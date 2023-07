Oppenheimer, cosa sapere sull’atteso nuovo film di Christopher Nolan

Tratto dal Premio Pulitzer 2006 “American Prometheus: The triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer” di Kai Bird e Martin J. Sherwin, Oppenheimer è un film appartenente al genere drammatico e biografico, diretto da Christopher Nolan e distribuito da Universal Pictures nelle sale italiane dal 23 agosto. Il lungometraggio di 180 minuti circa è incentrato sulle vicende storiche del Progetto Manhattan raccontato attraverso gli occhi del suo protagonista, il fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).

La scelta di una narrazione prevalentemente soggettiva è legata al desiderio del regista britannico di regalare agli spettatori la possibilità di riflettere sul vissuto emotivo del “padre della bomba atomica”. Un uomo consapevole tanto dell’innovazione quanto della pericolosità comportata da una scoperta scientifica che avrebbe avuto il duplice e paradossale obiettivo di distruggere e salvare al tempo stesso il mondo.

Produzione e distribuzione del film

La prima curiosità su Oppenheimer è il fatto di essere uno dei prodotti meno costosi realizzati da Christopher Nolan nella sua brillante carriera. A differenza di altri lungometraggi come Tenet (2020), le cui sole spese di produzione hanno superato i 200 milioni di dollari, infatti, per questo film è stato impiegato un budget di produzione di 100 milioni a cui ne è stato aggiunto uno equivalente destinato al marketing. La motivazione è da ricercare nel contratto siglato con la Universal Pictures che prevede l’impegno da parte della major di garantire massima visibilità ai prodotti del regista evitando l’uscita in concomitanza con altri titoli, ma anche delle limitazioni sul budget.

La seconda curiosità su Oppenheimer riguarda il suo tardivo debutto in Italia (23 agosto 2023) rispetto alla distribuzione nelle sale statunitensi dal 21 luglio 2023. La decisione di interrompere la recente tendenza di anticipare di uno o due giorni l’uscita dei film di spicco nei cinema italiani è correlata a due linee di azioni strategiche. In primo luogo, evitare di lanciare un prodotto di questo genere in estate, ovvero un periodo in cui il cinema non è il luogo di intrattenimento prediletto dagli italiani. In secondo luogo, distanziare la distribuzione di Oppenheimer da quella del film Barbie, potendo godere così di una maggiore attenzione da parte del pubblico nei prossimi mesi.

Oppenheimer: perché andare al cinema il 23 agosto

Attraverso questo film, Nolan ha voluto indagare il senso di colpa J. Robert Oppenheimer, il quale viene spesso ritratto con uno sguardo smarrito di fronte agli eventi di cui lui stesso è il motore. Per realizzare tutto questo, è stato scelto un cast di primo ordine, tra cui spiccano gli attori Cillian Murphy ed Emily Blunt (J. Robert Oppenheimer e la moglie Katherine), il Premio Oscar Matt Damon (Leslie Groves Jr., il direttore del Progetto Manhattan) e Robert Downey Jr. (Lewis Strauss, il Commissario Fondatore della Commissione Statunitense per l’Energia Atomica).

A questi elementi subito evidenti nel trailer, si aggiunge una scelta narrativa particolarmente sfidante. Come riportato in un’intervista al regista pubblicata da Sky TG24, infatti, il silenzio assume una funzione di notevole importanza in questo lungometraggio: “Il silenzio per me – ha affermato Nolan – è molto importante così come il riuscire a ‘usarlo’ e a integrarlo con gli effetti speciali sonori e la musica che naturalmente porta con sé molte emozioni e porta il pubblico dentro a un film. Sappiamo che nello spazio c’è silenzio […] ed è stata una delle mie ambizioni nel film creare questo contrasto sonoro e ‘riempire’ alcune immagini con il silenzio”.

Dalla narrazione introspettiva al cast da Oscar, dunque, il nuovo film di Nolan si presenta come un capolavoro che saprà sicuramente appassionare il pubblico e come un imperdibile appuntamento per tutti gli amanti della storia e dell’arte cinematografica.

