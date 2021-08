“La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime, o il mare” di Karen Blixen

La citazione del giorno

Qual è la giusta cura per guarire da una ferita profonda come quella che ci hanno inferto gli ultimi tempi? Ci risponde la scrittrice danese Karen Blixen

Sudore, lacrime o il mare. Sono questi i tre ingredienti per guarire dalle ferite più profonde, secondo la scrittrice danese Karen Blixen. Autrice del celebre romanzo “La mia africa“, Karen Blixen è stata una della maggiori letterate del XX secolo. Nonostante diverse candidature al Premio Nobel per la letteratura, Karen non lo vinse mai. (Leggi qui, per scoprire di più sulla vita della scrittrice Karen Blixen).

La mia Africa

Vissuta fino al 1931 in una fattoria dentro una piantagione di caffè sugli altipiani del Ngong, Karen Blixen ha descritto con una limpidezza senza pari il suo rapporto d’amore con l’Africa. Sovranamente digiuna di politica, ci ha dato il ritratto forse più bello del continente nero, della sua natura, dei suoi colori, dei suoi abitanti. I Kikuyu che nulla più può stupire, i fieri e appassionati Somali del deserto, i Masai che guardano, dalla loro riserva di prigionieri in cui sono condannati a estinguersi, l’avanzata di una civiltà “che nel profondo del loro cuore odiano più di qualsiasi cosa al mondo”.

Uomini, alberi, animali si compongono nelle pagine della Blixen in arabeschi non evasivi, in una fitta trama di descrizioni e sensazioni che, oltre il loro valore documentario, rimandano alla saggezza favolosa di questa grande scrittrice, influenzando in modo determinante i contenuti della sua arte: “I bianchi cercano in tutti i modi di proteggersi dall’ignoto e dagli assalti del fato; l’indigeno, invece, considera il destino un amico, perché è nelle sue mani da sempre; per lui, in un certo senso, è la sua casa, l’oscurità familiare della capanna, il solco profondo delle sue radici”.