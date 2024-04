Quanto conosci la letteratura europea?

Share on Email

Chi ama la letteratura è appassionato non sono dei grandi scrittori italiani, ma anche dei libri scritti da autori europei come Shakespeare, Proust, Joyce e tanti altri. Pensi di conoscere tutto sui grandi maestri della letteratura europea?

Conosci la letteratura europea? Mettiti alla prova con questo quiz

Passo 1 di 9 11% Con quale evento di conclude "La metamorfosi" di Franz Kafka? * con il tradimento di Gregor con il matrimonio di Gregor con la morte di Gregor con un delitto compiuto da Gregor

Dov'è ambientata "La montagna incantata" di Thomas Mann? * sull’Everest sulle Dolomiti sull’Himalaya in un sanatorio svizzero di Davos

Chi era l'autore, tra i diversi libri che ha scritto, di “Notre Dame de Paris” e “Les Misérables“? * Victor Hugo Marcel Proust Voltaire Gustave Flaubert

Chi è stato il padre della Beat Generation? * Oscar Wilde Neal Cassady Jack Kerouac Ernest Hemingway

Scrittore, poeta e drammaturgo, il suo ruolo fu importante per lo sviluppo della letteratura modernista del XX secolo. Chi è? * William Shakespeare James Joyce Ken Follett Oscar Wilde

Georges Simenon è stato uno scrittore belga di lingua francese noto soprattutto per aver inventato quale personaggio? * Il commissario Maigret Hercule Poirot Sherlock Holmes Il commissario Ricciardi

Quale poeta era mosso dall’amore per Laura? * Francesco Petrarca Umberto Saba Dante Giovanni Boccaccio

Quale tra questi libri non è un'opera di Charles Dickens? * David Copperfield Oliver Twist Canto di Natale L'origine delle specie

In quanti volumi è suddiviso il ciclo romanzesco "Alla ricerca del tempo perduto" di Marcel Prust? * 9 7 5 4



Scrittori e libri protagonisti della letteratura in Europa

Non solo l’Italia con Pirandello, Dante, Manzoni e tanti altri (a cui abbiamo già dedicato un quiz legato alla letteratura italiana): l’Europa può contare su una lunga tradizione di scrittori europei che hanno segnato la storia non solo del loro Paese e della loro epoca, ma di tutto il movimento culturale globale.

Pensiamo al Regno Unito, che nella sua storia letteraria può annoverare, solo per citarne alcuni, autori come J. R. R. Tolkien, William Shakespeare, Jane Austen, James Joyce e JK Rowling; oppure la Francia, che può vantare autori come Victor Hugo, Marcel Proust, Simone de Beauvoir‎ e Gustave Flaubert‎.

Come non citare, poi, altre capitali letterarie europee come Praga, città che ha dato i natali a Franz Kafka ma che è stata protagonista dei romanzi di un altro grande scrittore ceco: Milan Kundera.

Pensi di conoscere i grandi maestri della letteratura europea? Mettiti alla prova con questo quiz letterario.

