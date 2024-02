Le frasi e le poesie a San Valentino, e non solo, sono sempre un regalo gradito. Costano poco, ma contengono. qualcosa di unico e prezioso: l’amore.

Non bisogna aver paura di esprimere i propri sentimenti e siamo convinti che la persona che amiamo apprezzerà sempre delle belle parole.

Certo, diciamo sempre servono anche i fatti. Bisogna sempre rispettare chi amiamo, su questo punto non ci sono discussioni o interpretazioni.

Le belle parole, le frasi poetiche rischiano di non valere niente se non ci prendiamo davvero cura, se non proteggiamo chi amiamo.

Ecco perché in occasione del San Valentino, ma suggeriamo l’utilizzo 365 giorni l’anno, condividiamo una raccolta di frasi poetiche, tratte dal libro “Parlare in versi” di Saro Trovato.

San Valentino, le frasi e gli aforismi più belli dedicati all’amore San Valentino, ci siamo. In occasione della festa degli innamorati vi proponiamo una selezione di frasi simboliche sull’amore

San Valentino, le frasi giuste per la persona che ami

1. Sei come la notte, silenziosa e costellata.

Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice

(Pablo Neruda, Mi piaci quando taci, 1924 da Venti poesie d’amore e una canzone disperata)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi

non avrò vissuto invano.

(Emily Dickinson, Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, 1964, da Poesie)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3. Nel cuore del mio cuore,

io ho scelto te.

(Charles S. Lawrence, Nel silenzio della notte)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4. Ti pentirai di tutto fuorché d’essere venuto a me, liberamente, fieramente.

Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo;

non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te.



(Gabriele D’Annunzio, Rimani, 1882, da Canto novo)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5. Dammi mille baci, poi cento,

poi ancora mille, poi di nuovo cento,

poi senza smettere altri mille, poi cento;

poi, quando ce ne saremo dati molte migliaia,

li mescoleremo, per non sapere (il loro numero)

e perché nessun malvagio ci possa guardare male,

sapendo che qui ci sono tanti baci.



(Gaio Valerio Catullo, V, I sec a.C., da Liber)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Nonostante cerchi territori impervi

non riesco a non farmi seguire da Amore

che ragiona con me, ed io con lui.



(Francesco Petrarca, XXXV, 1374, da Canzoniere)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7. C’è un posto nel mondo

dove il cuore batte forte,

dove rimani senza fiato,

per quanta emozione provi

(Alda Merini, Tra le tue braccia, da Il suono dell’ombra. Poesie e prose (1953-2009)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8. Perché ti amo, di notte son venuto da te

così impetuoso e titubante

e tu non mi potrai più dimenticare

l’anima tua son venuto a rubare.

(Herman Hesse, Perché ti amo, 1897, da Poesie)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9. Entro nei tuoi occhi come in un bosco

pieno di sole

e sudato affamato infuriato

ho la passione del cacciatore

per mordere nella tua carne.

(Nazim Hikmet, Amo in te, 1964, da Poesie d’amore)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10. Con te io sono giovane

Cadono i miei anni come foglie

E qualcuno colora le mie tele

Allora esse brillano di te.



(Marc Chagall, Per Vava, 1996, dalla rivista Poesia)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11. L’amore

non è paradiso terrestre,

a noi

l’amore

annunzia ronzando

che di nuovo

è stato messo in marcia

il motore

raffreddato del cuore.

(Vladimir Vladimirovič Majakovskij, Per noi, 1928, da Poesie)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12. Torna sovente e prendimi,

palpito amato, allora torna e prendimi,

che si ridesta viva la memoria

del corpo e antiche brame trascorrono nel sangue.

(Konstantinos Kavafis, Torna, 1891-1904, da Poesie scelte)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13. Ha fatto qualche errore

ma quando creò te distesa a letto

fece tutto il Suo Sacro Universo.

(Charles Bukowski, Quando Dio creò l’amore, da Poesie, 1998)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14. O frenetiche notti!

Se fossi accanto a te,

Queste notti frenetiche sarebbero

La nostra estasi!

(Emily Dickinson, O frenetiche notti!, da Poesie, 2017)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15. Stringiti a me,

abbandonati a me,

sicura.

Io non ti mancherò

e tu non mi mancherai.

(Gabriele D’Annunzio, Stringiti a me, da Il fuoco, 1900)

© Riproduzione Riservata