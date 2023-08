Giornata della Solidarietà, le frasi più belle

Share on Email

Il 31 agosto è la Giornata Internazionale della Solidarietà. Abbiamo raccolto le frasi più belle per condividere e riflettere su questo valore

Il 31 agosto è la Giornata Internazionale della Solidarietà, un’opportunità per riflettere sull’importanza della solidarietà e promuovere azioni che favoriscano l’unità, l’empatia e il sostegno reciproco.

La Giornata Internazionale della Solidarietà

Istituita dall’ONU nel 2005, questa ricorrenza ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema e, al contempo, di stimolare azioni di sostegno e collaborazione nei confronti di chi vive situazioni di disagio.

Lo scopo è quindi quello di promuovere uno slancio di generosità e apertura al prossimo che ogni individuo può operare.

La solidarietà al servizio di una società migliore

La solidarietà rappresenta un valore fondamentale per la costruzione di una società migliore.

Essa implica empatia e la volontà di condividere le proprie risorse, il proprio tempo e le proprie competenze per alleviare le sofferenze degli altri.

La Giornata Internazionale della Solidarietà ci ricorda che ognuno di noi può fare la differenza, anche attraverso piccoli gesti di gentilezza e compassione.

Abbiamo raccolto le frasi più belle sulla solidarietà, che in un mondo in cui l’egoismo sembra farvi da padrone, è un valore da salvare e condividere.

Le frasi celebri e belle sulla solidarietà

Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.

Gianni Rodari

*******************

Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.

Sergio Bambarem

*******************

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.

Madre Teresa

*******************

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.

Harvey B. Mackay

*******************

La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà.

Adolfo Pérez Esquivel

*******************

Se aiuti gli altri, verrai aiutato. Forse domani, forse tra un centinaio d’anni, ma verrai aiutato. La natura deve pagare il debito. È una legge matematica e tutta la vita è matematica.

Georges Ivanovič Gurdjieff

*******************

La solidarietà non è dare, ma agire contro le ingiustizie.

Abbé Pierre

*******************

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.

Henry David Thoreau

*******************

Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri prima di interessarsi a se stessi.

Wim Wenders

*******************

Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo.

Papa Giovanni XXIII

*******************

Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri, e ritornerai a vivere.

Bob Marley

*******************

Uno dei segni che cominciamo a non essere più giovani è il nascere di un senso di solidarietà con gli altri esseri umani.

Virginia Woolf

******************

La solidarietà è sempre ottima per ricevere, non è mai buona per dare.

Vilfredo Pareto

*******************

Il poco può essere molto per chi non ha avuto niente.

Xavier Wheel

*******************

La solidarietà degli sforzi vi lega con cordicelle, la solidarietà dei destini vi annoda con funi, la solidarietà delle responsabilità vi salda l’uno all’altro con catene.

Arthur Schnitzler

*******************

Se un fratello sta davanti alla porta e bussa, uno lo accoglie a braccia aperte, senza chiedere quanto gli verrà a costare.

Ernst Jùnger

*******************

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.

Sofocle

*******************

Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare. Ma a forza di versare gocce, il mare si può anche riempire.

Angelina Jolie

*******************

Non dobbiamo limitarci a conservare gelosamente quello che oggi possediamo, ma abbiamo il dovere di aiutare gli altri a ottenere quello che spetta loro.

Debbie Ferguson

*******************

Io sono dell’opinione che la mia vita appartenga alla comunità, e fintanto che vivo è un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è possibile.

Evita Peron

*******************

Ricordiamoci che siamo una foglia di un albero, che l’albero è l’intera uma­nità, e che non possiamo vivere senza le altre foglie e senza l’albero.

Pablo Ca­sals

*******************

La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un ‘essere o non essere’, una questione di vita o di morte.

Immanuel Kant

*******************

Non siamo nati solo per noi stessi, ma una parte della nostra vita la dob­biamo alla patria, e un’altra parte ai nostri amici.

Marco Tullio Cicerone

*******************

Non soltanto siamo tutti sulla stessa barca, ma soffriamo tutti lo stesso mal di mare.

GK Chesterton

*******************

Aiuta te mentre ci aiuti: pratica la solidarietà.

Bertolt Brecht

*******************

Chi sa volare, non deve buttare via le ali per solidarietà con i pedoni. Deve piuttosto insegnare a tutti il volo.

Don Lorenzo Milani

*******************

Nessun uomo è un’isola; nessuno è interamente di se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terraferma.

John Donne

*******************

La nostra società è molto simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pie­tre non si sostenessero reciprocamente.

Seneca

*******************

Sono un uomo: niente di quel che capita agli uomini lo considero a me estra­neo -Homo sum: nihil humani a me alienum puto.

Publio Terenzio

*******************

Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi,

non avrò vissuto invano.

Se allevierò il dolore di una vita

o guarirò una pena,

o aiuterò un pettirosso caduto

a rientrare nel nido,

non avrò vissuto invano.

Emily Dickinson

*******************

Tutti per uno, uno per tutti.

Alexandre Dumas padre

*******************

Se vogliamo creare noi stessi, dobbiamo incanalare le nostre energie non verso l’aggressività e la protesta ma verso quella forma di solidarietà profonda che è il confronto con l’altro, l’incontro autentico che può stimolare la ristrutturazione dei nostri contenuti interni.

Aldo Carotenuto

*******************

La solidarietà è un’utopia necessaria.

Stefano Rodotà

*******************

La carità è umiliante perché viene esercitata in senso verticale e dove capita; la solidarietà è orizzontale e comporta il rispetto reciproco.

Eduardo Galeano

*******************

Se i grandi sapessero unirsi ai piccoli, tutti starebbero bene.

Esopo

*******************

Le cose sono unite da legami invisibili: non si può cogliere un fiore, senza turbare una stella.

Albert Einstein

*******************

La solidarietà è la forza dei deboli. La solitudine è la debolezza dei forti.

Ugo Ojetti

*******************

La produzione deve servire ai bisogni reali degli uomini, non alle esigenze dei sistema economico; tra gli uomini e la natura deve crearsi un nuovo rapporto, di collaborazione anziché di sfruttamento; il reciproco antagonismo deve essere sostituito dalla solidarietà.

Erich Fromm

*******************

Nessun uomo è inutile, se allevia il peso di qualcun altro.

Mahatma Gandhi

*******************

Il primo passo nell’evoluzione dell’etica è un senso di solidarietà con altri essere umani.

Albert Schweitzer

*******************

Solo l’educazione alla fraternità, a una solidarietà concreta, può superare la ‘cultura dello scarto’, che non riguarda solo il cibo e i beni, ma prima di tutto le persone che vengono emarginate da sistemi tecno-economici dove al centro, senza accorgerci, spesso non c’è più l’uomo, ma i prodotti dell’uomo.

Papa Francesco

*******************

Globalizzare la solidarietà – questo si deve globalizzare, la solidarietà! – oggi significa pensare all’aumento vertiginoso dei disoccupati, alle lacrime incessanti dei poveri, alla necessità di riprendere uno sviluppo che sia un vero progresso integrale della persona che ha bisogno certamente di reddito, ma non soltanto del reddito.

Papa Francesco

*******************

Che bello se ognuno di voi, alla sera potesse dire: oggi a scuola, a casa, al lavoro, guidato da Dio, ho compiuto un gesto di amore verso un mio compagno, i miei genitori, un anziano. Che bello!

Papa Francesco

*******************

Non mi piace chiunque trasformi la solidarietà in competizione, la carità in marketing, l’elemosina in esibizionismo.

Don Dino Pirri

