Oscar 2023, i vincitori: trionfo per “Everything everywhere all at once”

La 95ª cerimonia degli Oscar si è conclusa con il film dei Daniels, candidato a 11 nomination, che ha conquistato ben 7 premi, tra i quali quello per il Miglior film, la Miglior regia e il Miglior attore non protagonista. 4 Oscar per Niente di Nuovo sul fronte occidentale.

Il film “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” dei Daniels è il dominatore degli Oscar 2023 con 7 statuette tra cui miglior film, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. Il secondo vincitore della serata al Dolby Theatre di Los Angeles è l’antibellico “NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE” del tedesco Edward Berger, che esce dalla 95/ notte degli Oscar con 4 statuette tra cui film internazionale e colonna sonora su 9 candidature. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque ambientato durante la Prima Guerra mondiale.

Come da pronostico, agli Oscar 2023 Brendan Fraser ha vinto il premio come Miglior attore per “The Whale“. “Ho iniziato trent’anni fa a fare film e non sempre le cose sono andate come dovevano. Ora sono qui. Ritornare in superficie non è facile ma ce l’ho fatta, ci sono persone che me l’hanno permesso, i miei figli” ha detto emozionato. Michelle Yeoh si aggiudica il premio per miglior attrice protagonista per “Everything Everywhere All at Once”.

Everything everywhere all at once

“Ripararci l’uno con gli altri, il mondo sta cambiando velocemente, fa paura e io ho paura che non riusciamo a stare al passo, ma in un modo o nell’altro ce la faremo”, ha commentato Daniel Kwan dal palco del Dolby Theatre commentando l’Oscar 2023 vinto per il film codiretto con Daniel Scheinert.

“Everything everywhere all at once” è un film di avventura, azione, fantascienza, dramma familiare con tematiche Lgbt, comedy e romance tutto insieme e con lo sfondo di grandissima attrazione del metaverso, con protagonista una donna cinese americana (Michelle Yeoh). L’opera di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti collettivamente come i visionari Daniels, ossia la Hollywood più indipendente, tornerà in sala da domani, distribuito da I Wonder Pictures che vedendoci lunghissimo lo hanno preso in tempi non sospetti.

Oscar 2023, tutti i vincitori

Questi i premi della 95/a edizione degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles

– Film – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Daniel Kwan, Daniel Scheinert registi e produttori con Jonathan Wang

– Attrice – MICHELLE YEOH per Everything Everywhere All at Once

– Attore – BRENDAN FRASER per The Whale

– Regia – DANIEL KWAN e DANIEL SCHEINERT per Everything Everywhere All at Once

– Attrice non protagonista – JAMIE LEE CURTIS (Everything Everywhere All at Once)

– Attore non protagonista – KE HUY QUAN (Everything Everywhere All at Once)

– Film internazionale – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE (GERMANIA) – Edward Berger

– Documentario – NAVALNY – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris

– Film d’animazione – PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO – Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar e Alex Bulkley

– Montaggio – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – Paul Rogers

– Fotografia – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE – James Friend

– Colonna sonora – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE – Volker Bertelmann

– Canzone originale – NAATU NAATU dal film RRR – musica di M.M.

Keeravaani, testi di Chandrabose

– Sonoro – TOP GUN: MAVERICK – Mark Weingarten, James H.

Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor

– Sceneggiatura non originale – WOMEN TALKING – Sarah Polley

– Sceneggiatura originale – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – Daniel Kwan and Daniel Scheinert

– Effetti speciali – AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett

– Scenografia – NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE – production design Christian M. Goldbeck, set decoration Ernestine Hipper – Corto d’animazione – IL BAMBINO, LA TALPA, LA VOLPE E IL CAVALLO – Charlie Mackesy e Matthew Freud

– Corto documentario – RAGHU IL PICCOLO ELEFANTE Kartiki Gonsalves e Guneet Monga

– Costumi – BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – Ruth E. Carter

– Trucco e acconciatura – THE WHALE — Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley

– Corto live action – AN IRISH GOODBYE — Tom Berkeley e Ross White