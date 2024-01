“Un inganno di troppo”: le differenze tra libro e serie tv

Share on Email

Dal romanzo bestseller di Harlan Coben “Fool Me Once/ Un inganno di troppo” è stata realizzata una serie tv per Netflix, con alcune modifiche alla trama originale del libro.

Le modifiche rispetto alla trama originale sono a volte necessarie quando si adatta un libro da “adattare” per lo schermo, poiché alcune dinamiche che hanno senso nella narrazione cartacea potrebbero non tradursi altrettanto bene in formato visivo.

Naturalmente, i lettori più puristi potrebbero storcere il naso e non sempre accogliere positivamente tali modifiche, ma ci sono casi in cui le variazioni apportate arricchiscono l’esperienza della serie o del film.

La trama di “Un inganno di troppo”

“Un inganno di troppo” si è rapidamente affermato come uno dei thriller più popolari su Netflix dalla sua pubblicazione. La trama segue Maya Stern, ex capitano militare, nel suo tentativo di risolvere l’omicidio del marito Joe Burkett, uomo ricco. Sebbene inizialmente sembri che la morte di Joe sia stata il risultato di una rapina finita male, si scoprono motivazioni più oscure che hanno portato al suo omicidio.

La serie cattura con successo la suspense del romanzo di Harlan Coben, nonostante le modifiche apportate dagli autori per adattarlo allo schermo. Ricca di azione, suspense e rivelazioni scioccanti, la storia di “un inganno di troppo” manterrà il pubblico con il fiato sospeso fino alla sua conclusione.

Le differenze tra show televisivo e libro

Scopriamo le principali differenze che ci sono tra il bestseller di Coben e la famosissima serie tv Netflix.

1. Alcuni personaggi hanno subito cambiamenti nei loro nomi

Non tutti i personaggi di “un inganno di troppo” conservano gli stessi nomi, un fenomeno comune negli adattamenti televisivi. Questa pratica è finalizzata a rendere i personaggi più comprensibili o a evitare confusioni con altri personaggi dal nome simile. Nel telefilm “Fool Me Once”, alcuni personaggi differiscono nei nomi rispetto alle loro controparti letterarie.

Ad esempio, nell’opera originale di Harlan Coben, l’amica più stretta di Maya è Eileen, ma nella serie si chiama Eva. Altri cambiamenti includono Alexa trasformata in Abby, Roger Kierce diventato Sami Kierce, Hector rinominato Luka, Tommy Douglass cambiato in Tommy Dark, e Jean-Pierre, l’estivo flirt di Claire, ribattezzato Alexander Dosman.

2. La location dello show è stata spostata dal New Jersey al Regno Unito

Uno dei cambiamenti più rilevanti nell’adattamento del bestseller di Harlan Coben riguarda la location. Mentre il libro è ambientato nel New Jersey, la serie televisiva “Fool Me Once” ha trasferito l’azione nel Regno Unito. In un’intervista con CBS Mornings, Coben ha giustificato questo cambio dichiarando: “Lavorare con il fantastico team là è molto divertente, e quindi prendiamo la storia, la trasferiamo, e credo che questo ibrido la renda più ricca, capisci?”.

3. Nuovi personaggi sono stati introdotti nella trama.

L’adattamento televisivo di “Fool Me Once” ha introdotto diversi personaggi che non erano presenti nel libro originale. Tra questi, spiccano Marty McGreggor, partner del DS Sami Kierce, Nicole Butler, lo sponsor di Kierce, e la sua fidanzata incinta, Molly. Un altro nuovo personaggio è Louis, il figlio dato in adozione da Claire Stern, che contribuisce a svelare il passato della protagonista.

4. Sami Kierce ha ora una storia più approfondita

Sami Kierce, investigatore principale nel libro, è stato reso più complesso nella serie. Mentre il libro non approfondisce molto il personaggio, la serie gli ha conferito una storia di fondo, rivelando il suo percorso di guarigione dall’alcolismo e il suo coinvolgimento in una relazione con una donna incinta. La serie ha aggiunto ulteriori complessità al personaggio, includendo una misteriosa malattia causata da un farmaco della Burkett Pharmaceuticals.

5. Il finale della serie si discosta dal libro

Nel finale di “Un inganno di troppo”, il detective Kierce, dopo aver scoperto che Maya è stata la responsabile dell’omicidio di Joe grazie alla confessione di uno dei motociclisti presenti nel parco, si trova a fronteggiare la protagonista. Invece di procedere con l’arresto, Maya riesce a persuaderlo a lasciarla libera, puntando a far pagare alla famiglia Burkett per i loro crimini.

Durante una conversazione sincera, Kierce condivide con Maya le sue preoccupazioni riguardo alla sua malattia, sospettando che essa sia causata dalle droghe che sta assumendo. In contrasto, nel libro, il sergente Kierce non arresta Maya, poiché quest’ultima muore prima che la polizia possa agire.

Un’altra notevole discrepanza nel finale tra il libro e la serie riguarda la presenza del DS Kierce all’ospedale durante la nascita della piccola Maya da parte di Lily. Mentre la serie dipinge Kierce come parte integrante della vita di Lily dopo la morte di Maya, nel libro il personaggio non è presente nella stanza d’ospedale né ha fatto parte della vita di Lily durante la sua crescita. Nelle scene conclusive del romanzo, sono presenti solo Shane, Eddie, Abby, Daniel e Dean. È Shane, e non il Detective Kierce, a tenere in braccio la piccola Maya, differendo dalla rappresentazione della serie.

© Riproduzione Riservata