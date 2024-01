5 nuove serie tv da vedere a Gennaio 2024

Share on Email

Il 2024 è finalmente arrivato, e non c’è niente di più emozionante che anticipare tutte le fantastiche nuove serie televisive in arrivo. Il nuovo anno si prospetta ricco di innumerevoli produzioni televisive che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Tra le diverse proposte, abbiamo selezionato le 5 più attese del mese di Gennaio. Partiamo in bellezza.

Serie tv da vedere a Gennaio 2024

Saranno moltissime le serie tv in uscita durante il primo mese dell’anno. Ne abbiamo scelte per voi ben 5, di generi e atmosfere differenti. Buona visione!

1. “True Detective Night Country” (True Detective 4)

“True Detective Night Country” (True Detective 4) è la nuova attesa stagione della serie TV, con Jodie Foster e Kali Reis nei ruoli principali, composta da 6 episodi e in onda su Sky a partire dal 15 gennaio. La trama si svolge ad Ennis, Alaska, dove otto scienziati di un centro di ricerca scompaiono misteriosamente. Ognuno di loro viene successivamente ritrovato come un cadavere congelato nei ghiacci alle soglie di un villaggio, con segni di mutilazione che fanno pensare a un possibile rituale oscuro.

Le detective Denvers (Jodie Foster) e Navarro (Kali Reis) sono incaricate di condurre l’indagine. L’omicidio e il modus operandi sembrano richiamare un caso precedente, affrontato dalle due donne sei anni prima. Questa nuova stagione rappresenta il quarto capitolo della serie TV creata da Nic Pizzolatto, riconosciuta come una delle saghe contemporanee più apprezzate. Rivolto a un pubblico che apprezza atmosfere forti e trame avvincenti.

2. Cristóbal Balenciaga

“Cristóbal Balenciaga,” con Alberto San Juan, è una miniserie biografica composta da 6 episodi disponibile su Apple TV+ a partire dal 19 gennaio.

La trama si svolge a Parigi nel 1937, quando l’alta moda francese viene rivoluzionata dagli abiti sobri ed essenziali di un noto stilista spagnolo, il mago dei tessuti di umili origini, Balenciaga (interpretato da Alberto San Juan).

La miniserie biografica ripercorre la vita, l’arte e lo stile di uno dei couturier più importanti nella storia della moda. In un’epoca in cui il prêt-à-porter non era ancora una realtà, quasi tutta l’alta borghesia parigina possedeva almeno un capo d’alta moda Balenciaga, spesso orientato verso gli abiti da sera. La serie esplora il concetto del maestro: “L’eleganza è sottrazione!”

Con uno sguardo attento al mondo della moda del passato, “Cristóbal Balenciaga” promette di offrire una visione avvincente e dettagliata sulla vita e il lavoro di questo iconico stilista spagnolo.

3. Griselda

“Griselda,” interpretato da Sofia Vergara, è una serie tv composta da 6 episodi disponibile su Netflix a partire dal 25 gennaio.

La trama narra dell’incredibile storia vera di Griselda Blanco (Sofía Vergara), una donna devota madre e amica d’infanzia di Pablo Escobar. Griselda ha costruito uno dei cartelli di droga più redditizi nella storia negli anni Settanta e Ottanta. Nonostante la sua apparente innocenza, ha operato indisturbata nel mercato del narcotraffico. Nel mondo criminale, è diventata famosa come “La madrina de la cocaína” e “La viuda negra” (la vedova nera).

La serie è un imperdibile appuntamento per gli appassionati di “Narcos” (gli autori sono gli stessi) e per coloro che apprezzano un linguaggio vivace e audace.

“Expats,” interpretato da Nicole Kidman, è una miniserie composta da 6 episodi disponibile su Prime Video a partire dal 26 gennaio.

La trama si svolge a Hong Kong e si concentra sulla vita, la gioia e il dolore di una piccola comunità di donne “expats”, termine gergale per espatriati o “espatriate”. Tra le protagoniste ci sono tre statunitensi di diverse origini, classi sociali ed etnie, che si ritrovano fuori dal loro paese d’origine e diventano grandi amiche. Mercy (Ji-young Yoo) è una giovane coreana-americana appena laureata, Hilary (Sarayou Blue) è una ricca casalinga insoddisfatta, e Margaret (Nicole Kidman) è una donna alle prese con un tragico trauma familiare.

Basata sul romanzo “The Expatriates” di Janice Y.K. Lee (ancora inedito in Italia), questa serie tv offre un mix tra melodramma e dramedy. A causa dell’emergenza pandemica Covid, la maggior parte delle scene con Kidman girate nel 2020 sono state realizzate a Los Angeles.

La regia è affidata alla talentuosa Lulu Wang, autrice del notevole “The Farewell – Una bugia buona,” visibile in streaming su Infinity. “Expats” promette di offrire uno sguardo coinvolgente sulla vita di donne espatriate, con il fascino di Hong Kong come sfondo.

“Echo,” con Vincent D’Onofrio e Alaqua Cox, è una miniserie composta da 5 episodi disponibile su Disney+ a partire dal 10 gennaio.

La trama si svolge nella New York preda al crimine. La protagonista, Maya Lopez, è una bambina adottata di origini pellerossa Choctaw. Sordomuta dalla nascita e con una gamba protesica, viene allenata fin da piccola al combattimento nonostante le sue sfide fisiche. Il suo zio adottivo è Wilson Fisk, noto come “Kingpin” (Vincent D’Onofrio), un pericoloso signore del crimine nella Grande Mela. Crescendo, Maya, interpretata da Alaqua Cox, si troverà a confrontarsi con le sue radici e a fare delle scelte cruciali sul suo destino.

La miniserie è basata sul personaggio di Echo (o Maya), apparso per la prima volta in Daredevil nel 1999, e rappresenta uno spin-off della serie tv Hawkeye. Questa produzione Marvel Studios è particolarmente rilevante poiché Alaqua Cox è la prima attrice sorda e con una gamba artificiale a interpretare un ruolo principale in una produzione Marvel. “Echo” è consigliato agli appassionati dei cinefumetti e a coloro che sono rimasti affascinati dall’universo degli Avengers.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata