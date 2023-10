Dampyr, il film tratto dall’omonimo fumetto di Sergio Bonelli Editore

Arriva in prima tv su Sky DAMPYR, il film tratto dall’omonimo fumetto di culto pubblicato da Sergio Bonelli Editore, da sabato 21 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Halloween), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Dalle edicole al cinema

Prodotto in Italia ma girato interamente in lingua inglese, DAMPYR è diretto da Riccardo Chemello e vede nel cast Wade Briggs, Frida Gustavsson, Stuart Martin, Sebastian Croft, David Morrissey e Luke Roberts.

Il film è una coproduzione Eagle Pictures, Sergio Bonelli Editore, con il suo braccio produttivo Bonelli Entertainment, e Brandon Box ed è basato sui primi 2 albi degli oltre 300 di cui è finora composta la serie a fumetti creata nel 2000 da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. La sceneggiatura è di Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini e Mauro Uzzeo.

Dampyr, la trama del film

Balcani. Primi anni ’90. Harlan è un giovane uomo, perseguitato continuamente da terribili incubi, che sbarca il lunario fingendosi un Dampyr (nella mitologia slava, una creatura metà uomo e metà vampiro). Insieme a Yuri, suo “agente” e fidato amico, Harlan inganna la povera gente dei villaggi della regione, fingendo di liberarli da terribili maledizioni, e facendo leva su superstizioni antiche e mai sopite.

Quando un gruppo di soldati, che si batte contro inquietanti creature assetate di sangue, chiede il suo aiuto, Harlan scoprirà con stupore di essere davvero un Dampyr. Chiamato ad affrontare un terribile “Maestro della Notte”, Harlan dovrà imparare a gestire inaspettati poteri (il suo sangue infatti è letale per i vampiri) e sarà costretto a fare i conti con se stesso e il suo misterioso passato. Lo accompagneranno in questo oscuro viaggio una vampira rinnegata e un soldato in cerca di vendetta.

Il fumetto

Dampyr è una serie a fumetti di genere horror pubblicata dal 2000 in Italia dalla Sergio Bonelli Editore, creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. Il protagonista, Harlan Draka, nasce durante la seconda guerra mondiale in un piccolo villaggio serbo dove cresce senza la madre, morta di parto, e senza avere mai visto il padre. Per motivi ignoti il suo corpo invecchia molto lentamente dimostrando circa venticinque anni. Cresce perseguitato dalla brutta fama di essere figlio di una strega.

Una volta cresciuto sbarca il lunario girovagando nei paesi vicini assieme a un ragazzino di nome Yuri spacciandosi per un dampyr ovvero un figlio di un dampiro e una donna umana in grado di eliminare ipotetici casi di vampirismo in persone già morte. Chiamato da Kurjak, capo di una milizia, in una zona di guerra infestata da vampiri scopre di essere veramente un dampyr grazie a Tesla, una vampira che diventerà sua alleata.

Il sangue dei dampyr è velenoso per i Maestri della Notte, una razza di super-vampiri e pertanto Harlan decide di dedicare la sua vita alla loro distruzione accompagnato dai fedeli compagni Kurjak e Tesla. Riceve inoltre l’aiuto finanziario e morale di Caleb Lost, un amesha rappresentante di una delle due fazioni da millenni in lotta fra loro

Lo speciale Halloween

Il film fa parte anche della programmazione del canale SKY CINEMA HALLOWEEN (canale 303) che, per celebrare la festa più spaventosa dell’anno, si accenderà dal 21 al 31 ottobre, con oltre 70 titoli “da paura” che spaziano nei generi: avventure a tinte dark, titoli per tutta la famiglia e horror. Tra i titoli proposti anche le prime tv BUSSANO ALLA PORTA e HALLOWEEN ENDS, capitolo conclusivo di uno dei franchise horror più famosi della storia del cinema.

© Riproduzione Riservata