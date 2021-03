Sanremo 2021, tutto ciò che c’è da sapere sulla 71ma edizione del Festival

Siamo arrivati al giorno tanto atteso: l’inizio del festival di Sanremo 2021. È stato un Sanremo difficile, pieno di dubbi e difficoltà, ma siamo pronti a goderci cinque serate di piena musica italiana. Scopriremo insieme gli ospiti, le canzoni, le classifiche e tanto altro. Saranno cinque serate speciali, in onda dal 2 al 6 Marzo su Rai 1, con la conduzione e direzione artistica di Amadeus, affiancato da Fiorello.

Direttore artistico e ospiti

Dopo il successo del 2020, il direttore artistico e conduttore di quest’anno sarà nuovamente Amadeus. Al suo fianco Fiorello, fedele compagno d’avventura anche quest’anno. Insieme a loro come ospiti fissi all’Ariston ci saranno l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro, che presenterà una serie di quadri-performance che coinvolgeranno il primo ballerino dell’Opera di Roma Giacomo Castellana.

Altri ospiti protagonisti di Sanremo 2021 sono Emma Marrone e Monica Guerritore, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Ci sono poi le co-conduttrici, diverse in ogni serata: l’attrice Matilda De Angelis (martedì 2), la cantante Elodie (mercoledì 3), la supermodella Vittoria Ceretti (giovedì 4), la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (venerdì 5). Sabato 6 sarà invece la volta di Simona Ventura, che torna a Sanremo dopo averlo condotto nel 2004, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri.

Le serate di Sanremo

Prima serata – 2 Marzo

Nella prima serata di questa sera, ascolteremo la metà delle canzoni in gara (tra big e nuove proposte): cioè Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè per la sezione principale, Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano per le Nuove Proposte. Accanto ad Amadeus, oltre ad Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, ci sarà Matilda De Angelis e Loredana Bertè.

Seconda serata – 3 Marzo

Mercoledì sentiremo le altre 13 canzoni in gara: quindi quelle di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote, oltre a Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou. Le co-conduttrici saranno Elodie e Luisa Ranieri. L’ospite della serata sarà, invece, Laura Pausini, reduce della grande vittoria ai Golden Globe.

Terza serata – 4 Marzo

Serata cover. Gli artisti, insieme a degli ospiti e altri cantanti da loro scelti, interpreteranno 26 cover. Ci sarà Vittoria Ceretti, che prenderà il posto che avrebbe dovuto essere di Naomi Campbell. Quest’ultima, per motivi Covid, non si è potuta spostare dagli Stati Uniti.

Quarta serata – 5 Marzo

Riascolteremo tutte le 26 canzoni inedite in gara e Amadeus sarà accompagnato da Barbara Palombelli e Beatrice Venezi.

Quinta serata – 6 Marzo

Ultima serata del Festival di Sanremo dove scopriremo, sempre in tarda notte, il nome del vincitore. Amadeus, per questa puntata finale, ha scelto due co-conduttrici speciali: Simona Ventura, che torna dopo moltissimi anni sul palco dell’Ariston, e Ornella Vanoni, fortemente desiderata dal direttore Artistico.

Non ci resta che aspettare questa sera e goderci la settimana di Sanremo, perchè, come si dice: Sanremo è Sanremo!

© Riproduzione Riservata