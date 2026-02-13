Le 22 poesie d’amore più belle di tutti i tempi da dedicare a chi ami

La vita ha bisogno di poesie d’amore. I più grandi poeti di tutte le epoche hanno sempre celebrato questo magico sentimento. Le poesie d’amore sono un viaggio nella sensibilità umana.

Per questo abbiamo voluto creare una raccolta di premi che periodicamente arricchiremo per donare e condividere ciò che di più bello la vita può regalare: l’amore.

Le Poesie d’amore da dedicare a chi si ama

Tutti abbiamo bisogno di poesie d’amore da dedicare a chi si vuole bene. Non solo a San Valentino, ma in tutti i momenti in cui si vuol esprimere il proprio amore.

Di seguito, vi proponiamo 22 poesie d’amore, versi senza tempo da dedicare alla persona amata.

1. Sonetto XVII – Pablo Neruda Non t’amo come se fossi rosa di sale, topazio

o freccia di garofani che propagano il fuoco:

t’amo come si amano certe cose oscure,

segretamente, tra l’ombra e l’anima. T’amo come la pianta che non fiorisce e reca

dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori;

grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo

il concentrato aroma che ascese dalla terra. T’amo senza sapere come, né quando, né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti che così, in questo modo in cui non sono e non sei,

così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,

così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.

2. I ragazzi che si amano – Jacques Prévert I ragazzi che si amano si baciano in piedi

Contro le porte della notte

E i passanti che passano li segnano a dito

Ma i ragazzi che si amano

Non ci sono per nessuno

Ed è soltanto la loro ombra

Che trema nel buio

Suscitando la rabbia dei passanti

La loro rabbia il loro disprezzo i loro risolini

la loro invidia

I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno

Loro sono altrove ben più lontano della notte

Ben più in alto del sole

Nell’abbagliante splendore del loro primo amore.

3. Alla tua salute amore mio – Alda Merini L’Amore è un mistero.

Perché mai ci innamoriamo?

È un grande furore

che ci placa di tutti i nostri tormenti,

è una grande pena

che ci guarisce

da tutte le guerre.

L’innamorato è uno strano guerriero

che sorride

e vuole bene agli altri.

L’innamorato fa sbocciare

tutte le rose del mondo,

ma gli altri le calpestano

per un impulso improvviso

di bruciante gelosia.

4. L’amore, amore mio – Nizar Qabbani L’amore, amore mio,

è una poesia graziosa scritta sulla Luna,

l’amore è disegnato su tutte le foglie degli alberi,

l’amore è inciso

sulle piume dei passeri,

sulle gocce di pioggia.

Quando amo

sento di essere il re del tempo

possiedo la terra e tutto ciò che essa contiene

e cavalco nel sole sul mio cavallo.

Quando amo

mi trasformo in fluida luce

che occhio non vede

e i versi nei miei quaderni

si trasformano in campi di mimosa e papavero.

Quando amo

acqua zampilla dalle mie mani

erba cresce sulla mia lingua

quando amo

sono tempo fuori dal tempo.

Quando amo una donna

tutti gli alberi

corrono scalzi verso di me…

5. Il tuo cuore lo porto con me – Edward Estlin Cummings Il tuo cuore lo porto con me

Lo porto nel mio

Non me ne divido mai. Dove vado io, vieni anche tu, mia amata;

qualsiasi cosa sia fatta da me,

la fai anche tu, mia cara. Non temo il fato

perché il mio fato sei tu, mia dolce.

Non voglio il mondo, perché il mio,

il più bello, il più vero sei tu. Questo è il nostro segreto profondo

radice di tutte le radici

germoglio di tutti i germogli

e cielo dei cieli

di un albero chiamato vita,

che cresce più alto

di quanto l’anima spera,

e la mente nasconde. Questa è la meraviglia che le stelle separa.

Il tuo cuore lo porto con me,

lo porto nel mio.

6. Tre fiammiferi accesi – Jacques Prévert Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

7. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale – Eugenio Montale Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

8. Il futuro – Julio Cortázar E so molto bene che non ci sarai.

Non ci sarai nella strada,

non nel mormorio che sgorga di notte

dai pali che la illuminano,

neppure nel gesto di scegliere il menù,

o nel sorriso che alleggerisce il “tutto completo” delle sotterranee,

nei libri prestati e nell’arrivederci a domani.

Nei miei sogni non ci sarai,

nel destino originale delle parole,

né ci sarai in un numero di telefono

o nel colore di un paio di guanti, di una blusa.

Mi infurierò, amor mio, e non sarà per te,

e non per te comprerò dolci,

all’angolo della strada mi fermerò,

a quell’angolo a cui non svolterai,

e dirò le parole che si dicono

e mangerò le cose che si mangiano

e sognerò i sogni che si sognano

e so molto bene che non ci sarai,

nè qui dentro, il carcere dove ancora ti detengo,

nè la fuori, in quel fiume di strade e di ponti.

Non ci sarai per niente, non sarai neppure ricordo,

e quando ti penserò, penserò un pensiero

che oscuramente cerca di ricordarsi di te.

9. Il Minacciato – Jorge Luis Borges È l’amore. Dovrò nascondermi o fuggire.

Crescono le mura delle sue carceri, come in un incubo atroce.

La bella maschera è cambiata, ma come sempre è l’unica. A cosa mi serviranno i miei talismani: l’esercizio delle lettere, la vaga erudizione, lo studio delle parole che l’aspro Nord usò per cantare i suoi mari e le sue spade, la serena amicizia, le gallerie della Biblioteca, le cose comuni, le abitudini, il giovane amore di mia madre, l’ombra militare dei miei morti, la notte intemporale, il sapore del sonno?

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

Già la brocca si rompe sulla fontana, già l’uomo si alza alla voce dell’uccello, già sono oscure sagome quelli che guardavano dietro le finestre, ma l’ombra non ha portato la pace.

È, lo so, l’amore: l’ansia e il sollievo di sentire la tua voce, l’attesa e la memoria, l’orrore di vivere nel tempo successivo.

È l’amore con le sue mitologie, con le sue piccole magie inutili.

C’è un angolo di strada dove non oso passare.

Già gli eserciti mi accerchiano, le orde.

(Questa stanza è irreale: lei non l’ha vista).

Il nome di una donna mi denuncia.

Mi fa male una donna in tutto il corpo.

10. Subito a me il cuore – Saffo Subito a me il cuore si agita nel petto

solo che appena ti veda, e la voce

non esce, e la lingua si spezza.

Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle,

e gli occhi più non vedono

e rombano le orecchie.

10 poesie d’amore senza tempo

Abbiamo voluto selezionare altre 10 poesie d’amore che riteniamo intramontabili. Poesia e amore sono indissolubili e tra gli autori e i testi proposti non guardate il numero, perché questa non è una classifica.

11. Ho bisogno di sentimenti – Alda Merini Io non ho bisogno di denaro.

Ho bisogno di sentimenti,

di parole, di parole scelte sapientemente,

di fiori detti pensieri,

di rose dette presenze,

di sogni che abitino gli alberi,

di canzoni che facciano danzare le statue,

di stelle che mormorino all’ orecchio degli amanti.

Ho bisogno di poesia,

questa magia che brucia la pesantezza delle parole,

che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

La mia poesia è alacre come il fuoco

trascorre tra le mie dita come un rosario

Non prego perché sono un poeta della sventura

che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore,

sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida,

sono il poeta che canta e non trova parole,

sono la paglia arida sopra cui batte il suono,

sono la ninnanànna che fa piangere i figli,

sono la vanagloria che si lascia cadere,

il manto di metallo di una lunga preghiera

del passato cordoglio che non vede la luce.

Scopri le poesie d’amore più belle di Alda Merini

12. Amore è che l’amore esiste – Ferzan Özpetek “Amore è che l’amore esiste.

Non dimentichiamo mai le persone che abbiamo amato,

perché rimangono sempre con noi;

qualcosa le lega a noi in modo indissolubile,

anche se non ci sono più.

Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti,

amori che potevano essere e non sono stati.

Ho imparato che è meglio una scia bruciante, anche se lascia una cicatrice:

meglio l’incendio che un cuore d’inverno.

Ho imparato, e in questo ha ragione mia madre,

che è possibile amare due persone contemporaneamente.

A volte succede: ed è inutile resistere, negare, o combattere.

Ho imparato che l’amore non è solo sesso: è molto, molto di più.

Ho imparato che l’amore non sa né leggere né scrivere.

Che nei sentimenti siamo guidati da leggi misteriose,

forse il destino o forse un miraggio,

comunque qualcosa di imperscrutabile e inspiegabile.

Perché, in fondo, non esiste mai un motivo per cui ti innamori. Succede e basta.

È un entrare nel mistero: bisogna superare il confine, varcare la soglia.

E cercare di rimanerci, in questo mistero, il più a lungo possibile”.

13. Lasciami sciolte le mani – Pablo Neruda Lasciami sciolte le mani

e il cuore, lasciami libero!

Lascia che le mie dita scorrano

per le strade del tuo corpo.

La passione – sangue, fuoco, baci –

m’accende con vampate tremule.

Ahi, tu non sai cosa significa questo!

È la tempesta dei miei sensi

che piega la selva sensibile dei miei nervi.

È la carne che grida con le sue lingue ardenti!

È l’incendio!

E tu sei qui, donna, come un legno intatto

ora che vola tutta la mia vita ridotta in cenere

verso il tuo corpo pieno, come la notte, di astri!

Lasciami libere le mani

e il cuore, lasciami libero!

Io solamente ti desidero, io solamente ti desidero!

Non è amore, è desiderio che inaridisce e si estingue,

è precipitare di furie,

avvicinarsi dell’impossibile,

ma ci sei tu,

ci sei tu per darmi tutto,

e per darmi ciò che possiedi sei venuta sulla terra –

come io son venuto per contenerti,

e desiderarti,

e riceverti!

14. Amo in te – Nazim Hikmet Amo in te

l’avventura della nave che va verso il polo

amo in te

l’audacia dei giocatori delle grandi scoperte

amo in te le cose lontane

amo in te l’impossibile

entro nei tuoi occhi come in un bosco

pieno di sole

e sudato affamato infuriato

ho la passione del cacciatore

per mordere nella tua carne.

amo in te l’impossibile

ma non la disperazione.

Scopri le poesie d’amore più belle di Nazim Hikmet

15. Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo – Gaio Valerio Catullo Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo,

e ogni mormorio perfido dei vecchi

valga per noi la più vile moneta.

Il giorno può morire e poi risorgere,

ma quando muore il nostro breve giorno,

una notte infinita dormiremo.

Tu dammi mille baci, e quindi cento,

poi dammene altri mille, e quindi cento,

quindi mille continui, e quindi cento.

E quando poi saranno mille e mille,

nasconderemo il loro vero numero,

che non getti il malocchio l’invidioso

per un numero di baci così alto.

16. Inno alla bellezza – Charles Baudelaire Vieni dal cielo profondo o esci dall’abisso,

Bellezza? Il tuo sguardo, divino e infernale,

dispensa alla rinfusa il sollievo e il crimine,

ed in questo puoi essere paragonata al vino.

Racchiudi nel tuo occhio il tramonto e l’aurora;

profumi l’aria come una sera tempestosa;

i tuoi baci sono un filtro e la tua bocca un’anfora

che fanno vile l’eroe e il bimbo coraggioso.

Esci dal nero baratro o discendi dagli astri?

Il Destino irretito segue la tua gonna

come un cane; semini a caso gioia e disastri,

e governi ogni cosa e di nulla rispondi.

Cammini sui cadaveri, o Bellezza, schernendoli,

dei tuoi gioielli l’Orrore non è il meno attraente,

l’Assassinio, in mezzo ai tuoi più cari ciondoli

sul tuo ventre orgoglioso danza amorosamente.

Verso di te, candela, la falena abbagliata

crepita e arde dicendo: Benedetta la fiamma!

L’innamorato ansante piegato sull’amata

pare un moribondo che accarezza la tomba.

Che tu venga dal cielo o dall’inferno, che importa,

Bellezza! Mostro enorme, spaventoso, ingenuo!

Se i tuoi occhi, il sorriso, il piede m’aprono la porta

di un Infinito che amo e che non ho mai conosciuto?

Da Satana o da Dio, che importa? Angelo o Sirena,

tu ci rendi -fata dagli occhi di velluto,

ritmo, profumo, luce, mia unica regina!

L’universo meno odioso, meno pesante il minuto?

17. Sì Sì di Charles Bukowski Quando Dio creò l’amore non ci ha aiutato molto

quando Dio creò i cani non ha aiutato molto i cani

quando Dio creò le piante fu una cosa nella norma

quando Dio creò l’odio ci ha dato una normale cosa utile

quando Dio creò Me creò Me

quando Dio creò la scimmia stava dormendo

quando creò la giraffa era ubriaco

quando creò i narcotici era su di giri

e quando creò il suicidio era a terra

Quando creò te distesa a letto

sapeva cosa stava facendo

era ubriaco e su di giri

e creò le montagne e il mare e il fuoco

allo stesso tempo

Ha fatto qualche errore

ma quando creò te distesa a letto

fece tutto il Suo Sacro Universo.

18. Arance i tuoi capelli e intorno il vuoto – Paul Éluard Arance i tuoi capelli e intorno il vuoto

Del mondo, e intorno il vuoto anche dei vetri

carichi d’ombra e di silenzio dove

Cercano tutti i suoi riflessi queste

Mie mani nude.

Chimerica è la forma del tuo cuore

e il tuo amore assomiglia al mio perduto

Desiderio. O sospiri d’ambra, sogni,

Sguardi.

Ma tu non sei rimasta sempre

con me. La mia memoria è ancora nebbia,

che t’ ha vista venire, andare. Il tempo

Di parole si avvale, come amore.

19. Segui l’amore – Khalil Gibran L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta a all’amore.

20. Ti meriti un amore – Estefanía Mitre Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi,

che non si annoi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libero,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.

Le poesie che celebrano celebrano l’amore per sempre

21. Ho conosciuto in te le meraviglie di Alda Merini Ho conosciuto in te le meraviglie

meraviglie d’amore sì scoperte

che parevano a me delle conchiglie

ove odoravo il mare e le deserte

spiagge corrive e lì dentro l’amore

mi son persa come alla bufera

sempre tenendo fermo questo cuore

che (ben sapevo) amava una chimera.

22. Di sera di Costantino Kavafis Non poteva comunque durare a lungo. L’esperienza

di anni me lo insegna. Ma troppo presto

intervenne il Destino a porvi fine.

Fu breve quella vita bella.

Ma come furono intensi i profumi,

e in quali straordinari letti giacemmo,

e a quale piacere concedemmo i corpi. Un’eco di quei giorni di piacere,

un’eco di quei giorni mi raggiunse,

qualcosa del fuoco della nostra giovinezza:

ripresi in mano una lettera,

più e più volte la rilessi finché mancò la luce. Poi per cambiare pensieri mi affacciai

malinconico al balcone – guardando almeno

un po’ della città amata,

un po’ di movimento nella strada e nei negozi.

Poesie d’amore per rendere il mondo più bello

Le poesie d’amore danno riscontro alla parte più intima, più profonda di memorabili personaggi che hanno saputo dare voce alle innumerevoli sensazioni che provoca amare. L’amore rende il mondo più bello e la poesia ci permette di sognare.

Quando ci innamoriamo “abbiamo l’impressione che tutto l’universo sia d’accordo”, scrive Paulo Coelho. Ed è il tema prediletto della poesia sin dai tempi di Catullo e resterà al centro del pensiero dei poeti finché esisterà questo genere di letteratura.

Le parole dei grandi poeti contengono tutto ciò che è amore in positivo e in negativo. Felicità, gioia, allegria e allo stesso tempo tristezza, sofferenza, mancanza.

Per questo le poesie sono magiche per esprimere quelle emozioni intime che meritano di essere manifestate. In fondo, le poesie d’amore continuano a parlarci perché raccontano qualcosa che non cambia mai: il bisogno umano di sentirsi visti, scelti, ricordati.

Finché esisterà qualcuno disposto ad amare, esisteranno versi pronti a custodirlo.