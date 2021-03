Durante la serata delle cover alla 71ª edizione del festival di Sanremo, c’è stato spazio anche per parlare del dramma dei teatri chiusi durante la pandemia. A portare sul palco dell’Ariston questa tematica, il gruppo lo Stato sociale che, insieme a Manuela Fanelli e Francesco Pannofino, hanno elencato alcuni nomi di cinema, teatri, e altro, chiusi e sofferenti in questo anno di vita con il coronavirus. Qui il video caricato su Twitter.

Lo Stato sociale nella serata delle cover

Durante la terza serata del festival di Sanremo 2021, il gruppo Lo stato sociale, dà voce ad uno dei drammi più importanti e rilevanti di questo ultimo anno. Si tratta del blocco totale del mondo dello spettacolo e dei suoi lavoratori, a causa della chiusura di teatri, cinema e altri centri ricreativi e di spettacolo. Un dramma raccontato insieme a Manuela Fanelli e Francesco Pannofino. Nella cornice drammatica ed estremamente diversa dello stesso festival di Sanremo, uno dei gruppi più eclettici e particolari del panorama musicale italiano, si fa portavoce di sentimenti comuni. L’attenzione e la sensibilità per i migliaia di lavoratori, diventano necessarie; sperando che il palco dell’Ariston rappresenti l’inizio per una nuova ripresa.

Un monologo emozionante sui cinema e i teatri

Queste sono state le parole de lo Stato sociale e di chi era sul palco ieri dedicate ai cinema e ai teatri:

“Alcatraz, Milano: aperto nel 1997 chiuso a febbraio 2020, non sappiamo quando riaprirà. Teatro dell’angelo, Roma: aperto nel ’94, chiuso per sempre. Cinema Iris, Messina: non sappiamo quando riaprirà. Negli anni ’90 un musicista apre il Cage a Livorno perché, dice, le città senza i club sono più brutte e vuote: non sappiamo quando riaprirà. Il cinema Mandrioli in provincia di Bologna continua a proiettare film durante il lockdown, a porte chiuse, perché non manchino nella città le voci dei personaggi: non sappiamo quando riaprirà. Hiroshima, Torino: Non sappiamo. Teatro Massimo, Palermo. Cinema Adriano. Sherwood festival, Miami, Balla coi cinghiali: sospesi. Primo maggio: senza pubblico. Teatro salone margherita: chiuso definitivamente. Festival di Sanremo 2021: 26 cantanti, solo tra loro oltre 50.000 concerti, oltre mille live club, oltre 10.000 persone che non lavorano più da un anno. Ma non sarà per sempre. Credeteci, i nostri fiori non sono ancora rovinati”

Stella Grillo

