10 audiolibri da ascoltare per viaggiare restando comodamente sul divano

Audiolibri da ascoltare per viaggiare almeno con la fantasia. In quest periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, purtroppo non ci è consentito uscire di casa. Una situazione che nel giorno di Pasquetta, solitamente dedicata alle gite fuori porta, ci fa sentire ancor di più il perso del periodo di rinunce e sacrifici che stiamo vivendo.

Audiolibri da ascoltare

Per fortuna, in nostro aiuto possono accorrere i libri, vera e propria occasione per evadere dalla realtà. In particolare, gli audiolibri possono essere di grande aiuto. Ci sono audiolibri che ci aiutano a viaggiare e visitare mete lontane e ambite, chiudendo gli occhi e restando comodamente sul divano. Su Storytel ci sono tantissimi audiolibri da ascoltare che fanno al caso nostro in questi giorni. Ecco una selezione di audiolibri utili per viaggiare con l’immaginazione.

Tra gli audiolibri da ascoltare, sicuramente in capolavoro di Khaled Hosseini “Mille splendidi soli”. Il romanzo è stato scritto nel 2007 dallo scrittore statunitense di origine afghana Khaled Hosseini. Il libro narra la storia di due donne e della loro vita durante i vari conflitti che negli anni si sono susseguiti in Afghanistan fino ad oggi. Il romanzo è dedicato a Haris e Farah e a tutte le donne del suo paese.

Lo sfondo a questi undici racconti, certamente tra i più suggestivi che siano mai stati scritti sull’Africa, è il grandioso e lussureggiante paesaggio della Rhodesia, l’attuale Zimbabwe, dove Doris Lessing trascorse l’infanzia e l’adolescenza quando questa regione faceva parte dell’impero britannico. Tra gli audiolibri da ascoltare per viaggiare con l’immaginazione alla scoperta di questi suggestivi territori.

30 giorni di abbonamento gratuito

