Esami di Maturità 2023, le tracce della prima prova scritta

Oggi, mercoledì 21 giugno, alle 8.30 sono scattati gli esami di Maturità 2023 per oltre 530mila studenti con la prima prova scritta, quella di italiano. Sette le tracce selezionate dal Ministero per il compito di Italiano: due tracce per l’analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per il tema di attualità.

L’esame di Maturità 2023

La prima prova scritta all’esame di Maturità 2023 vale 20 punti: a partire dalle 8.30, gli studenti avranno a disposizione 6 ore per completare la prova dopo che verranno aperti i plichi telematici del Ministero. Tra conferme della vigilia e sorprese, scopriamo quali sono le tracce scelte.

Tipologia A, due tracce di analisi del testo

È Salvatore Quasimodo con la poesia “Alla nuova luna” l’autore scelto dal MIM per una delle due tracce della tipologia A dell’esame di Maturità 2023.

Il secondo autore protagonista dell’analisi del testo è Alberto Moravia con un brano tratto dall’opera “Gli indifferenti”.

Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo

Tra le tracce della Tipologia B alla prima prova della Maturità 2023 c’è quella che parte da “L’idea di Nazione” di Federico Chabod, storico, alpinista, politico e partigiano italiano, patrocinatore della causa valdostana.

L’altra proposta del tipo B con la comprensione e l’analisi del testo sottoposta ai maturandi è il libro-testamento di Piero Angela, le “Dieci cose che ho imparato“.

Alla prima prova dell’esame di maturità c’è anche un tema su Oriana Fallaci (da “Intervista con la storia”, edito da Rizzoli nel 1977) per il Testo argomentativo.

Tipologia C, due tracce di tema d’attualità

Tra le tracce per i maturandi per il tema d’attualità, c’è il brano “Elogio dell’attesa nell’era di Wathapp” tratto da un testo Marco Belpoliti.

L’altra tracca di tipologia C è una lettera dell’ex ministro Patrizio Bianchi sugli esami, scritta durante il periodo della pandemia in cui l’ex ministro invitava a reintrodurre le prove scritte alla maturità.