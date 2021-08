Quale icona femminile ti rappresenta di più? Scoprilo con questo test !

Test sulla personalità

Oggi vi proponiamo un test dedicato ad alcune delle figure femminili più importanti della storia. Dei veri e propri simboli, icone femminili o muse che con il loro talento hanno in qualche modo cambiato il mondo, diventando veri e propri modelli di ispirazione per milioni di donne nel mondo. di alcune di loro vi abbiamo parlato in occasione della Festa della Donna.

Da Rita Levi Montalcini, la celebre neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986, a Marilyn Monroe, ricordata come una delle più grandi attrici nella storia del cinema: rispondi alle domande e scopri quale icona femminile ti rappresenta di più!