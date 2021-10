Frasi d'amore

D’amore hanno parlato i più grandi, da quando la letteratura è nata a oggi. L’amore è un sentimento universale, che tutti proviamo e di cui tutti siamo involontarie vittime. Se ne parla e se ne discute. Se ne scrive in poesie e in romanzi, in sms ed email. Abbiamo selezionato alcuni bei passi sull’amore tratti dai romanzi. Eccoli qui di seguito.

I 10 passi più belli sull’amore tratti dai grandi romanzi

“Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”.

(“Il Piccolo Principe”, Antoine de Saint-Exupéry)

.

“Una leggera preferenza è cosa abbastanza naturale, ma sono ben poche quelle fra noi così audaci da essere veramente innamorate senza esserne incoraggiate”.

(“Orgoglio e pregiudizio”, Jane Austen)

.

“Non c’era bisogno di chiedergli perché fosse lì. Era certa, come fosse lui stesso a dirglielo, che era lì per essere dov’era lei”.

(“Anna Karenina”, Tolstoj)

“Quei due, così come sono, sono reciprocamente necessari. E pensò: ecco, questo modo d’essere è l’amore. E poi: l’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che gli diamo”.

(“La giornata di uno scrutatore”, Italo Calvino)

.

“Eppure, in quella svergognata e puntigliosa ragazzina una bellezza risplendeva ch’egli non riusciva a definire per cui era diversa da tutte le altre ragazze come lei, pronte a rispondere al telefono. Le altre, al paragone, erano morte. In lei, Laide, viveva meravigliosamente la città, dura, decisa, presuntuosa, sfacciata, orgogliosa, insolente. Nella degradazione degli animi e delle cose, fra suoni e luci equivoci, all’ombra tetra dei condomini, fra le muraglie di cemento e di gesso, nella frenetica desolazione, una specie di fiore”.

(“Un amore”, Dino Buzzati)

.

“Quelli che vale la pena di amare veramente sono quelli che ti rendono estraneo a te stesso. Quelli che riescono a estirparti dal tuo habitat e dal tuo viaggio, e ti trapiantano in un altro ecosistema, riuscendo a tenerti in vita in quella giungla che non conosci e dove certamente moriresti se non fosse che loro sono lì e ti insegnano i passi i gesti e le parole: e tu, contro ogni previsione, sei in grado di ripeterli”.

(“Chiedi alla polvere”, John Fante)

.

“Non ti ho amato per noia, o per solitudine, o per capriccio. Ti ho amato perché il desiderio di te era più forte di qualsiasi felicità. E lo sapevo che poi la vita non è abbastanza grande per tenere insieme tutto quello che riesce a immaginarsi il desiderio. Ma non ho cercato di fermarmi, né di fermarti. Sapevo che prima o poi l’avrebbe fatto lei. E lo ha fatto. È scoppiata tutto d’un colpo”.

(“Oceano mare”, Alessandro Baricco)

.

“L’amore. Certo, l’amore. Fuoco e fiamme per un anno, cenere per trenta”.

(“Il Gattopardo”, Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

.

“Mi sono sentito ferito quando ho perso le donne di cui mi ero innamorato. Ma oggi sono convinto che non si perde nessuno, perché non si possiede qualcuno. Questa è la vera esperienza della libertà: avere la cosa più importante del mondo, senza possederla”.

(“Undici minuti”, Paulo Coelho)

.

“Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all’improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata”.

(“Delitto e castigo”, Dostoevskij)