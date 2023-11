Black Friday 2023, 10 libri da acquistare a prezzo scontato

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Il Black Friday è in arrivo. Ecco qualche piccolo sconto di cui potrete già approfittare per acquistare interessanti libri, con 10 suggerimenti per i titoli da tenere d’occhio nella settimana del Black Friday.

10 libri da acquistare in offerta con il Black Friday

“Teoria e pratica di ogni cosa” di Marisha Pessl

Fra le offerte dedicate al Black Friday troverete anche alcuni libri del cataologo Bompiani in sconto al 15%.

Se vi piacciono i gialli e i thriller e non lo avete ancora letto, è il momento perfetto per scoprire “Teoria e pratica di ogni cosa”, un libro con cui Marisha Pessl ha mostrato al mondo le sue innate capacità nel raccontare storie avvincenti con personaggi ben delineati.

La vita di Blue, che vive sempre in viaggio con il padre, vi catturerà. E proprio quando meno ve lo aspetterete, la trama esploderà in un crescendo di scioccanti rivelazioni.

“L’anomalia” di Hervé Le Tellier

15% di sconto anche su alcuni titoli editi dalla Nave di Teseo in occasione del Black Friday.

Ne approfittiamo per suggerirvi l’affascinante libro di Hervé Le Tellier, vincitore del Prix Goncourt nel 2021, che ci pone dinanzi a un quesito dagli incredibili risvolti filosofici e psicologici: cosa faremmo se ci trovassimo di fronte al nostro doppio?

Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York incappa in una grande turbolenza prima di atterrare.

Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico equipaggio, ricontatta i controllori di volo dell’aeroporto JFK. L’inspiegabile duplicazione preoccupa CIA, FBI e gli alti comandi dell’esercito, che dirottano l’aereo in una base militare.

Le indagini degli Stati Uniti e delle altre potenze scatenano una caccia all’uomo planetaria per rintracciare i misteriosi doppi di tutte le persone a bordo.

Ma durante quei tre mesi fatali, le vite di alcuni di loro sono cambiate per sempre: chi ha combattuto un male incurabile, chi ha raggiunto il successo soltanto dopo un gesto estremo, chi ha trovato l’amore e chi si è lasciato per sempre, chi ha finalmente affrontato le sue bugie. Tutti credevano di avere una vita segreta. Nessuno immaginava fino a che punto fosse vero.

“L’ora di greco” di Han Kang

Nella settimana del Black Friday, anche Adelphi solletica i lettori con uno sconto del 5% sul catalogo. Non possiamo che suggerirvi “L’ora di greco”, nuovo libro di Han Kang che è stato definito dalla stessa autrice come “il lieto fine” del romanzo precedente, “La vegetariana”.

In una Seoul rovente e febbrile, una donna vestita di nero cerca di recuperare la parola che ha perso in seguito a una serie di traumi. Le era già successo una prima volta, da adolescente, e allora era stato l’insolito suono di una parola francese a scardinare il silenzio.

Ora, di fronte al riaffiorare di quel mutismo, si aggrappa alla radicale estraneità del greco di Platone nella speranza di riappropriarsi della sua voce. Nell’aula semideserta di un’accademia privata, il suo silenzio incontra lo sguardo velato dell’insegnante di greco, che sta perdendo la vista e che, emigrato in Germania da ragazzo e tornato a Seoul da qualche anno, sembra occupare uno spazio liminale fra le due lingue.

Tra di loro nasce un’intimità intessuta di penombra e di perdita, grazie alla quale la donna riuscirà forse a ritornare in contatto con il mondo.

“Zazie nel metrò” di Raymond Queneau

Quale occasione migliore del Black Friday per conoscere meglio un autore straordinario come Raymond Queneau? Insieme a “Zazie nel metrò”, Einaudi propone per il Black Friday un’interessante scontistica sulla collana dei tascabili.

Zazie, una ragazzina ribelle e insolente, arriva nella Parigi degli anni ’50 dalla provincia. Il suo sogno è vedere il metró; ma se uno sciopero glielo impedisce, nessuno può trattenerla dal salire su quella giostra vorticosa che per lei diviene Parigi.

Fugge disinvolta dall’olezzo dello zio, ballerino travestito, per incontrare, grazie alla sua vitalità straripante, una galleria eterogenea di personaggi: un conducente di taxi, diabolici flic, la dolce Marceline, una vedova consolabile, un calzolaio malinconico e un querulo pappagallo.

“Gli anni della leggerezza” di Elizabeth Jane Howard

In occasione del Black Friday, Fazi Editore propone il 15% di sconto sui libri in catalogo, eccezion fatta per le ultime uscite.

Se non la conoscete ancora, potrebbe essere l’occasione perfetta per scoprire la saga dei Cazalet, un’irresistibile serie familiare nata dalla penna di Elizabeth Jane Howard.

È l’estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi nella dimora di campagna per trascorrervi le vacanze. È un mondo dalle atmosfere d’altri tempi, quello dei Cazalet, dove tutto avviene secondo rituali precisi e codici che il tempo ha reso immutabili, dove i domestici servono il tè a letto al mattino, e a cena si va in abito da sera.

Ma sotto la rigida morale vittoriana, incarnata appieno dai due capostipiti affettuosamente soprannominati il Generale e la Duchessa, si avverte che qualcosa sta cominciando a cambiare.

“L’educazione delle farfalle” di Donato Carrisi

L’attesissima novità firmata da Donato Carrisi, “L’educazione delle farfalle”, è acquistabile al 5% di sconto grazie al Black Friday, così come diversi altri libri del catalogo di Longanesi.

La casa di legno brucia nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo.

Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena.

“Cose preziose” di Stephen King

Con le offerte del Black Friday potrete acquistare anche i libri di Stephen King con un piccolo sconto. Noi vi suggeriamo “Cose preziose”.

Quale evento turba questa volta la pace della tranquilla cittadina americana di Castle Rock? È l’arrivo di Leland Gaunt, un forestiero strano e sfuggente.

Quest’individuo ambiguo apre un negozio, Cose Preziose, dove è possibile acquistare pezzi rari, curiosità, autentiche gioie per piccoli collezionisti.

Gaunt sembra catturare i desideri più nascosti di ogni cliente, riuscendo a trovare per chiunque ciò che cercava o segretamente sognava da anni.

“Come un romanzo” di Daniel Pennac

I Feltrinelli sono in sconto al 15% in occasione del Black Friday. Se amate la lettura, vale la pena di dare un’occhiata al libro in cui Daniel Pennac racconta questa magica attività.

È proprio attraverso l’analisi del comportamento, di come giorno dopo giorno interagiamo con l’oggetto libro e i suoi contenuti, che Pennac riesce a dimostrare alcune storture dell’educazione non solo scolastica, ma anche familiare.

Laddove, normalmente, la lettura viene presentata come dovere, Pennac la pone invece come diritto e di tali diritti arriva a offrire il decalogo. Piena libertà dunque nell’approccio individuale alla lettura perché “le nostre ragioni di leggere sono strane quanto le nostre ragioni di vivere”.

“Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” di Michela Murgia

Fra i libri in sconto per il Black Friday ci sono anche quelli editi da Mondadori.

Potreste approfittare per acquistare l’ultima opera scritta da Michela Murgia, “Tre ciotole”, dedicato alla tematica della crisi.

S’innamorano di una sagoma di cartone o di un pretoriano in miniatura, odiano i bambini pur portandoseli in grembo, lasciano una donna ma ne restano imprigionati, vomitano amore e rabbia, si tagliano, tradiscono, si ammalano.

Sono alcuni dei personaggi del nuovo libro di Michela Murgia, un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva.

“Mostri” di Emerald Fennell

Infine, vi segnaliamo uno sconticino del 5% sul catalogo di Fandango. Fra i libri più interessanti che potrete trovare, c’è “Mostri”.

Mostri è la storia di due ragazzini che nessuno vorrebbe mai incontrare. Lei, orfana bizzarra e introversa, vive con la nonna con cui coltiva una morbosa passione, letteraria e televisiva, per gli omicidi; lui, sociopatico, vive con la mamma che lo tratta come il suo innamorato, e sfoga la sua rabbia facendo scherzi atroci e divorando romanzi gialli.

Così, quando i due protagonisti si incontrano in vacanza in Cornovaglia, entrano subito in sintonia e decidono di indagare su una serie di omicidi che si sono appena verificati.

© Riproduzione Riservata