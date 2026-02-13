Le 60 frasi d’amore e gli aforismi romantici più belli dedicati all’amore
Da William Shakespeare ad Aristotele, scopri frasi d’amore più suggestive, simboliche, adatte se si vuole al proprio partner il giusto pensiero d’amore.
Frasi d’amore da dedicare a chi si ama, non solo a San Valentino. Manifestare il proprio sentimento a parole non è sempre facile, soprattutto in certe occasioni. Per fortuna, è possibile ispirarsi a scrittori, filosofi, pensatori di ogni tempo che ci hanno lasciato in eredità frasi d’amore ed aforismi romantici per manifestare non solo in gesti ma anche a parole il proprio sentimento.
L’importanza di dedicare una frase a chi si ama
E’ possibile dimostrare il proprio amore in diversi modi: c’è chi organizza una cenetta romantica, chi preferisce dare alla sua amata un mazzo di fiori, altri invece organizzano una colazione a letto. Tutto ciò va accompagnato dalla giusta frase e dal giusto aforisma.
Si. perché una frase, accompagnata da un gesto tenero e romantico, riesce bene ad esprimere l’amore che si prova per l’altra persona, quel sentimento eterno che autori, filosofi e pensatori hanno voluto e saputo interpretare attraverso frasi e aforismi d’amore senza tempo.
Le frasi dedicate all’amore dei grandi autori
Da William Shakespeare ad Aristotele, ecco di seguito una lista di frasi d’amore più suggestive, simboliche, adatte se si vuole al proprio partner il giusto pensiero d’amore.
Frasi d’amore classiche da dedicare a chi si ama
1. L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.
Aristotele
2. Amore guarda non con gli occhi ma con l´anima.
William Shakespeare
3. L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia.
William Shakespeare
4. L’amore fa vedere le cose diversamente da come sono.
Friedrich Nietzsche
5. Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua macchina da sogno, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.
Oscar Wilde
6. Quando si comincia ad amare si comincia a vivere.
Madeleine de Scudéry
7. Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo.
Pablo Neruda
8. Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio.
Jacques Prévert
9. L’amore consiste nell’essere cretini insieme.
Paul Valéry
10. Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.
Frida Kahlo
11. Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere.
Ernest Hemingway
12. Amore è amare non essere amati.
Khalil Gibran
13. L’amore è la poesia dei sensi.
Honoré de Balzac
14. Solo amando possiamo imparare ad amare.
Iris Murdoch
Frasi d’amore originali e divertenti
Scopri questa serie di frasi d’amore divertenti e originali, per stupire la persona amata in modo non convenzionale.
15. L’amore immaturo dice: ‘Ti amo perché ho bisogno di te’. L’amore maturo dice: ‘Ho bisogno di te, perché ti amo.
Frost
16. Amore è tutto ciò che si può ancora tradire.
Andrea Pazienza
17. Amore significa non dover dire mai mi dispiace.
Erich Segal
18. Amami poco, ma amami a lungo.
Robert Herrick
19. In materia d’amore tutti sappiamo scrivere, ma nessuno sa leggere.
Dino Segre
20. Il miglior tonico esistente è l’amore.
Jorge Amado
21. Con te non mi viene l’istinto di difendermi. Credo basti.
Tommaso Fusari
22. È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato.
Butler
23. Il bacio è una magia. Labbracadabra.
Oppyum
24. È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: “io ti cielo”, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.
Frida Khalo
Frasi d’amore legate alla felicità
Felicità e amore spesso viaggiano su due binari paralleli ma lungo la stessa via che porta la benessere. Ecco quindi una serie di frasi d’amore passionali strettamente legate al concetto di felicità e dello star bene.
25. Siamo felici solo attraverso l’amore.
Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos
26. Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.
Gottfried Wilhelm Von Leibniz
27. C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati.
George Sand
28. Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.
G.W. von Leibnitz
29. L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità.
Oliver Wendell Holmes
30. Essere amato è più che essere ricco, perché vuol dire essere felice.
Roy Croft
31. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale.
Gabriele D’Annunzio
32. La più grande felicità della vita è essere sicuri di amare.
Victor Hugo
33. Nessuno è felice come chi sa di essere amato.
Alda Merini
34. Cogli i momenti di felicità, di amore e sii amato! Questa è l’unica realtà al mondo, tutto il resto è follia.
Lev Tolstoj
Frasi d’amore legate al bacio
Ecco una serie di aforismi romantici brevi ma significativi, legati al gesto d’amore per eccellenza: il bacio.
35. Il bacio si posa sulla fronte di una giovane ragazza, sulla guancia di una mamma, sulla mano di una giovane donna, sul viso di un neonato, sulle labbra di un’amante.
Flaubert
36. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante.
Dante
37. I baci non sono anticipo d’altre tenerezze, sono il punto più alto.
Erri De Luca
38. Un bacio sulla tua bocca, un altro sul tuo cuore.
Napoleone Bonaparte
39. L’anima che può parlare con gli occhi può anche baciare con uno sguardo.
Gustavo Adolfo Bécquer
40. Dammi mille baci e poi cento,
poi altri mille e poi altri cento,
e poi ininterrottamente ancora altri mille e altri cento ancora.
Catullo
41. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri.
Gabriel Garcia Marquez
42. Quei giuramenti, quei profumi, quei baci infiniti, rinasceranno.
Charles Baudelaire
43. E ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo.
Pablo Neruda
Frasi d’amore legate alla vita
Ecco le frasi d’amore dedicate alla vita: la prima cosa che dobbiamo amare per poter apprezzare anche le persone e tutto ciò che ci circonda.
44. L’amore è libero, non è sottomesso mai al destino.
Guillaume Apollinaire
45. Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita.
Elizabeth Barrett Browning
46. Incontrarti per la prima volta all’angolo di quella strada è stata una dichiarazione di vita, una poesia mai letta, un’esplosione di colori, una scala appoggiata nel cielo, migliaia di fiori di campo appesi a ogni tua parola.
Fabrizio Caramagna
47. La vita deve essere fortificata da numerose amicizie. Amare ed essere amati sono le più grandi gioie della vita.
Sydney Smith
48. Uno spettacolo per gli dei la vita di due innamorati.
Wolfgang Goethe
49. L’Amore: offerta di se stessi, nel sì della fedeltà fino all’ultimo respiro.
Leo Buscaglia
50. La mente si lascia sempre abbindolare dal cuore.
F. de la Rochefoucauld
Frasi d’amore tratte dai film
Scopri gli aforismi romantici protagonisti dei film d’amore e delle commedie più suggestivi incentrate su storie d’amore senza tempo.
51. So che per qualche motivo, ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare, era un passo verso di te!
I passi dell’amore
52. Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero.
Big Fish
53. Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono.
Hitch
54. Anche se tornerai tardi e io starò già dormendo, sussurrami all’orecchio anche un solo tuo pensiero del giorno, perché adoro il modo in cui guardi il mondo. Sono così felice di starti accanto, di guardare il mondo attraverso i tuoi occhi.
Her
55. Io credo di potermi innamorare veramente quando so tutto di una persona, come si farà la riga ai capelli, quale camicia metterà quel giorno, conoscere esattamente quale storia racconterà in quella data situazione. Allora saprò di essere veramente innamorata.
Prima dell’alba
56. Ho paura di non provare mai più nella mia vita quello che provo stando con te.
Dirty Dancing
57. I posti in cui sono stato e le foto che ho scattato mi hanno portato da te.
I ponti di Madison County
58. Il cuore non è come una scatola che si riempie. Si espande tanto quanto ami.
Her
59. Baciami, baciami come se fosse l’ultima volta.
Casablanca
60. Amare significa non dover mai chiedere scusa.
Love story
