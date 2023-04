Harry Potter, arriva la serie tv ispirata ai libri della Rowling

Warner Bros. Discovery è infatti vicina a chiudere un accordo con J.K. Rowling per un adattamento dei suoi romanzi in arrivo su HBO Max

E’ in arrivo la tanto attesa serie tv su Harry Potter: secondo quanto riportato dalla testata Bloomberg, Warner Bros. Discovery è infatti vicina a chiudere un accordo con J.K. Rowling per un adattamento dei suoi romanzi in arrivo su HBO Max. L’accordo riguarderebbe una serie tv da sette stagioni, una per ogni romanzo della saga di Harry Potter. Una volta che la Rowling avrà siglato l’accordo per diventare produttrice della serie, si potrà iniziare a cercare uno sceneggiatore che si occupi dell’adattamento su supervisione creativa dell’autrice.

La serie tv su Harry Potter

Era gennaio 2021 quando la notizia di una serie tv ispirata al maghetto di Hogwarts trapelava: all’epoca la Warner era alla ricerca di contenuti forti per la neonata piattaforma streaming HBO Max, ma si stava ancora concentrando attivamente sul franchise cinematografico di Animali Fantastici, il cui riscontro di pubblico al cinema non è stato dei migliori. David Zaslav, nuovo capo della major, sta attuando numerosi cambiamenti, tra riorganizzazioni, tagli di budget e cambiamenti di strategia. Tra le novità, il fatto che il nuovo studio si concentrerà ancora di più sulle proprietà intellettuali che lo hanno reso grande, tra cui proprio il franchise di Harry Potter.

Il successo inaspettato tra libri e cinema

J.K. Rowling, dopo aver lavorato moltissimo sul suo primo manoscritto, conobbe la fama dopo l’uscita del primo capitolo della saga, il 25 giugno 1997. Un successo senza paragoni che la portò, nel 2011, Nel 2011 nella classifica delle donne più ricche del Regno Unito.

Per l’aspetto cinematografico, tutto ebbe inizio nel 2001 quando uscì al cinema HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, diretto da Chris Columbus. Nel giorno del suo undicesimo compleanno, Harry scopre nel di essere il figlio orfano di due maghi e di possedere poteri magici propri. Alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, impara lo sport del Quidditch e gioca un’emozionante partita a scacchi “dal vivo” mentre si trova ad affrontare un Mago Oscuro deciso a distruggerlo.

Un anno dopo ecco HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI di Chris Columbus. Nel 2004 Alfonso Cuaròn firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN. La regia del quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, venne affidata a Mike Newell. Il quinto film, HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates (che dirigerà tutti i successivi film). È il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. Con Lord Voldemort che stringe la sua presa sia sul mondo dei babbani che su quello dei maghi. Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali. In HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE- PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE- PARTE II. Nell’epico finale la battaglia tra le forze del bene del male del Mondo dei Maghi si trasforma in una guerra totale. La posta in gioco non è mai stata così alta e nessuno è al sicuro. Ma è Harry che può essere chiamato a fare l’ultimo sacrificio mentre si avvicina alla resa dei conti con Lord Voldemort. Tutto finisce qui.

Non solo la serie tv

La notizia della serie tv ispirata ad Harry Potter arriva dopo il successo del videogioco “Hogwarts Legacy” ispirata ai mondi nati dalla penna di J.K. Rowling. Per sfruttare l’attenzione e il fascino che ancora il franchise suscita nella gente arriveranno parchi a tema, spettacoli e molto altro, per realizzare i quali il coinvolgimento l’apporto di J.K. Rowling risulteranno importanti.