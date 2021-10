Festa dei Nonni, le frasi più belle da dedicare a queste persone speciali

Le frasi per i nonni

I nonni sono gli Angeli Custodi di tutti noi, per questo, per celebrarli è stata scelta questa data in particolare, il 2 ottobre, in cui la Chiesa celebra gli angeli. In famiglia sono delle figure essenziali, il nostro passato ma guide importanti per il futuro.

Festa dei Nonni, le frasi più belle da dedicare

Per chi ha la fortuna di averli ancora accanto, per chi invece non li ha più (ma li sente vigili dall’alto), abbiamo raccolto queste bellissime frasi dedicate ai nonni, perfette da dedicare. Buona lettura.

“Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.”

(Anton Vanligt )

“Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi.”

(Stephen Littleword)

“Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni.”

(Gertrude Stein)

“Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente. Nemmeno l’esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo. E da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci, consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto.”

( Marcela Serrano)

“Mio nonno mi ha insegnato il segreto per avere una lunga vita: non fare niente che possa accorciarla!”

(Terence Hill – Trinità)

“I nonni, bisognerebbe farli nascere padri.”

( Mirko Badiale)

“I genitori si compatiscono, dei nonni si sorride, gli antenati si venerano.”

(Alessandro Morandotti)