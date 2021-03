Paul Verlaine, le poesie più belle del poeta maledetto

Paul Verlaine (1844-1896) è riconosciuto come il maestro dei giovani poeti del suo tempo, nonché come uno dei massimi rappresentanti della poesia simbolista francese. La sua breve vita fu estremamente travagliata e drammatica, dalla relazione omosessuale con Arthur Rimbaud (che gli valse la nomea di poeta maledetto), all’incarcerazione, fino alla conversione al cattolicesimo e alla morte di tifo a soli 52 anni. Oggi ricorre l’anniversario della morte del poeta e lo ricordiamo con le sue poesie più belle.

La poesia e la musica

La poesia di Verlaine ebbe un effetto dirompente nel panorama poetico francese del tempo. Sulla scia di Baudelaire, Verlaine sente l’esigenza di rompere gli schemi delle metriche tradizionali, con i loro ritmi regolari e simmetrici, e si dedica alla creazione di versi liberi, irregolari, estremamente musicali. Secondo Verlaine la Parola è un simbolo, incapace di descrivere esaustivamente la realtà, ma capace di evocare immagini potenti dietro a cui risiede il senso profondo delle cose.

La sua poetica pone al centro l’esigenza della musicalità, assimilando i componimenti poetici ai testi musicali attraverso il rifiuto dell’eloquenza, della rima e delle strutture metriche tradizionali. La poesia, dunque, necessariamente deve essere vaga, e non limitarsi alla semplice descrizione di eventi ed emozioni, ma trasmettere immagini, alludere, evocare sensazioni, proprio perché il senso profondo delle cose risiede al di là della Parola.

Arte poetica

La musica prima di ogni altra cosa,

E perciò preferisci il verso impari

Più vago e più solubile nell’aria,

Senza nulla in esso che pesi o posi…

È anche necessario che tu non scelga

le tue parole senza qualche errore:

nulla è più caro della canzone grigia

in cui l’Incerto al Preciso si unisce.

Sono dei begli occhi dietro i veli,

è la forte luce tremolante del mezzogiorno,

è, in mezzo al cielo tiepido d’autunno,

l’azzurro brulichio di chiare stelle!

Perché noi vogliamo la Sfumatura ancora,

non il Colore ma soltanto sfumatura!

Oh! la sfumatura solamente accoppia

il sogno al sogno e il flauto al corno.

Fuggi lontano dall’Arguzia assassina,

dallo Spirito crudele e dal Riso impuro,

che fanno piangere gli occhi dell’Azzurro,

e tutto quest’aglio di bassa cucina.

Prendi l’eloquenza e torcile il collo!

E farai bene, in vena d’energia,

a moderare un poco la Rima.

Fin dove andrà, se non la sorvegli?

Oh, chi dirà i torti della Rima?

Quale fanciullo sordo o negro folle

ci ha forgiato questo gioiello da un soldo

che suona vuoto e falso sotto la lima?

Musica e sempre musica ancora!

Sia il tuo verso la cosa che dilegua

che si sente che fugge da un’anima che va

verso altri cieli ad altri amori.

Che il tuo verso sia la buona avventura

Sparsa al vento increspato del mattino

Che porta odori di menta e di timo…

E tutto il resto è letteratura.

Spleen

Le rose erano tutte rosse

e l’edera tutta nera.

Cara, ti muovi appena

e rinascono le mie angosce.

Il cielo era troppo azzurro

troppo tenero, e il mare

troppo verde, e l’aria

troppo dolce. Io sempre temo

– e me lo debbo aspettare!

Qualche vostra fuga atroce.

Dell’agrifoglio sono stanco

dalle foglie laccate,

del lustro bosso e dei campi

sterminati, e poi

di ogni cosa, ahimé!

Fuorché di voi.

Viviamo in tempi infami

Viviamo in tempi infami

dove il matrimonio delle anime

deve suggellare l’unione dei cuori;

in quest’ora di orribili tempeste

non è troppo aver coraggio in due

per vivere sotto tali vincitori.

Di fronte a quanto si osa

dovremo innalzarci,

sopra ogni cosa, coppia rapita

nell’estasi austera del giusto,

e proclamare con un gesto augusto

il nostro amore fiero, come una sfida.

Ma che bisogno c’è di dirtelo.

Tu la bontà, tu il sorriso,

non sei tu anche il consiglio,

il buon consiglio leale e fiero,

bambina ridente dal pensiero grave

a cui tutto il mio cuore dice: Grazie!

Vola, canzone, rapida

Vola, canzone, rapida

davanti a Lei e dille

che, nel mio cuor fedele,

gioioso ha fatto luce

un raggio, dissipando,

santo lume, le tenebre

dell’amore: paura,

diffidenza e incertezza.

Ed ecco il grande giorno!

Rimasta a lungo muta

e pavida – la senti?

– l’allegria ha cantato

come una viva allodola

nel cielo rischiarato.

Vola, canzone ingenua,

e sia la benvenuta

senza rimpianti

vani colei che infine torna.

. .

Il clown

Saltimbanco, addio! Buona sera, Pagliaccio! Indietro, Babbeo:

Fate posto, buffoni antiquati, dalla burla impeccabile,

Fate largo! Solenne, altero e discreto,

ecco venire il migliore di tutti, l’agile clown.

Più snello d’Arlecchino e più impavido di Achille

è lui di certo, nella sua bianca armatura di raso:

etereo e chiaro come uno specchio senza argento.

I suoi occhi non vivono nella sua maschera d’argilla.

Brillano azzurri fra il belletto e gli unguenti

mentre, eleganti il busto e il capo si bilanciano

sull’arco paradossale delle gambe.

Poi sorride. Intorno il volgo stupido e sporco

la canaglia puzzolente e santa dei Giambi

applaude al sinistro istrione che l’odia.

. .

Noi saremo

Noi saremo, a dispetto di stolti e di cattivi

che certo guarderanno male la nostra gioia,

talvolta, fieri e sempre indulgenti, è vero?

Andremo allegri e lenti sulla strada modesta

che la speranza addita, senza badare affatto

che qualcuno ci ignori o ci veda, è vero?

Nell’amore isolati come in un bosco nero,

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza,

saranno due usignoli che cantan nella sera.

Quanto al mondo, che sia con noi dolce o irascibile,

non ha molta importanza. Se vuole, esso può bene

accarezzarci o prenderci di mira a suo bersaglio.

Uniti dal più forte, dal più caro legame,

e inoltre ricoperti di una dura corazza,

sorrideremo a tutti senza paura alcuna.

Noi ci preoccuperemo di quello che il destino

per noi ha stabilito, cammineremo insieme

la mano nella mano, con l’anima infantile

di quelli che si amano in modo puro, vero?

Le conchiglie

Ogni incrostata conchiglia che sta

In quella grotta in cui ci siamo amati

Ha la sua propria particolarità.

Una dell’anima nostra ha la porpora

Che ha succhiato nel sangue ai nostri cuori

Quando io brucio e tu a quel fuoco ardi;

Un’altra imita te nei tuoi languori

E nei pallori tuoi di quando, stanca,

Ce l’hai con me perché ho gli occhi beffardi.

Questa fa specchio a come in te s’avvolge

La grazia del tuo orecchio, un’altra invece

Alla tenera e corta nuca rosa;

Ma una sola, fra tutte, mi sconvolge.

.

Poiché l’alba si accende

Poiché l’alba si accende, ed ecco l’aurora,

poiché, dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente

a ritornare a me che la chiamo e l’imploro,

poiché questa felicità consente ad esser mia,

facciamola finita coi pensieri funesti,

basta con i cattivi sogni, ah! Soprattutto

basta con l’ironia e le labbra strette

e parole in cui uno spirito senz’anima trionfava.

E basta con quei pugni serrati e la collera

per i malvagi e gli sciocchi che s’incontrano;

basta con l’abominevole rancore! Basta

con l’oblìo ricercato in esecrate bevande!

Perché io voglio, ora che un Essere di luce

nella mia notte fonda ha portato il chiarore

di un amore immortale che è anche il primo

per la grazia, il sorriso e la bontà,

io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme,

da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia,

camminare diritto, sia per sentieri di muschio

sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino;

sì, voglio incedere dritto e calmo nella Vita

verso la meta a cui mi spingerà il destino,

senza violenza, né rimorsi, né invidia:

sarà questo il felice dovere in gaie lotte.

E poiché, per cullare le lentezze della via,

canterò arie ingenue, io mi dico

che lei certo mi ascolterà senza fastidio;

e non chiedo, davvero, altro Paradiso.

. .

Marina

L’oceano sonoro

Palpita sotto l’occhio

Della luna in lutto

E palpita ancora,

Mentre un lampo

Vivido e sinistro

Fende il cielo di bistro

D’un lungo zigzag luminoso,

E che ogni onda

In salti convulsi

Lungo tutta la scogliera

Va, si ritira, brilla e risuona.

E nel firmamento,

Dove erra l’uragano,

Ruggisce il tuono

Formidabilmente.

.

© Riproduzione Riservata