Citazioni d'autore

Sentite mai il bisogno di tirarvi su di morale leggendo la vostra serie di libri preferita? La saga di Harry Potter contiene al suo interno diverse frasi motivazionali. Tutta la serie è incentrata sul superare ostacoli, sul crescere ed essere forte di fronte a un mago malvagio e potente. Per questo, diverse citazioni di Harry Potter potrebbero tornare utile nelle peggiori situazioni di vita reale.

Quale personaggio di Harry Potter ti somiglia di più? Scoprilo con questo test Per tutti i lettori più appassionati della magica saga di J.K. Rowling, ecco il quiz per capire a quale personaggio di Harry Potter somigliate di più! Siete fedeli come Ron? Siete malvagi come Voldemort?

10 frasi tratte da Harry Potter capaci di tirarvi su di morale

Ecco, tratte da Bookriot, alcune delle più emozionali frasi tratte da Harry Potter, capaci di ispirare ognuno di noi.

“Ci vuole molto coraggio per resistere ai nostri nemici, ma anche per resistere ai nostri amici”

Albus Dumbledore (Harry Potter e la Pietra del Filosofale)

“Non bisogna soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere”

Albus Dumbledore (Harry Potter e la Pietra del Filosofale)

“Le nostre scelte, Harry, mostrano ciò che siamo veramente, molto più delle nostre capacità”

Albus Silente (Harry Potter e la Camera dei Segreti)

“La felicità può essere trovata, anche nei tempi più bui, se ci si ricorda solo di accendere la luce”.

Albus Silente (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

“Io sono quello che sono, e non me ne vergogno. “Non ti vergognare mai”, disse mio padre, “c’è qualcuno che ce l’avrà con te, ma non ne vale la pena”

Rubeus Hagrid (Harry Potter e il Calice di Fuoco)

“Tempi scuri e difficili ci attendono. Presto dovremo scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile”

(Harry Potter e il Calice di Fuoco)

“Se vuoi sapere cosa è un uomo, guarda bene come tratta i suoi inferiori, non i suoi pari”

Sirius Black (Harry Potter e il Calice di Fuoco)

“Era importante, ha detto Dumbledore, combattere e combattere di nuovo e continuare a combattere, perché solo così il male può essere tenuto a bada, sebbene non verrà del tutto sradicato”

(Harry Potter e il Principe Mezzosangue)

LEGGI ANCHE: Ecco cosa ci ha insegnato Harry Potter sull’amore

“Abbiamo tutti luce e oscurità dentro di noi. Ciò che conta è la parte con cui sceglieremo di agire. Ecco chi siamo veramente”

Sirius Black (Harry Potter e l’Ordine della Fenice)

“Le cose che perdiamo hanno un modo per tornare a noi alla fine, anche se non sempre nel modo che ci aspettiamo”

Luna Lovegood (Harry Potter e l’Ordine della Fenice)

“La cosa che sta maturando con Fred e George – disse Ginny pensieroso – è che tu cominci a pensare che tutto è possibile se hai abbastanza nervo ”

(Harry Potter e il Principe Mezzosangue)

“È una cosa curiosa, Harry, ma forse quelli più adatti al potere sono coloro che non l’hanno mai cercato. Coloro che, come te, hanno una leadership innata in loro, e prendono il mantello perché devono, e scoprono con loro sorpresa che lo indossano bene “.

Albus Dumbledore (Harry Potter e i Doni della Morte)

“Non avere pietà dei morti, Harry, abbi pietà dei vivi, e soprattutto di coloro che vivono senza amore”

Albus Dumbledore (Harry Potter e i Doni della Morte)

“Le parole sono, per la mia opinione non tanto umile, la nostra fonte di magia più inesauribile, capace sia di ferire che di curare”

Albus Dumbledore (Harry Potter e i Doni della Morte)