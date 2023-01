Vogliamo ricordare Giovanni Falcone e il suo impegno alla lotta alla mafia attraverso i versi di Per Giovanni Falcone, la poesia scritta da Alda Merini in onore del magistrato palermitano e alla lotta alla mafia.

Nella strage di Capaci furono uccisi il magistrato antimafia insieme ad altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Una celebre poesia, scritta dalla poetessa dei Navigli Alda Merini, rende omaggio a questi eroi italiani.

Qualche tempo dopo i tragici avvenimenti di Capaci, sull’onda della rabbia e dell’indignazione popolare per l’assassinio di Falcone, la poetessa milanese Alda Merini scrisse la poesia “Per Giovanni Falcone”, un omaggio al coraggio di chi aveva combattuto contro quel cavallo nero chiamato “mafia”. Ma anche un atto di denuncia nei confronti di chi non ha mai preso le distanza della mafia e che ora sorregge il corpo morto di Falcone. La poesia esce nel volume “Ipotenusa d’amore“, edito da La vita felice nel 1994.

Per Giovanni Falcone di Alda Merini

La mafia sbanda,

la mafia scolora

la mafia scommette,

la mafia giura

che l’esistenza non esiste,

che la cultura non c’è,

che l’uomo non è amico dell’uomo.

La mafia è il cavallo nero

dell’apocalisse che porta in sella

un relitto mortale,

la mafia accusa i suoi morti.

La mafia li commemora

con ciclopici funerali:

così è stato per te, Giovanni,

trasportato a braccia da quelli

che ti avevano ucciso.