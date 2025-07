4 romance in uscita a luglio 2025 da non perdere

L’estate è foriera di diverse novità interessanti nel mondo del romance. In questa selezione, ti presentiamo quattro romance in uscita a luglio diversi per tono, ambientazione e stile, ma uniti da una qualità rara: sanno parlare al cuore, senza perdere mai l’equilibrio tra profondità e intrattenimento.

Quattro nuovi romance da leggere a luglio

Dalle coste del Canada ai villaggi scozzesi, dagli studi fiscali di Milano a un regno fantasy dominato da lupi e streghe, ecco i titoli che renderanno indimenticabile la tua prossima lettura.

“Matching scars. Quanto dura per sempre” di Valentina Ferraro

Una storia d’amore che non si dimentica, neppure dopo due anni. Caterina e Benjamin si sono amati con quella furia totale che solo a vent’anni si conosce davvero. Ma quando tutto finisce, Cat torna in Italia e cerca di ricominciare.

Peccato che la sua vita di prima ora le vada stretta. È così che nasce l’idea di ricominciare altrove: in Canada, dove l’incontro con Julian, un uomo affascinante e maturo, sembra aprire uno spiraglio verso un futuro possibile. Ma quando il passato ritorna, la scelta diventa lacerante.

Valentina Ferraro riesce a scrivere di sentimenti come fossero onde che travolgono: “Matching Scars” è il secondo volume della fortunata saga di Cat & Ben, e ha il sapore di un amore che lascia segni, sì, ma che continua a battere sotto la pelle. È perfetto per chi cerca una storia intensa, tormentata, ma piena di passione e riscatto.

Perché leggerlo: Per ricordarsi che certe cicatrici non sono solo ferite, ma segni di chi siamo stati. E di chi potremmo ancora essere.

“Red” di Stefania S.

Scarlett vive tra le nuvole, Ace solo nella realtà. Lei vede troppi colori, lui nessuno. Ma l’estate dei suoi diciassette anni, nella Scozia dei prati umidi e delle caffetterie d’altri tempi, è destinata a cambiare ogni cosa.

Scarlett ha sempre scritto per non sentirsi sola, ma stavolta è la vita a scrivere per lei: tra segreti, paure e scoperte, dovrà imparare che crescere significa anche perdere l’innocenza per trovare sé stessi. Il romanzo di Stefania S. è una fiaba moderna, sospesa tra sogno e concretezza.

La voce di Scarlett è autentica, fragile, poetica. E Ace, sotto la scorza dura, nasconde una complessità che conquista pagina dopo pagina. Una storia tenera e toccante, capace di far tornare adolescenti anche i lettori più cinici.

Perché leggerlo: Per chi ha bisogno di ricordare che l’immaginazione non è evasione, ma la porta segreta verso la verità.

“Tutto troppo segreto” di Anna Premoli

Violante e Amedeo lavorano insieme. Sono fiscalisti, sì, ma anche – per caso e per destino – investigatori improvvisati. Quando un antiquario scompare in circostanze misteriose, tocca a loro capire cosa si nasconde dietro l’apparente normalità.

Ma l’indagine porterà alla luce verità scomode, legate al passato della stessa Violante. Tra fughe, libri antichi e imprevisti, la tensione cresce, così come l’attrazione tra i due protagonisti.

Con la sua penna inconfondibile, Anna Premoli costruisce una commedia romantica avvincente e divertente, in cui ogni battuta ha il ritmo giusto, e l’intreccio sentimentale si intreccia con quello giallo in modo perfetto. Un romance brillante, che fa sorridere ma sa anche emozionare.

Perché leggerlo: Per chi ama le storie d’amore intelligenti, che sanno far sorridere ma anche commuovere, e che regalano quel brivido in più.

“Il trono del lupo” di Gea Petrini

L’ultimo romance della lista incanterà gli amanti del mix con il fantasy.

In un regno dominato da lupi guerrieri e da una muraglia millenaria, vive Opal, una ragazza che non sa ancora di essere l’ultima Mercante di Anime.

Quando una profezia la obbliga a presentarsi a corte, la posta in gioco è altissima: il matrimonio con uno dei tre pretendenti potrebbe spezzare la maledizione e cambiare il destino di Varros.

Ma Opal non è una pedina, e Thorne – principe e cacciatore – è pronto a tutto tranne che ad arrendersi al cuore. Gea Petrini firma un romantasy di rara intensità, dove la tensione politica si mescola alla passione, e l’amore è una forza potente quanto la magia.

L’universo creato è coerente, ricco, avvolgente: ogni personaggio ha profondità e carisma, ogni scena è costruita per sorprendere e coinvolgere.

Perché leggerlo: Per chi sogna storie d’amore che bruciano, ma anche mondi da esplorare e protagoniste che scelgono, resistono, vincono.