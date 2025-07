Le 10 serie tv più viste in streaming nella prima metà del 2025

Archiviato il mese di giugno, è tempo di bilanci su com’è andata la prima parte dell’anno. Se siete curiosi di sapere quali sono state le serie tv più viste durante i primi sei mesi del 2025, la piattaforma JustWatch ha pubblicato la classifica semestrale dei film e delle serie tv più gettonati in streaming in Italia la prima metà del 2025.

Le serie tv più viste durante i primi sei mesi del 2025

Dopo aver visto quali sono stati i film in streaming più visti, scopriamo nello specifico in questo articolo quali sono state le serie tv più seguite sulle diverse piattaforme di streaming in questa prima parte dell’anno. Tra le serie TV, in vetta per i primi 6 mesi del 2025 si piazza “Squid Game”, seguita da “M – Il figlio del secolo” e “The Last of Us”.

1. Squid Game

Conquista la vetta delle serie più gettonate in streaming nella prima metà dell’anno “Squid Game”, che, grazie alla nuova attesissima stagione, è tornata a dominare la scena internazionale. La serie sudcoreana, celebre per il suo spietato gioco al massacro e le sue riflessioni sociali, continua a catturare il pubblico con prove sempre più crudeli e colpi di scena imprevedibili.

2. M – Il figlio del secolo

Al secondo posto troviamo “M – Il figlio del secolo”, la miniserie tratta dal bestseller di Antonio Scurati. Con una straordinaria interpretazione di Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini, la serie racconta l’ascesa del Duce tra il 1919 e il 1925, svelando intrighi, violenze e compromessi di un’Italia sull’orlo della dittatura.

3. The Last of Us

Sul gradino più basso del podio si piazza “The Last of Us”, che prosegue il viaggio di Joel ed Ellie in un’America devastata vent’anni dopo il crollo della civiltà. Tra infetti pericolosi e minacce umane, la serie si conferma un fenomeno globale capace di unire azione brutale, emozioni profonde e riflessioni sull’amore e il sacrificio.

4. Adolescence

In quarta posizione c’è “Adolescence”, il dramma che affronta con coraggio il tema della violenza giovanile e delle responsabilità degli adulti. Attraverso la storia di Jamie, tredicenne accusato di omicidio, la serie racconta il lato oscuro delle famiglie e delle istituzioni, denunciando silenzi e complicità.

5. Scissione

Quinta posizione per “Scissione”, la serie distopica che immagina un mondo in cui la memoria viene separata tra vita lavorativa e privata. Un racconto inquietante che esplora le conseguenze psicologiche e morali di un controllo totale sulla persona, con una nuova stagione carica di rivelazioni.

6. Italian Shore

Sesta si piazza “Italia Shore”, il reality drama ambientato in una villa di lusso sul litorale laziale. Tra feste sfrenate, flirt, litigi e colpi di scena, un gruppo di ragazzi sopra le righe si sfida per vivere una vacanza indimenticabile fatta di eccessi e drammi.

7. The White Lotus

In settima posizione troviamo invece “The White Lotus”, la satira sociale di Mike White che, dopo le Hawaii e la Sicilia, trasporta la sua narrazione tagliente in una nuova location mozzafiato. Mentre gli ospiti del lussuoso resort si dedicano ai piaceri e agli intrighi, il personale si trova nuovamente coinvolto in dinamiche pericolose e in un possibile nuovo crimine.

8. Paradise

All’ottavo posto si posiziona “Paradise”, mystery drama ambientato in un esclusivo quartiere di ultra-milionari sconvolto da un omicidio. Mentre l’indagine si approfondisce, segreti oscuri emergono e trasformano il paradiso di lusso in una polveriera pronta a esplodere.

9. Zero Day

Al nono posto c’è invece “Zero Day”, uno dei thriller politici più seguiti dell’anno. Protagonista della serie è Robert De Niro, nei panni di un ex Presidente degli Stati Uniti chiamato a indagare su un devastante attacco cibernetico che ha sconvolto il mondo, tra tensioni geopolitiche, intrighi e segreti di stato.

10. The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella

Chiude la top 10 “The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella”, che continua a emozionare e inquietare raccontando la lotta di June contro il regime totalitario di Gilead. In un mondo in cui la fertilità è diventata un privilegio e le donne vengono ridotte in schiavitù, la protagonista combatte con disperazione e coraggio per la libertà e il futuro di sua figlia.

