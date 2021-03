“Dieci” di Annalisa: ecco il significato della canzone più votata a Sanremo

Annalisa porta a Sanremo il suo singolo “Dieci” e scala la classifica della prima serata del Festival. È già un successo il brano tratto dal suo ultimo album “Nuda”, in uscita il 12 Marzo. Elegante e piena di grinta, si presenta così Annalisa sul palco dell’Ariston e canta divinamente una canzone sulle difficoltà che si incontrano davanti alla fine di un amore. “Dieci” parla di chi non si vuole arrendere, di chi rimane davanti alle difficoltà e cerca di sconfiggerle per non perdere l’amore.

Annalisa e il brano “Dieci”

Annalisa, quando ha presentato il suo brano, ha dichiarato: “questa canzone racconta la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa a delle ultime volte che non essere mai le ultime.” Le parole infatti sono le seguenti:

Me lo dici cos’hai/Siamo dentro i ghiacciai/Dieci giorni in una notte/ Dieci bocche sul mio cocktail/Se è più facile scrivimi/Che hai bisogno di quello che hai perso/ Serviranno ancora/ Dieci ultime volte/ Dieci

“Dieci” è stato scritto da Annalisa insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo e Luca D’Amico.

Le difficoltà davanti alla fine di un amore sono lucidamente descritte nelle parole della canzone, che sviscera le emozioni più nascoste che si provano quando un amore sta per finire.

Lo smarrimento davanti alla fine di un amore

Annalisa racconta i contrasti, le luci e le ombre che si vivono davanti alla fine di un amore. Canta l’instabilità, l’incertezza, la malinconia, la nostalgia e la razionalità. Un cocktail di emozioni che prende il sopravvento. Accompagnata da una musica orecchiabile e il tutto cantato dalla sua pulita, ma graffiante, voce.

Se è più facile scrivimi /Che hai bisogno di quello che hai perso / E va bene una volta su cento/ Se ci pensi precipiti/ Non ho tempo deciditi/ A fine lavoro ti penso/ Ho cenato col vino sul letto/ E non deve andare così/ Non fanno l’amore nei film/ E forse non ritorno in me/ Ma niente panico Il panico, sottile, soffuso nell’anima che si prova davanti allo smarrimento. Smarrimento che deriva da un “cambio” di vita, da un arresto che quell’amore ha deciso di subire. Annalisa, in “Dieci”, ci da forza e paura, per analizzare meglio un passo così importante come la fine di un amore. E sono fuori da / Fuori da me/ E questa casa non ha/ Niente di / Niente di te / Ma l’ultima volta è sacra/ L’ultimo bacio in strada/ Tu scrivimi tra un’ora

Annalisa prima in classifica

In tarda notte, come al Festival succede sempre, viene letta la classifica parziale. Annalisa compare prima in classifica e dimostra come contenuto e musicalità, siano fondamentali per fare di una canzone, un immediato successo. Sarà una settimana intensa, piena di musica e sorprese. Annalisa e il suo inedito “Dieci”, però, sono già entrati nel nostro cuore e nelle nostre orecchie.

Stella Grillo

