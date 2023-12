I 10 migliori film del 2023 secondo il New York Times

Il 2023 sta volgendo al termine e tra i tanti resoconti che ci troviamo a fare, anche quello relativo al cinema è importante.

Per questo, anche quest’anno, il New York Times ha stilato una lista dei 10 film migliori del 2023. Scopriamo insieme la classifica redatta dalle due critiche cinematografiche Manohla Dargis e Alissa Wilkinson.

I migliori film del 2023 usciti in sala

Nessuna lista dei migliori film dell’anno è definitiva, perché nessun anno di esperienze cinematografiche può essere ridotto a punti essenziali, né dovrebbe esserlo. Specialmente ora, quando possiamo guardare così tanti nuovi film senza uscire di casa, l’esperienza di guardare è cambiata drasticamente, e in modi che potremmo non essere in grado di valutare completamente.

Quando finisci di guardare un film a casa, potresti comunque pensarci mentre ne avvii un altro, o vai a letto, o vai in cucina a prepararti un panino. Ma un film visto in una sala cinematografica, in compagnia di altre persone, occupa uno spazio in modo diverso. Mentre ti allontani in macchina, o ti dirigi verso l’autobus o la metropolitana, un grande film, o anche uno terribile, ti segue. Si espande per riempire l’aria, cambia i pensieri, invece di ritirarsi in una piccola scatola. Questo è lo spazio in cui la sua grandezza, o la sua mediocrità, si svela.

Al primo post tra i migliori film del 2023 troviamo “Killers of the Flower Moon”, il film diretto da Martin Scorsese, che vede protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. La trama si concentra su una serie di omicidi che coinvolgono la comunità nativa americana Osage, divenuta ricca grazie alla scoperta del petrolio all’inizio del Novecento. Manohla Dargis, critica cinematografica del New York Times, sottolinea che la storia affronta temi complessi di amore, tradimento, avidità e la persistente convinzione della superiorità delle persone bianche. Il film sa tessere una trama avvincente intorno a un complotto alimentato dalla cupidigia, offrendo uno sguardo profondo e critico sulla società dell’epoca.

2. Oppenheimer

Tra i migliori film del 2023 troviamo il maestoso film di Christopher Nolan, dedicato alla storia del fisico statunitense Robert Oppenheimer, si focalizza in parte sul Progetto Manhattan. Questo programma fu il catalizzatore per lo sviluppo della prima bomba atomica, sfruttando le scoperte nella meccanica quantistica, nell’energia nucleare, nella materia e nel suo funzionamento. La narrazione si estende anche agli eventi successivi: dal periodo “torturato” della giovinezza di colui che fu definito “il padre della bomba atomica” fino ai suoi anni più intrisi di “angoscia”.

3. Menus-Plaisirs – Les Troisgros

Diretto da Frederick Wiseman e presentato fuori concorso all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, questo documentario racconta la dinastia di una famiglia di chef francesi, i Troisgros. Il ristorante, che porta il loro nome e che è stato fondato 93 anni fa, è insignito di tre stelle Michelin da oltre cinquant’anni.

Secondo la critica, il più anziano chef della famiglia gestisce la sua squadra “con lo stesso amore, la stessa inventiva, la stessa coreografia e tecnica sublime”. Questi attributi condivisi con il regista sono elogiati dalla critica, che definisce Wiseman “il genio dietro alla macchina da presa”.

4. Occupied City

Al quarto posto tra i 10 migliori film del 2023 troviamo questo documentario, della durata di oltre quattro ore, che ricostruisce, nelle parole di Dargis, “il disastroso destino della popolazione ebraica” di Amsterdam dopo la Seconda guerra mondiale. Prodotto dalla A24 e diretto dal regista inglese Steve McQueen, noto per opere quali “Shame”, “Hunger” e “12 anni schiavo”, la sceneggiatura si basa sull’omonimo libro di Bianca Stigter, moglie dello stesso regista.

5. A Thousand and One

Tra i migliori film del 2023 il debutto cinematografico della regista statunitense A.V. Rockwell, descritto da Dargis come “una cannonata”. Ambientato negli anni Novanta, il film narra la storia di una donna afroamericana che cresce il proprio figlio in una New York in costante mutamento, affrontando le sfide della gentrificazione, la stessa città in cui Rockwell è cresciuta.

6. Asteroid City

“Agilità e complessità, tenerezza e umorismo impassibile” sono solo alcuni dei termini utilizzati da Dargis per descrivere l’ultima opera di Anderson, un regista ormai famoso per il suo stile cinematografico colorato, sognante e senza tempo. In questa occasione, Anderson sperimenta con mezzi e forme d’arte diverse per elaborare una trama che, secondo la critica del New York Times, si presenta “caustica, comica e tragica” allo stesso tempo.

7. May December

L’opera di Todd Haynes inserita tra i 10 migliori film del 2023 trae ispirazione dalla storia di Mary Kay Letourneau, l’insegnante statunitense nota per aver intrapreso una relazione con un suo alunno di 13 anni, che alla fine ha sposato. Nel film, un’attrice in cerca di ispirazione, interpretata da Natalie Portman, si immerge nella ricerca del personaggio di Gracie, basato sulla figura di Letourneau. “Le cose si fanno molto complicate, e poi terribilmente tristi”, scrive Dargis, delineando la complessità e la tristezza della trama. 8. Showing Up All’ottavo posto tra i migliori film del 2023 troviamo “Showing Up”. Lizzy, interpretata da Michelle Williams, risiede in Oregon e si dedica alla scultura. La sua vita si intreccia con la necessità di organizzare una mostra, mentre simultaneamente gestisce relazioni con amici, famiglia, il suo gatto e persino un piccione ferito. Dargis suggerisce che la trama del film potrebbe essere una “sorta di autoritratto cinematografico” della regista Kelly Reichardt. 9. Orlando, my political biography Presentato anche alla Festa del Cinema di Roma, questo film vede il filosofo, scrittore e attivista spagnolo Paul B. Preciado reinterpretare la sua esperienza di uomo transgender attraverso una rivisitazione del celebre romanzo di Virginia Woolf. Il risultato, secondo Dargis, è “giocoso, impellente e tanto stimolante quanto emotivamente coinvolgente”. 10. Stonewalling Questa pellicola, tra i 10 migliori film del 2023 secondo le due critiche cinematografiche, è realizzata dalla regista cinese Huang Ji e dal regista giapponese Ryuji Otsuka, una coppia di coniugi. Il titolo del film, “Stonewalling”, deriva dal comportamento che indica il rifiuto di comunicare, collaborare o esprimere emozioni, soprattutto nei rapporti di coppia. La trama segue la storia di Lynn, una ragazza alle prese con relazioni familiari complesse, una gravidanza e un futuro incerto.

