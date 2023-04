“I fratelli Mezzaluna” di Chiara Gamberale, un romanzo che insegna a seguire il cuore

Oggi la scrittrice romana Chiara Gamberale compie gli anni. Per l’occasione, scopriamo insieme “I fratelli Mezzaluna“, la nuova uscita edita da Salani che, arrivata in libreria lo scorso marzo, segna un punto di svolta nella produzione di Gamberale: il suo primo romanzo dedicato al mondo dei ragazzi, ma non solo!

“I fratelli Mezzaluna”, la sinossi

A Gabaville la vita scorre serena: è il Villaggio Perfettissimo dove nessuno litiga mai e tutti vorrebbero nascere e crescere… Tutti tranne loro. Lena e Alen, i gemelli Mezzaluna, figli di Maddy La Matta, nati in una notte misteriosa di luna spaccata a metà. Sono diversi dagli altri pacifici abitanti di Gabaville, perché Lena ha il potere di fare domande di fuoco che frugano nei cuori, Alen, con i suoi silenzi, sa leggere nella testa di chi ha davanti. Chi è il padre dei gemelli?

Nessuno lo sa: loro sanno solo che viveva sulla luna e che si è perso fra le galassie. Una storia che però è completamente falsa. Quando Lena e Alen scoprono che la madre gli ha raccontato una bugia, scappano e vengono risucchiati nel Mondo Sottopelle, un posto molto diverso da Gabaville, dove regna lo Scuro che inchioda i cuori e le teste di tutti alla rabbia, alla paura e alla vergogna.

Qui i Mezzaluna vivranno avventure incredibili, incontreranno creature mai viste prima, impareranno che è possibile essere felici e allo stesso tempo imbarazzati, arrabbiati e allo stesso tempo innamorati…

E finalmente non solo scopriranno la vera storia dei loro genitori, ma, grazie a un’impresa per cui serve tutto il coraggio che nemmeno loro sanno di avere, cambieranno anche il destino di un intero mondo. Anzi, di due mondi. Chiara Gamberale firma un romanzo sulla paura e sul bisogno delle emozioni e crea un mondo nuovo (anzi, due mondi) da dove non si potrà più tornare indietro.

Un libro per tutte le età

Vi abbiamo presentato “I fratelli Mezzaluna” parlandovene come di un romanzo dedicato ai più giovani. In realtà, Chiara Gamberale ha rivelato in un’intervista a Sololibri.net come il suo libro nasca dalla volontà di creare un’opera adatta a tutte le età, universale, in grado di parlare in modo forte ed unico a qualunque lettore vi si approcci.

“Da sempre coltivavo la voglia e il bisogno di scrivere qualcosa che avesse il sapore de “Il piccolo principe” o di “Alice nel Paese delle Meraviglie“. Qualcosa insomma che non avesse età, che potesse parlare ai piccoli in un certo modo e ai cosiddetti grandi in un altro modo. Per dirne una, io solo qualche anno fa, quando ho curato la prefazione per una nuova edizione de “Il piccolo principe”, ho capito che nel finale il Piccolo Principe con l’aiuto del serpente si suicida… Sono libri infiniti che crescono con noi, regalando ai bambini avventure e a chi bambino non è più simboli per ragionare sulla propria vita”.

“I fratelli Mezzaluna”, a cavallo fra due mondi per riscoprire la forza del cuore

Con “I fratelli Mezzaluna”, Chiara Gamberale ci fa scoprire una storia a cavallo fra due mondi, l’apparentemente sicura e serena Gabaville, ed il mondo Sottopelle, un luogo oscuro e misterioso, dove regnano la paura e l’ignoto. L’impianto fantastico e avventuroso del romanzo della scrittrice romana funge da ambientazione ad una storia che racconta la forza delle emozioni e il valore della paura. “I fratelli Mezzaluna” invita i lettori, grandi e piccini, a fidarsi di più del proprio cuore e a seguirlo, in un mondo troppo spesso governato da razionalità e timore.