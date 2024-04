Una frase d’amore di Chiara Gamberale da dedicare alle persone che amiamo

Spesso non troviamo le parole per manifestare l’affetto che proviamo verso le persone che amiamo. Per fortuna, possiamo trarre ispirazione dalla letteratura e da libri come “Adesso” di Chiara Gamberale. La citazione che vi proponiamo per iniziare la giornata oggi è tratta proprio dal libro della scrittrice romana.

“È che ci sono sette miliardi di persone, al mondo. Ma fondamentalmente si dividono in due categorie. Ci sono quelle che amiamo. E poi ci sono tutte le altre.”

L’amore rende uniche le persone

L’amore è un sentimento universale, il più alto secondo alcuni. Ci sono diversi tipi di amore: quello che si prova per un parente, per un genitore, per il proprio partner, per i propri figli, e così via.

Il sentimento amoroso, secondo la scrittrice Chiara Gamberale che proprio oggi, nata il 27 aprile 1977, compie gli anni, è quella discriminante capace di indicarci quali sono le persone che veramente contano nella nostra vita. Può sembrare un ragionamento banale, ma nella società di oggi, frenetica e che non concede tempi di riflessione, trovare il modo per comprendere quelle che sono le persone che davvero contano nella nostra vita è fondamentale.

Così, l’autrice di “Adesso” ci da un suggerimento, con questa frase, per procedere ad una personale “selezione naturale” della specie umana: capire quali sono le persone che amiamo e concentrarci su di loro.

Una frase da dedicare a chi si ama

Ma capirlo non basta: occorre anche riuscire a manifestarlo, a dimostrarlo con i gesti ma anche con le parole. Per questo scegliere questa frase di Chiara Gamberale rappresenta un modo diretto ed esplicito di dimostrare il proprio amore verso le persone a cui veramente teniamo.

Adesso

La frase del giorno è tratta dal libro “Adesso” di Chiara Gamberale. L’opera è molto più che un romanzo d’amore: è un romanzo sorprendente sull’amore. Che è una disdetta, una benedizione, un inganno. Ma è l’unica possibilità che abbiamo di orientarci fra paura e desiderio. Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più come prima: quel momento è adesso.

Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro. Sempre in cerca di emozioni forti lei, introverso e prigioniero del passato lui: si incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si fermano, anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma chissà, forse proprio per questo, finalmente, adesso…

Chiara Gamberale

Scrittrice nonché autrice e conduttrice televisiva e radiofonica, Chiara Gamberale è nata a Roma il 27 aprile 1977. Dopo aver frequentato il liceo classico, si è iscritta al DAMS di Bologna, dove ha conseguito la laurea. Ha esordito in narrativa nel 1999 con il romanzo “La vita sottile”, da cui è tratto l’omonimo film della Rai uscito nel 2002.

Il 2002 è anche l’anno in cui l’autrice di “Per dieci minuti” comincia a lavorare per la televisione: inizia affiancando Luciano Rispoli per la ripresa di Parola mia su Rai 3. Prosegue, oltre che per la televisione, anche per la radio.

Proprio ispirato al sui libro “Per dieci minuti” è uscito lo scorso 25 gennaio al cinema “Dieci minuti”, film diretto da Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi, Margherita Buy e Fotinì Peluso. Protagonista Bianca, interpretata da Barbara Ronchi, che in preda a una vera e propria crisi esistenziale si troverà a seguire un consiglio strano, quasi assurdo: prendersi ogni giorno dieci minuti per fare qualcosa di nuovo

Al momento, collabora con varie testate giornalistiche, fra cui La Stampa, Vanity Fair e IO Donna. Il suo ultimo libro si intitola “I fratelli Mezzaluna” ed è una lettura adatta ai più giovani e non solo.

