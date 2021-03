Achille Lauro stravolge il palco di Sanremo. Entra in scena il Glam Rock

È passato un anno dalla partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo come cantante in gara. Dopo aver lasciato il pubblico senza parole con l’interpretazione del San Francesco di Giotto, di Ziggy Stardust, la Divina Marchesa Luisa Casati Stampa e di Elisabetta I Tudor, questa volta il cantante è parte del Festival come ospite fisso. La prima serata è stata già un successo, il pubblico dei social lo applaude e apprezza il suo genio creativo.

Il progetto artistico di Achille Lauro

Achille Lauro ha organizzato uno spettacolo preciso per la sua partecipazione a Sanremo. Il suo progetto prevede l’interpretazione di cinque diversi quadri con cinque diverse anime. Ognuno dei quali con una spiegazione ed un principio specifici. La sua prima esibizione, ieri, è stata introdotta da una poesia: “Lettera del Mondo all’Umanità”

“Distante

Scostante

Aliena

Trafitta

Io so come ti senti

Sono qui

Ferito dai tuoi errori

Trafitto dai tuoi preconcetti

Aiutami

Perché ne ho bisogno

Come si ha bisogno Dell’amore di una madre

Il puro bisogno di essere amati

Non dimenticare chi eri

Corpi nudi che si stringono

Desideri

Quando all’assenza di un padre

Alla passione di Cristo

Alla febbre dell’oro

Quando davanti all’insensibile, arido, asciutto e impassibile me



Tu sopravvivevi

Perché ti bastava un abbraccio

Promettimi che non ti dimenticherai

Perché tu sei questo

Ed io sarò lì

Per guardarti abbracciare di nuovo

Per guardarti amare ancora”

Il quadro della prima serata

Il primo quadro interpretato dall’artista è stato il Glam Rock. Un costume scenografico fatto di piume rosa e glitter argentati. Capelli e trucco azzurri per una performance spiazzante mentre cantava il suo brano “Solo noi”. Figura che ricorda fortemente il protagonista di “Velvet Goldmine” capolavoro cinematografico del 1998. Copiose lacrime di sangue tagliano il viso di Achille Lauro a metà esibizione che si conclude con un’altra poesia, di cui riportiamo di seguito il testo.

“Sono il Glam rock.

Sono un volto coperto dal trucco.di

La lacrima che lo rovina.

Il velo di mistero sulla vita.

Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico.

Sessualmente tutto.

Genericamente niente.

Esagerazione, teatralità, disinibizione.

Lusso e decadenza.

Peccato e peccatore,

Grazia e benedizione.

Un brano che diventa nudità.

Sono gli artisti che si spogliano,

E lasciano che chiunque

Possa spiare nelle loro camere da letto e in tutte le stanze della psiche.

Esistere è essere.

Essere è diritto di ognuno.

Dio benedica chi è.”

