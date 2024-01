Noi saremo (Nous serons) è una delle poesie più celebri del poeta francese Paul Verlaine, contenuta nella raccolta La Bonne Chanson (1870).

Una poesia che è una dichiarazione di amore vero. Il poeta maledetto la scrisse per la moglie Mathilde Mauté, appena sposata.

Noi saremo è un inno all’amore felice, all’unione che deve durare per sempre. Una poesia scritta da Paul Verlaine prima dell’incontro, avvenuto nel 1871, con il diciassettenne Arthur Rimbaud, che lo porterà sull’orlo della rovina.

Le emozioni contenute nella poesia, infatti, si rivelarono solo un’illusione, di quelle che capitano quando l’innamoramento offre tutte le sue magiche emozioni.

L’assedio di Parigi e l’incontro con Arthur Rimbaud rompono il fragile equilibrio di Paul Verlaine, che lascia la moglie per vivere una relazione intensa e burrascosa con il giovanissimo poeta francese.

Noi saremo di Paul Verlaine Noi saremo, a dispetto di stolti e di cattivi

che certo guarderanno male la nostra gioia,

talvolta, fieri e sempre indulgenti, è vero? Andremo allegri e lenti sulla strada modesta

che la speranza addita, senza badare affatto

che qualcuno ci ignori o ci veda, è vero? Nell’amore isolati come in un bosco nero,

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza,

saranno due usignoli che cantan nella sera. Quanto al mondo, che sia con noi dolce o irascibile,

non ha molta importanza. Se vuole, esso può bene

accarezzarci o prenderci di mira a suo bersaglio. Uniti dal più forte, dal più caro legame,

e inoltre ricoperti di una dura corazza,

sorrideremo a tutti senza paura alcuna. Noi ci preoccuperemo di quello che il destino

per noi ha stabilito, cammineremo insieme

la mano nella mano, con l’anima infantile

di quelli che si amano in modo puro, vero? Nous serons, Paul Verlaine N’est-ce pas? en dépit des sots et des méchants

Qui ne manqueront pas d’envier notre joie,

Nous serons fiers parfois et toujours indulgents N’est-ce pas? nous irons, gais et lents, dans la voie

Modeste que nous montre en souriant l’Espoir,

Peu soucieux qu’on nous ignore ou qu’on nous voie. Isolés dans l’amour ainsi qu’en un bois noir,

Nos deux coeurs, exhalant leur tendresse paisible,

Seront deux rossignols qui chantent dans le soir. Quant au Monde, qu’il soit envers nous irascible

Ou doux, que nous feront ses gestes? Il peut bien,

S’il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible. Unis par le plus fort et le plus cher lien,

Et d’ailleurs, possédant l’armure adamantine,

Nous sourirons à tous et n’aurons peur de rien. Sans nous préoccuper de ce que nous destine

Le Sort, nous marcherons pourtant du même pas,

Et la main dans la main, avec l’âme enfantine

De ceux qui s’aiment sans mélange, n’est-ce pas?

Quando l’amore vince contro tutto e tutti

L’amore è da sempre lo strumento più potente per difenderci dal mondo esterno, da chi invece di accoglierci ci respinge, da chi guarda con invidia alla nostra felicità.

In virtù della sua forza, l’amore ci rende immuni alle intemperie della vita, ci rende forti e fieri, ma anche indulgenti. Perché quando l’amore ti travolge, non puoi che restituire amore secondo un circolo virtuoso in grado di illuminare le zone d’ombra, di smussare i lati spigolosi di qualsiasi persona.

Il poeta legittima l’esistenza del suo amore di fronte a qualsiasi nemico esterno.

Nell’amore isolati come in un bosco nero,

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza,

saranno due usignoli che cantan nella sera.

Questo ci dona Paul Verlaine con Noi saremo. Quando si ama veramente qualsiasi cosa diventa luminosa, il buio non esiste più, le tenebre si dissolvono e tutto diventa gioia.

Quando esiste amore il sorriso diventa l’arma micidiale in grado di togliere spazio ad ogni attacco esterno. La felicità guida la vita e gli altri non possono che subire di fronte alla forza del vero amore.

Noi ci preoccuperemo di quello che il destino

per noi ha stabilito, cammineremo insieme

la mano nella mano, con l’anima infantile

di quelli che si amano in modo puro, vero?

La forza dell’unione dovrebbe sempre guidare il cammino, con leggerezza, con ingenuità. Noi saremo per sempre, se l’amore vive nel cuore. Un pensiero da fare nostro in tutti i momenti della nostra vita.

