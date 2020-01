“Alice nel paese delle meraviglie” e le sue interpretazioni

“Alice nel paese delle meraviglie” fu scritto da Lewis Carroll nel 1865. Ha ispirato un gran numero di film, opere teatrali, cartoni animati. Non è un semplice racconto per bambini ma una sorta di satira con una sua mitologia e una serie di similitudini e metafore che sono state sfruttare da Carroll. Molta di questa simbologia è stata analizzata in ogni ambito: letterario, sociologico, psicologico. E tutto per una storia inventata da questo reverendo matematico nel corso di una gita in barca assieme a tre bambine, di cui una chiamata proprio Alice.

Mondo sottosopra

Rappresenta inevitabilmente il rapporto conflittuale tra età infantile ed età adulta. Alice si confronta con una realtà in cui nome e regole sono capovolte; da qui non le deriva alcun insegnamento utile per l’accesso al mondo dei grandi (come nel tradizionale romanzo di formazione) né alcun insegnamento o precetto morale tipico della letteratura per l’infanzia o del corpus di fiabe e favole.