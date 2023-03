“Niente di nuovo sul fronte occidentale”, il film candidato agli Oscar che racconta la guerra

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” è uno dei film con più candidature agli Oscar 2023. Tratto dal romanzo di guerra di Erich Maria Remarque, pseudonimo di Erich Paul Remark, veterano della prima guerra mondiale, scopriamo insieme la storia e le caratteristiche di questa nuova pellicola presente anche nel catalogo Netflix.

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” agli Oscar 2023

Il film con la storia più inaspettata di questa stagione dei premi è forse “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, adattamento del romanzo in lingua tedesca di Erich Maria Remarque del 1929 ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Adattato per la prima volta in un film iconico dalla Universal Pictures nel 1930, Berger ha recuperato questa storia con una comprensione decisamente tedesca della guerra e del potere. Qui non ci sono eroi. Nessuna bussola morale. Solo una nazione così illusa dal proprio senso di straordinarietà da aver tracciato la strada per la propria fine. Questa storia sembra più attuale che mai.

Dopo essere stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival a settembre e lanciato su Netflix a ottobre, il film è diventato il primo film in lingua tedesca candidato all’Oscar per il miglior film. Complessivamente, il lungometraggio ha ottenuto nove nomination all’Oscar, diventando così il terzo film non in lingua inglese più nominato nella storia degli Oscar, dietro solo a “Crouching Tiger, Hidden Dragon” e “Roma”.

La storia e la trama

Ambientato dalla primavera del 1917 alla fine della guerra nel novembre 1918, il film segue l’adolescente Paul Bäumer (Felix Kammerer, al suo debutto sul grande schermo) mentre entra nell’esercito come recluta entusiasta, diventando rapidamente disilluso dagli orrori dei combattimenti brutali e inutili che incontra. I soldati come lui sono pedine sacrificabili per gli ufficiali, che si trovano invece al sicuro dal campo di battaglia, e che chiedono di continuare a combattere anche quando mancano poche ore all’armistizio. Infatti, fedele al libro, la discesa di Paul Bäumer nel cuore della guerra inizia con le bugie del suo insegnante. Occhi spalancati e innocenti, Paul e i suoi compagni credono al loro maestro quando questi assicura loro che la vittoria è imminente. Sono la Gioventù di Ferro, dice il loro insegnante, che combatte per “il Kaiser, Dio e la Patria!”. La realtà della guerra manda in frantumi questo mito. Dopo il primo bombardamento, Paul viene estratto dalle macerie. Guarda in lontananza, divorando pane raffermo, e poi si alza per raccogliere la piastrina del suo compagno di scuola morto. Di battaglia in battaglia, Paul lotta per mantenere una parvenza di umanità, ma sopravvivere a questo paesaggio infernale alla fine lo lascia vuoto.

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”: tra il link e altri remake

A differenza della maggior parte delle storie di guerra, “Niente di nuovo sul fronte occidentale” non si sforza di giustificare o sentimentalizzare nessuna delle due parti in conflitto. Quando Erich Maria Remarque iniziò a scrivere il romanzo nel 1927, mirava a catturare la sua esperienza di guerra con chiarezza giornalistica. Paul e i suoi compagni non nutrono alcun astio nei confronti dei francesi. Combattono perché gli è stato detto di combattere e non vogliono morire. In una delle scene più famose del libro, Paul cade in una buca e seppellisce il suo coltello nel petto di un soldato francese. Per ore rimane sdraiato accanto al francese che sta lentamente morendo e alla fine, tormentato dal senso di colpa, confessa: “Se buttassimo via questi fucili e questa uniforme, tu potresti essere mio fratello”.

Questo coraggio ha reso il romanzo un bestseller internazionale e nel 1930 ha attirato l’attenzione del magnate del cinema Carl Laemmle, fondatore della Universal Pictures. Laemmle, che conservava profondi legami con la famiglia e gli amici in Germania, si recò a Berlino per incontrare Remarque e acquistare i diritti del libro. Senza badare a spese, il film offre un’esperienza cinematografica viscerale, immergendo il pubblico nei suoni e nelle immagini della guerra. Quando vinse l’Oscar per il miglior film, Laemmle si convinse che questo film avrebbe allontanato il mondo dalla distruzione dell’umanità. Né Laemmle né Remarque avrebbero potuto prevedere ciò che consumò la Germania negli anni Trenta.

Il nuovo adattamento di “”Niente di nuovo sul fronte occidentale”

In questo nuovo adattamento di “Niente di nuovo sul fronte occidentale”; quasi un secolo dopo, Edward Berger si basa su una comprensione più completa della storia tedesca. Sebbene la guerra sia terminata nel 1918, i termini della sua conclusione hanno scatenato un conflitto interno che avrebbe tormentato la Germania per oltre un decennio e che alla fine avrebbe portato alla Seconda Guerra Mondiale. Nel film, ci stacchiamo da Paul per seguire Matthias Erzberger (Daniel Brühl) che guida una delegazione per negoziare un armistizio con la Francia. Le truppe tedesche stanno morendo di fame e l’inverno è alle porte. Su un vagone ferroviario nel cuore della foresta della Compagnie, i francesi avanzano richieste irremovibili che sventreranno l’esercito tedesco e manderanno la nazione in depressione economica. Erzberger avverte che se la pace genera più miseria della guerra, il popolo tedesco se ne risentirà. “Questa è una malattia dei vinti”, commenta il generale francese. Non avendo altra scelta, la delegazione tedesca firma l’armistizio. “Niente di nuovo sul fronte occidentale” evita di fare collegamenti diretti con il regime nazista, ma ammette che “tutto nel film è impregnato della mia conoscenza del nazismo e di ciò che sappiamo che verrà dopo”.

Stella Grillo