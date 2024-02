San Valentino, le 20 poesie più belle da donare a chi si ama

Poesie d’amore da donare a San Valentino. L’amore è stato sempre esaltato da scrittori e poeti, di tutte le epoche e tutte le provenienze. Se ci pensiamo c’è sempre bisogno di amore, 365 giorni l’anno.

Ma, una giornata speciale come San Valentino serve sempre per ricordarsi e ricordare di non lasciare mai niente per scontato. È bello celebrare l’amore, festeggiarlo, lasciarsi andare per un a sera speciale che può anche stimolare.

Ecco perché in occasione del 14 febbraio, la festa degli innamorati, abbiamo voluto realizzare una raccolta di poesie da dedicare a chi si ama.

San Valentino è un giorno speciale che ha bisogno di un pizzico di romanticismo, e le poesie possono diventare il regalo più bello, anche perché contengono l’essenza dell’amore, quello vero.

La poesia è amore, contiene i sentimenti più profondi. Porta in sé la sofferenza, la gioia, la felicità, la disperazione, l’allegria.

Certo, la poesia deve arrivare dal cuore, va scelta in base alla persona a cui è rivolta e in base ai sentimenti che si vogliono trasferire.

In questa breve raccolta di 20 poesie si può quindi condividere ciò che si prova, avendo suggeriamo la sensibilità di capire anche cosa vorrebbe realmente la persona amata.

Non dimentichiamoci che le parole sono belle, ma servono anche i fatti.

San Valentino, 20 poesie per la persona che ami

Per un istante d’estasi Noi paghiamo in angoscia Una misura esatta e trepidante, Proporzionata all’estasi. Per un’ora diletta Compensi amari d’anni, Centesimi strappati con dolore, Scrigni pieni di lacrime

Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio; se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato.

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte Il primo per vederti tutto il viso Il secondo per vederti gli occhi L’ultimo per vedere la tua bocca E tutto il buio per ricordarmi queste cose Mentre ti stringo fra le braccia.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto.

che così, in questo modo in cui non sono e non sei, così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti

Non t’amo come se fossi rosa di sale, topazio o freccia di garofani che propagano il fuoco: t’amo come si amano certe cose oscure, segretamente, tra l’ombra e l’anima.

11. Il modo tuo d’amare – Pedro Salinas

Il modo tuo d’amare

È lasciare che io ti ami.

Il si con cui ti abbandoni

è il silenzio. I tuoi baci

sono offrirmi le labbra

perché io le baci.

Mai parole o abbracci

mi diranno che esistevi

e mi hai amato: mai.

Me lo dicono fogli bianchi,

mappe, telefoni, presagi,

tu, no.

E sto abbracciato a te

senza chiederti nulla, per timore

che non sia vero

che tu vivi e mi ami.

E sto abbracciato a te

senza guardare e senza toccarti.

Non debba mai scoprire

con domande, con carezze,

quella solitudine immensa

d’amarti solo io.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12. Rimani – Gabriele D’Annunzio

Rimani!

Riposati accanto a me.

Non te ne andare.

Io ti veglierò.

Io ti proteggerò.

Ti pentirai di tutto fuorché d’essere venuta a me, liberamente, fieramente. Ti amo.

Non ho nessun pensiero che non sia tuo; non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te.

Lo sai.

Non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia.

Rimani. Riposati.

Non temere di nulla.

Dormi stanotte sul mio cuore…

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13. Viviamo, mia Lesbia, ed amiamoci (Carme 5) – Gaio Valerio Catullo

Viviamo, o mia Lesbia, e amiamoci,

e le dicerie dei vecchi severi

consideriamole tutte di valore pari a un soldo.

I soli possono tramontare e risorgere;

noi, quando una buona volta finirà questa breve luce,

dobbiamo dormire un’unica notte eterna.

Dammi mille baci, poi cento,

poi ancora mille, poi di nuovo cento,

poi senza smettere altri mille, poi cento;

poi, quando ce ne saremo dati molte migliaia,

li mescoleremo, per non sapere (il loro numero)

e perché nessun malvagio ci possa guardare male,

sapendo che qui ci sono tanti baci.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14. Segui l’amore – Khalil Gibran

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta a all’amore.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15. Faccio tutto ciò che posso – Victor Hugo



Faccio tutto ciò che posso

perché il mio amore

non ti disturbi,

ti guardo di nascosto,

ti sorrido quando non mi vedi.

Poso il mio sguardo

e la mia anima ovunque

vorrei posare i miei baci:

sui tuoi capelli,

sulla tua fronte,

sui tuoi occhi,

sulle tue labbra,

ovunque le carezze

abbiano libero accesso.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16. Perché ti amo – Hermann Hesse

Perché ti amo, di notte son venuto da te

così impetuoso e titubante

e tu non me potrai più dimenticare

l’anima tua son venuto a rubare.

Ora lei è mia – del tutto mi appartiene

nel male e nel bene,

dal mio impetuoso e ardito amare

nessun angelo ti potrà salvare.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17. Se tardi a trovarmi, insisti – Walt Whitman

Se tardi a trovarmi, insisti.

Se non ci sono in nessun posto,

cerca in un altro, perchè io sono

seduto da qualche parte,

ad aspettare te…

e se non mi trovi piú, in fondo ai tuoi occhi,

allora vuol dire che sono dentro di te.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18. Penso a te nel silenzio della notte – Fernando Pessoa

Penso a te nel silenzio della notte, quando tutto è nulla,

e i rumori presenti nel silenzio sono il silenzio stesso,

allora, solitario di me, passeggero fermo

di un viaggio senza Dio, inutilmente penso a te.

tutto il passato, in cui fosti un momento eterno,

è come questo silenzio di tutto.

tutto il perduto, in cui fosti quel che più persi,

è come questi rumori,

tutto l’inutile, in cui fosti quel che non doveva essere,

è come il nulla che sarà in questo silenzio notturno.

ho visto morire, o sentito che morirono,

quanti amai o conobbi,

ho visto non saper più nulla di quelli che un po’ andarono

con me, e poco importa se fu un’ora o qualche parola;

o un passeggio emotivo e muto,

e il mondo oggi per me è un cimitero di notte,

bianco e nero di tombe e alberi e di estraneo chiardiluna

ed è in questa quiete assurda di me e di tutto

che penso a te.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

19. In quanti modi ti amo? – Elizabeth Barrett Browning

In quanti modi ti amo? Fammeli contare.

Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all’altezza

che la mia anima può raggiungere, quando partecipa invisibile

agli scopi dell’Esistenza e della Grazia ideale.

Ti amo al pari della più modesta necessità

Di ogni giorno, al sole e al lume di candela.

Ti amo generosamente, come chi si batte per la Giustizia;

ti amo con purezza, come chi si volge dalla Preghiera.

Ti amo con la passione che gettavo

nei miei trascorsi dolori, e con la fiducia della mia infanzia.

Ti amo di un amore che credevo perduto

insieme ai miei perduti santi, – ti amo col respiro,

i sorrisi, le lacrime, di tutta la mia vita! – e, se Dio vorrà,

ti amerò ancora di più dopo la morte.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20. Ti amo come se mangiassi il pane – Nazim Hikmet



Ti amo come se mangiassi il pane

spruzzandolo di sale

come se alzandomi la notte bruciante di febbre

bevessi l’acqua con le labbra sul rubinetto

ti amo come guardo il pesante sacco della posta

non so che cosa contenga e da chi pieno di gioia

pieno di sospetto agitato

ti amo come se sorvolassi il mare per la prima volta in aereo

ti amo come qualche cosa che si muove in me quando il

crepuscolo scende su Istanbul poco a poco

ti amo come se dicessi Dio sia lodato son vivo.