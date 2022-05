“Pensa” di Fabrizio Moro, la canzone simbolo della lotta alla mafia

Giornata della legalità

Una canzone simbolo della lotta alla mafia. Vincitore di Sanremo 2007, “Pensa” è uno dei pezzi più celebri del cantautore italiano Fabrizio Moro. Il testo, secondo quanto ha dichiarato dallo stesso Moro, è stato scritto di getto, subito dopo aver visto un film sulla vita di Paolo Borsellino. Si tratta di un invito alla riflessione, contro ogni forma di violenza e contro la mafia. Noi la ascoltiamo oggi, 23 maggio, in ricordo di Giovanni Falcone e di tutti coloro che sono morti combattendo la mafia.

“Per Giovanni Falcone”, una poesia di Alda Merini sulla lotta alla mafia Pochi giorni dopo la strage di Capaci, Alda Merini scrisse “Per Giovanni Falcone”, una poesia dedicata al giudice e alla sua strenua lotta alla mafia

Il cameo di Rita Borsellino nel video

Nel video, curato dal regista Marco Risi, compare anche Rita Borsellino (minuto 3.20), la sorella del magistrato ucciso dalla mafia, che ha deciso di partecipare alle riprese dopo aver letto il testo della canzone di Fabrizio Moro. Nel video, indossa un cappotto rosso, simbolo del sangue versato dal fratello Paolo Borsellino.

Il testo di “Pensa”

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine

Appunti di una vita dal valore inestimabile

Insostituibili perché hanno denunciato

Il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato

Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra

Di faide e di famiglie sparse come tante biglie

Su un’isola di sangue che fra tante meraviglie

Fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie

Di una generazione costretta a non guardare

A parlare a bassa voce, a spegnere la luce

A commentare in pace ogni pallottola nell’aria

Ogni cadavere in un fosso

Ci sono stati uomini che passo dopo passo

Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno

Con dedizione contro un’istituzione organizzata

Cosa Nostra, cosa vostra, cos’è vostro?

È nostra, la libertà di dire

Che gli occhi sono fatti per guardare

La bocca per parlare, le orecchie ascoltano

Non solo musica, non solo musica

La testa si gira e aggiusta la mira, ragiona

A volte condanna, a volte perdona

Semplicemente

Pensa prima di sparare

Pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare

Pensa che puoi decidere tu

Resta un attimo soltanto, un attimo di più

Con la testa fra le mani

Ci sono stati uomini che sono morti giovani

Ma consapevoli che le loro idee

Sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole

Intatte e reali come piccoli miracoli

Idee di uguaglianza, idee di educazione

Contro ogni uomo che eserciti oppressione

Contro ogni suo simile, contro chi è più debole

Contro chi sotterra la coscienza nel cemento

Pensa prima di sparare

Pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare

Pensa che puoi decidere tu

Resta un attimo soltanto, un attimo di più

Con la testa fra le mani

Ci sono stati uomini che hanno continuato

Nonostante intorno fosse tutto bruciato

Perché in fondo questa vita non ha significato

Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato

Gli uomini passano e passa una canzone

Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

Che la giustizia no, non è solo un’illusione

Pensa prima di sparare

Pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare

Pensa che puoi decidere tu

Resta un attimo soltanto, un attimo di più

Con la testa fra le mani

Pensa

Pensa che puoi decidere tu

Resta un attimo soltanto, un attimo di più

Con la testa fra le mani