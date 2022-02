Gli aforismi più belli sull'amore

San Valentino, ci siamo. Una festa a cui le donne in particolare sono molto legate, mentre gli uomini spesso cercano di cavarsela dicendo “per me San Valentino è tutto l’anno” o altre espressioni simili. La festa degli innamorati si può festeggiare in diversi modi: c’è chi organizzerà una cenetta romantica, chi darà alla sua amata un mazzo di fiori, altri invece organizzeranno una colazione a letto. Tutto ciò va accompagnato dalla giusta frase e dal giusto aforisma.

San Valentino, le 10 poesie più belle da dedicare a chi si ama Scrittori e poeti, di tutte le epoche e tutte le provenienze, hanno sempre sentito il bisogno di parlare d’amore. Ecco le 10 poesie più belle da dedicare a chi si ama

San Valentino, le frasi e gli aforismi più belli dedicati all’amore

Da William Shakespeare ad Aristotele, ecco di seguito una lista di frasi simboliche, adatte se si vuole al proprio partner il giusto pensiero d’amore..

“L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia.”

(William Shakespeare)

.

E’ meglio aver amato e perduto che non aver mai amato.

(Butler)

.

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.

(Aristotele)

.

L’amore fa vedere le cose diversamente da come sono.

(Friedrich Nietzsche)

Le 5 lettere d’amore più belle della letteratura In un mondo sempre più digitale ricevere una lettera è sempre più raro. Ecco alcune delle lettere d’amore più belle della letteratura

“C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati.”

(George Sand)

.

“L’amore immaturo dice: ‘Ti amo perché ho bisogno di te’. L’amore maturo dice: ‘Ho bisogno di te, perché ti amo”

(Frost)

San Valentino, le 10 poesie più belle da dedicare a chi si ama Scrittori e poeti, di tutte le epoche e tutte le provenienze, hanno sempre sentito il bisogno di parlare d’amore. Ecco le 10 poesie più belle da dedicare a chi si ama

“Quando si comincia ad amare si comincia a vivere.”

(Madeleine de Scudéry)

.

“Amore guarda non con gli occhi ma con l´anima…”

(William Shakespeare)

San Valentino, ecco i dieci baci più belli nella storia dell’arte Da sempre il bacio è la più bella espressione dell’amore, raffigurata dagli artisti di tutte le epoche e in tutti gli stili, ecco la top ten dei baci più belli realizzati dagli artisti di ogni epoca

“Il vero amore è una quiete accesa.”

(G. Ungaretti)

.

“Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.”

(G.W. von Leibnitz)

.

“Amore è amare non essere amati.”

(Gibran)

“L’amore è la poesia dei sensi.”

(Honoré de Balzac)

“Solo amando possiamo imparare ad amare.”

(Iris Murdoch)

“L’Amore: offerta di se stessi, nel sì della fedeltà fino all’ultimo respiro.”

(Leo Buscaglia)

San Valentino, ecco i dieci baci più belli nella storia dell’arte Da sempre il bacio è la più bella espressione dell’amore, raffigurata dagli artisti di tutte le epoche e in tutti gli stili, ecco la top ten dei baci più belli realizzati dagli artisti di ogni epoca

“La vita deve essere fortificata da numerose amicizie. Amare ed essere amati sono le più grandi gioie della vita.”

(Sydney Smith)

“L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità.”

(Oliver Wendell Holmes)

“Essere amato è più che essere ricco, perché vuol dire essere felice.”

(Roy Croft)

.

“Uno spettacolo per gli dei la vita di due innamorati.”

(Wolfgang Goethe)

Le 10 più belle poesie d’amore di tutti i tempi Da Neruda alla Merini ecco le poesie d’amore che rendono omaggio al sentimento umano più bello e prezioso

“L’amore è libero, non è sottomesso mai al destino.”

(Guillaume Apollinaire)

.

“Il bacio si posa sulla fronte di una giovane ragazza, sulla guancia di una mamma, sulla mano di una giovane donna, sul viso di un neoneto, sulle labbra di un’amante.”

(Flaubert)

.

“La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante.” (Dante)

.

“La mente si lascia sempre abbindolare dal cuore.”

(F. de la Rochefoucauld)

.

“Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo.”

(Pablo Neruda)

.

“Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio.”

(Jacques Prévert)

.