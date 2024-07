I film e le serie TV più viste nella prima metà del 2024

Dal film cult "Oppenheimer" alla serie tv "Shogun", scopri la classifica semestrale dei film e delle serie tv più gettonati in streaming in Italia la prima metà del 2024 secondo JustWatch

Con la fine di giugno, si è chiusa la prima parte di questo 2024. JustWatch, la guida di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica semestrale dei film e delle serie tv più gettonati in streaming in Italia la prima metà del 2024.

Metodologia dello studio

Le classifiche di streaming di JustWatch vengono calcolate nelle ultime 24 ore, 7 giorni o 30 giorni in base all’attività degli utenti, che include il cliccare su un’offerta di streaming, l’aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come “visto”. Questi dati vengono raccolti mensilmente da oltre 40 milioni di appassionati di film e serie TV e vengono aggiornati quotidianamente per 140 siti locali e 4.500 servizi di streaming.

I film più visti nel 2024

Sul podio dei film più visti in questa prima parte dell’anno troviamo al primo posto si piazza “Oppenheimer“, seguito da “Povere Creature!” e da “Anatomia di una caduta” a chiudere il podio.

Forte di un ottimo risultato anche al botteghino e arrivata in streaming all’inizio dell’anno “Oppenheimer” è primo nella classifica semestrale di JustWatch: il biopic diretto da Christopher Nolan che racconta la vita del fisico J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica.

Al secondo posto troviamo “Povere Creature!”, film con Emma Stone e vincitore del Leone d’Oro come miglior film all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: le vicende della pellicola ruotano intorno a Bella (Emma Stone appunto), la quale viene riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti.

Sul gradino più basso del podio si posiziona “Anatomia di una caduta”: Sandra, Samuel e il loro figlio ipovedente Daniel vivono da un anno in una remota località di montagna. Quando Samuel viene trovato morto fuori casa, viene aperta un’indagine per morte in circostanze sospette. Nell’incertezza, Sandra viene incriminata: è stato un suicidio o un omicidio? Un anno dopo Daniel assiste al processo della madre, una vera e propria dissezione del rapporto tra i genitori.

Al quarto posto si piazza “C’è ancora domani”, film campione assoluto di incassi al botteghino che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, vincitore di ben 6 David di Donatello e che sta avendo un ottimo successo anche fuori dai confini nazionali: si tratta di un racconto e una critica verso la cultura patriarcale che cerca di far luce sulla violenza di genere e sul significato profondo dei diritti delle donne raccontando le vicende di una famiglia romana subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Al quinto posto si posiziona invece “Io Capitano” di Matteo Garrone, nella cinquina finale dei candidati all’Oscar come miglior pellicola non statunitense, e che racconta la traversata del Mediterraneo dall’Africa alla Sicilia.

In sesta posizione troviamo “Barbie” con Margot Robbie e Ryan Gosling, pellicola campionessa di incassi in tutto il mondo che offre una rivisitazione moderna e brillante della celebre bambola, esplorando temi di identità e autoaccettazione.

Al settimo posto si classifica “Killers of the Flower Moon”, un thriller storico diretto da Martin Scorsese con Leonardo di Caprio e Robert De Niro ambientato negli anni ’20 del ‘900 nella riserva Osage in Oklahoma e che narra le indagini sugli omicidi nella comunità: nel film si sente parlare la lingua Osage, una lingua Siouan imparentata con il Dakota e Lakota oggi quasi scomparsa.

All’ottavo posto c’è invece “Napoleon”, un epico biopic che esplora la vita e le conquiste di Napoleone Bonaparte, diretto da Ridley Scott.

Al nono posto in classifica “Wish”, un affascinante film d’animazione che segue le avventure di una giovane protagonista che realizza i suoi sogni grazie a una magica stella.

Chiude la top 10 “Godzilla Minus One”, in cui il Giappone postbellico deve fare i conti con la minaccia di Godzilla, un gigantesco mostro creato dalla potenza della bomba atomica, esplorando le conseguenze devastanti di questa nuova minaccia in un contesto già segnato dai traumi della seconda guerra mondiale.

Le serie tv più viste nel 2024

Tra le serie TV, in vetta per i primi 6 mesi del 2024 si piazza “Shogun”, seguita da “True Detective” e “Fallout”.

Conquista la vetta delle serie più gettonate in streaming nella prima metà del 2024 “Shogun”, una serie che ha affascinato il pubblico con la sua epica rappresentazione del Giappone feudale, narrando le avventure di un navigatore inglese naufragato che si ritrova coinvolto nelle lotte di potere locali.

Al secondo posto troviamo “True Detective”, con la sua nuova stagione che continua a esplorare casi intricati e oscuri attraverso personaggi complessi e una narrazione avvincente.

Sul gradino più basso del podio si piazza “Fallout”, che narra le vicende di un futuro post-apocalittico con lo spettro di una guerra nucleare. Basata sulla famosa serie di videogiochi, Fallout esplora un mondo devastato dalla guerra atomica e le disperate lotte di sopravvivenza degli abitanti.

Al quarto posto c’è “House of the Dragon”, il prequel de “Il Trono di Spade” che narra la storia della Casa Targaryen. In quinta posizione troviamo “Il Problema dei 3 Corpi”, una serie che, attraverso continenti e decadi, racconta di cinque amici geniali che fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale.

Sesta si piazza “Hazbin Hotel”, una serie animata che ha catturato l’attenzione per il suo stile unico e la sua trama eccentrica, ambientata in un hotel che cerca di redimere i peccatori dell’Inferno. In settima posizione invece “The Gentlemen”, una serie che segue le avventure di un gruppo di criminali londinesi in un contesto di humor nero e azione.

All’ottavo posto troviamo “Bridgerton”, tratta dai bestseller sulla potente famiglia omonima; la serie segue le vicende di questi otto fratelli in cerca dell’amore nella Londra dell’alta società.

Al nono posto si posiziona “The Boys”, una serie che ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo approccio oscuro e satirico sui supereroi, rivelando un mondo in cui i supereroi possono essere corrotti e pericolosi, spingendo un gruppo di vigilanti a contrastarli.

Chiude la top 10 “Reacher”, una serie che segue le indagini e le avventure di Jack Reacher, un ex poliziotto militare con un acuto senso della giustizia e un’abilità straordinaria nelle arti marziali.

Cos’è JustWatch

JustWatch è la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo tra le quali Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, Now TV, SkyGo, Apple TV+, Timvision, Paramount+ e tante altre, rendendo facile scoprire dove è possibile guardarli legalmente.

