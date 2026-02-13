Le 60 frasi d’amore e gli aforismi romantici più belli dedicati all’amore

Frasi d’amore da dedicare a chi si ama, non solo a San Valentino. Manifestare il proprio sentimento a parole non è sempre facile, soprattutto in certe occasioni. Per fortuna, è possibile ispirarsi a scrittori, filosofi, pensatori di ogni tempo che ci hanno lasciato in eredità frasi d’amore ed aforismi romantici per manifestare non solo in gesti ma anche a parole il proprio sentimento.

L’importanza di dedicare una frase a chi si ama

E’ possibile dimostrare il proprio amore in diversi modi: c’è chi organizza una cenetta romantica, chi preferisce dare alla sua amata un mazzo di fiori, altri invece organizzano una colazione a letto. Tutto ciò va accompagnato dalla giusta frase e dal giusto aforisma.

Si. perché una frase, accompagnata da un gesto tenero e romantico, riesce bene ad esprimere l’amore che si prova per l’altra persona, quel sentimento eterno che autori, filosofi e pensatori hanno voluto e saputo interpretare attraverso frasi e aforismi d’amore senza tempo.

Le frasi dedicate all’amore dei grandi autori

Da William Shakespeare ad Aristotele, ecco di seguito una lista di frasi d’amore più suggestive, simboliche, adatte se si vuole al proprio partner il giusto pensiero d’amore.

Frasi d’amore classiche da dedicare a chi si ama

1. L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.

Aristotele

2. Amore guarda non con gli occhi ma con l´anima.

William Shakespeare

3. L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia.

William Shakespeare

4. L’amore fa vedere le cose diversamente da come sono.

Friedrich Nietzsche

5. Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua macchina da sogno, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

Oscar Wilde

6. Quando si comincia ad amare si comincia a vivere.

Madeleine de Scudéry

7. Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo.

Pablo Neruda

8. Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio.

Jacques Prévert

9. L’amore consiste nell’essere cretini insieme.

Paul Valéry

10. Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

Frida Kahlo

11. Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere.

Ernest Hemingway

12. Amore è amare non essere amati.

Khalil Gibran

13. L’amore è la poesia dei sensi.

Honoré de Balzac

14. Solo amando possiamo imparare ad amare.

Iris Murdoch

Frasi d’amore originali e divertenti

Scopri questa serie di frasi d’amore divertenti e originali, per stupire la persona amata in modo non convenzionale.

15. L’amore immaturo dice: ‘Ti amo perché ho bisogno di te’. L’amore maturo dice: ‘Ho bisogno di te, perché ti amo.

Frost

16. Amore è tutto ciò che si può ancora tradire.

Andrea Pazienza

17. Amore significa non dover dire mai mi dispiace.

Erich Segal

18. Amami poco, ma amami a lungo.

Robert Herrick

19. In materia d’amore tutti sappiamo scrivere, ma nessuno sa leggere.

Dino Segre

20. Il miglior tonico esistente è l’amore.

Jorge Amado

21. Con te non mi viene l’istinto di difendermi. Credo basti.

Tommaso Fusari

22. È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato.

Butler

23. Il bacio è una magia. Labbracadabra.

Oppyum

24. È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: “io ti cielo”, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.

Frida Khalo

Frasi d’amore legate alla felicità

Felicità e amore spesso viaggiano su due binari paralleli ma lungo la stessa via che porta la benessere. Ecco quindi una serie di frasi d’amore passionali strettamente legate al concetto di felicità e dello star bene.

25. Siamo felici solo attraverso l’amore.

Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos

26. Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.

Gottfried Wilhelm Von Leibniz

27. C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati.

George Sand

28. Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.

G.W. von Leibnitz

29. L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità.

Oliver Wendell Holmes

30. Essere amato è più che essere ricco, perché vuol dire essere felice.

Roy Croft

31. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale.

Gabriele D’Annunzio

32. La più grande felicità della vita è essere sicuri di amare.

Victor Hugo

33. Nessuno è felice come chi sa di essere amato.

Alda Merini

34. Cogli i momenti di felicità, di amore e sii amato! Questa è l’unica realtà al mondo, tutto il resto è follia.

Lev Tolstoj

Frasi d’amore legate al bacio

Ecco una serie di aforismi romantici brevi ma significativi, legati al gesto d’amore per eccellenza: il bacio.

35. Il bacio si posa sulla fronte di una giovane ragazza, sulla guancia di una mamma, sulla mano di una giovane donna, sul viso di un neonato, sulle labbra di un’amante.

Flaubert

36. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante.

Dante

37. I baci non sono anticipo d’altre tenerezze, sono il punto più alto.

Erri De Luca

38. Un bacio sulla tua bocca, un altro sul tuo cuore.

Napoleone Bonaparte

39. L’anima che può parlare con gli occhi può anche baciare con uno sguardo.

Gustavo Adolfo Bécquer

40. Dammi mille baci e poi cento,

poi altri mille e poi altri cento,

e poi ininterrottamente ancora altri mille e altri cento ancora.

Catullo

41. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri.

Gabriel Garcia Marquez

42. Quei giuramenti, quei profumi, quei baci infiniti, rinasceranno.

Charles Baudelaire

43. E ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo.

Pablo Neruda

Frasi d’amore legate alla vita

Ecco le frasi d’amore dedicate alla vita: la prima cosa che dobbiamo amare per poter apprezzare anche le persone e tutto ciò che ci circonda.

44. L’amore è libero, non è sottomesso mai al destino.

Guillaume Apollinaire

45. Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita.

Elizabeth Barrett Browning

46. Incontrarti per la prima volta all’angolo di quella strada è stata una dichiarazione di vita, una poesia mai letta, un’esplosione di colori, una scala appoggiata nel cielo, migliaia di fiori di campo appesi a ogni tua parola.

Fabrizio Caramagna

47. La vita deve essere fortificata da numerose amicizie. Amare ed essere amati sono le più grandi gioie della vita.

Sydney Smith

48. Uno spettacolo per gli dei la vita di due innamorati.

Wolfgang Goethe

49. L’Amore: offerta di se stessi, nel sì della fedeltà fino all’ultimo respiro.

Leo Buscaglia

50. La mente si lascia sempre abbindolare dal cuore.

F. de la Rochefoucauld

Frasi d’amore tratte dai film

Scopri gli aforismi romantici protagonisti dei film d’amore e delle commedie più suggestivi incentrate su storie d’amore senza tempo.

51. So che per qualche motivo, ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare, era un passo verso di te!

I passi dell’amore

52. Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero.

Big Fish

53. Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono.

Hitch

54. Anche se tornerai tardi e io starò già dormendo, sussurrami all’orecchio anche un solo tuo pensiero del giorno, perché adoro il modo in cui guardi il mondo. Sono così felice di starti accanto, di guardare il mondo attraverso i tuoi occhi.

Her

55. Io credo di potermi innamorare veramente quando so tutto di una persona, come si farà la riga ai capelli, quale camicia metterà quel giorno, conoscere esattamente quale storia racconterà in quella data situazione. Allora saprò di essere veramente innamorata.

Prima dell’alba

56. Ho paura di non provare mai più nella mia vita quello che provo stando con te.

Dirty Dancing

57. I posti in cui sono stato e le foto che ho scattato mi hanno portato da te.

I ponti di Madison County

58. Il cuore non è come una scatola che si riempie. Si espande tanto quanto ami.

Her

59. Baciami, baciami come se fosse l’ultima volta.

Casablanca

60. Amare significa non dover mai chiedere scusa.

Love story

