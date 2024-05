5 serie tv in programmazione a maggio da non perdere

Share on Email

Fra commedia romantica, thriller, dramma e sci-fi ce ne sono per tutti i gusti. Ecco 5 serie tv in arrivo a maggio da non lasciarsi scappare.

Con l’arrivo di maggio approdano sulle piattaforme di streaming diverse serie tv. Fra novità assolute e attese nuove stagioni, si prospetta un mese interessante per chiunque apprezzi i prodotti audiovisivi.

Molte le miniserie in arrivo. Ma anche i cultori delle serie tv di durata più estesa verranno soddisfatti questo mese. Scopriamo subito di più sulle 5 serie tv in arrivo a maggio da non perdere.

5 serie tv in arrivo a maggio da non perdere

“Un uomo vero”, disponibile su Netflix dal 2 maggio

Approda proprio oggi su Netflix “Un uomo vero”.

La miniserie, che consta di sei episodi, è ideata da David E. Kelley e diretta dalla pluripremiata Regina King, e vede protagonista Jeff Daniels.

Ispirata al romanzo di Tom Wolfe, la serie tv racconta di un immobiliarista di Atlanta che vede il suo impero sgretolarsi all’improvviso e che, fra una tragica bancarotta e innumerevoli, insospettabili nemici, cerca il modo di risollevarsi.

“Il tatuatore di Auschwitz”, disponibile su Sky Atlantic dal 10 maggio

In arrivo il 10 maggio su Sky Atlantic, “Il tatuatore di Auschwitz” è una miniserie di produzione anglo-statunitense che si ispira all’omonimo romanzo scritto nel 2008 da Heather Morris.

Se la storia, in particolare quella bellica, ti affascina, questa serie tv storica, drammatica e romantica potrebbe essere adatta ai tuoi gusti.

Protagonista dell’intreccio è Lali Sokolov, un ebreo slovacco che, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, è costretto a tatuare i suoi compagni di detenzione lasciando su di loro il segno indelebile della loro prigionia. La serie tv consta di sei puntate da 50 minuti ciascuna. La colonna sonora è d’eccezione: firmata da Hans Zimmer.

“Blood of Zeus – stagione 2”, disponibile su Netflix dal 10 maggio

“Blood of Zeus” aveva debuttato su Netflix nel 2020, dimostrando come la mitologia e la cultura classica siano sempre fonte di fascino e interesse da parte del pubblico.

A distanza di quattro anni, la serie d’animazione di produzione statunitense ritorna con una seconda stagione che promette nuove avventure e colpi di scena.

“Blood of Zeus” vede protagonista Heron, un giovane che vive insieme alla madre nella periferia di una piccola città della Grecia e che scopre, del tutto inaspettatamente, di essere figlio di Zeus.

A causare il caos nella vita di Heron è l’arrivo di un esercito di mostri che minacciano di attaccare la città. È infatti a questo punto che la madre del giovane è costretta a rivelare al figlio le sue origini. Da quando Heron scopre di essere un semidio, la sua esistenza cambia: il suo unico obbiettivo diventa quello di salvare il mondo dal male.

“Doctor Who – stagione 11”, disponibile su Disney Plus dall’11 maggio

Anche su Disney Plus sono in arrivo interessanti novità. Dall’11 maggio, ogni sabato, approderà sulla piattaforma streaming in contemporanea mondiale un nuovo episodio di “Doctor Who”, la famosissima serie tv sci-fi che circola con ininterrotta fortuna e diversi adattamenti sulle tv di tutto il mondo ormai dal 1963.

Con questa nuova stagione, vivremo le avventure del Quindicesimo dottore e della sua compagna Ruby Sunday che vanno dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra.

“Bridgerton – stagione 3”, disponibile su Netflix dal 16 maggio

L’attesa sta per finire per tutte le spettatrici e gli spettatori che si sono innamorati delle storie romantiche, delle ambientazioni e dei costumi di “Bridgerton”. Arriverà il 16 maggio su Netflix la prima parte della terza stagione della serie tv in costume più amata degli ultimi anni.

Coi primi quattro episodi del prodotto televisivo ci addentreremo alla scoperta della relazione che lega Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), ma anche nella quotidianità stessa di Penelope, al momento alle prese con la sua vita privata e il difficile obbiettivo di tenere nascosta la sua doppia identità.

