioggia fino all’alba” ed è tratta da “Stoner“.

“Nel vento e nella pioggia fino all’alba” di John Williams “Nel vento e nella pioggia fino all’alba

la casa ha sobbalzato ai tuoni;

ora sul davanzale soffia il vento

e un cumulo di rami neri, fradicio

è scampato alle folgori e ai lampi. Come pensare a te, stanotte?

Ecco la mia pastorale: niente canzoni

che ti menino per verdi prati

tra pecorai danzanti fino a sera.

Intrappolata nel gelo e nella scia

di buio che abbiamo per sentiero,

di questo patto fai la sentinella

nella tua notte dalle mille stanze

che condividi per domare il tempo. Perduti nello spazio che ci è dato,

tentiamo ogni via nell’imbrunire:

nel temporale al chiuso della stanza

ti stagli sull’oscurità di noi mortali. Nel temporale ti penso questa notte,

nelle temperie di quest’età affannata –

due amanti che resistono allo sciame

del tempo che lenire ti è impossibile

che la tua povera, straziante carne

non innamora né trattiene a sé,

contro il deserto cui nessuno scampa. Ora alla tua finestra il vento spinge

dei nuovi indizi della propria forma;

ora sulle grondaie senti il raschio

d’un nero ramo che ti guida

a un campo di là del tuo sentire

dove la mente e il cuore umano, spenti,

cadono morti in silenziosa attesa. Prego che gli affannosi amori che ridesti

si mutino stanotte nel tuo grande amore,

anche se al chiuso di uno spazio, il cuore

non sa che di se stesso, e sa che è solo. Che tu resista ai venti, duri la tua tresca

temprando l’amore contro il grido

delle presenze che vaghe e senza nome

s’aggirano in notti come questa.

E quella nera anima mai sazia

il cui presagio d’eterno conflitto

s’ostina a rapirti ai tuoi pensieri –

mantieni, al pari di te stessa, in vita. Sei labbro e coscia che s’intrecciano,

stanotte in questo fortunale cieco,

ti afferri a ciò che non trattieni,

come una supplice dagli occhi cavi

che al tatto scopre nella neve

la multiforme geometria del freddo,

che esposta all’alito del senso

in quel tepore rinviene a sue spese.

Nel tuo bisogno hai confinato la tormenta;

ti prego, dalle forma nel pensiero!”.

L’amore salva la vita

“Nel vento e nella pioggia fino all’alba

la casa ha sobbalzato ai tuoni […] Nel temporale ti penso questa notte,

nelle temperie di quest’età affannata”.

Siamo circondati ogni giorno da sofferenza, dolori piccoli e grandi, insignificanti ed enormi, che permeano il nostro tempo. Che siano le notizie al telegiornale, che ci appaiono sempre tanto lontane, o gli avvenimenti che ci toccano più da vicino, ormai ne siamo consapevoli: la vita offre gioie e dolori, ma la sofferenza è decisamente più visibile, più presente.

Così, sarà capitato a molti di noi di porci domande sull’utilità della vita, sull’origine del dolore e della cattiveria, su come sia possibile andare avanti in una terra martoriata da guerre come quelle attualmente in corso a Gaza o in Ucraina, dalle catastrofi naturali, dalla violenza degli uomini, dall’incuria delle classi dirigenti.

Come si sopravvive? Come si può riuscire ad andare avanti, nonostante tutto, senza anestetizzarsi né morire di dolore? La risposta ce la dà John Williams, divenuto celebre in tutto il mondo grazie al capolavoro “Stoner“, che nella poesia “Nel vento e nella pioggia fino all’alba” ci parla della forza dell’amore, capace di superare ogni ostacolo, di rendere più sopportabile la tempesta, il dolore, la guerra

Chi è John Williams

John Edward Williams, autore di “Nel vento e nella pioggia fino all’alba”, è nato in Texas il 29 agosto 1922. Poeta e romanziere, ha studiato lettere e ottenuto un dottorato in letteratura inglese, prima di iniziare a insegnare scrittura creativa all’Università di Denver.

Ha portato avanti la sua carriera di scrittore di pari passo con quella universitaria: già prima di intraprendere il percorso per diventare dottore di ricerca, l’autore di “Stoner” aveva messo su una raccolta di poesie e un romanzo.

Scomparso il 3 marzo 1994, l’autore di “Nel vento e nella pioggia fino all’alba” ci ha lasciato quattro romanzi – di cui uno rimasto incompiuto a causa della morte improvvisa – e due raccolte poetiche. Le sua opera ha raggiunto un’enorme notorietà molti decenni dopo la sua scomparsa, grazie alla riedizione di “Stoner”.