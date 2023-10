In quale mondo letterario dovresti vivere? Scoprilo con questo test

Avete mai desiderato in cuor vostro di abitare in uno degli universi raccontati nei vostri libri preferiti? Ecco qui un test per scoprire il mondo letterario che fa per voi, quello in cui dovreste vivere.

Il mondo reale è pieno di posti meravigliosi che sogniamo di visitare almeno una volta nella vita. Ancora di più, però, i veri amanti dei libri sognerebbero di poter visitare i luoghi fantastici in cui sono ambientate le loro storie preferite, che hanno conosciuto soltanto attraverso la loro immaginazione. Meglio ancora poi se in quei mondi potessero vivere!

Il test per scoprire in quale mondo letterario dovresti vivere

Passo 1 di 9 11% Se potessi scegliere, vivresti sopra… * Una panetteria caratteristica che profuma in modo delizioso Un vecchio pub, così da avere sempre una birra a portata di mano Un’agenzia funebre – la vita dovrebbe sempre essere un po’ terrificante L’ufficio di un detective privato

La tua maestra delle elementari ti avrebbe descritto come… * concentrato/a ostinato/a diabolico/a curioso/a

Preferiresti vivere in un luogo… * antico e ricco di storia immerso nella natura nuovo e pieno di tecnologia abbastanza pericoloso da essere circondato da rete e filo spinato

Qual è il modo giusto per vincere? * Non ci sono modi giusti e modi sbagliati. Conta solo vincere Barare un po’ non guasta, ma senza esagerare Non potremmo semplicemente andare tutti d’accordo?! Con correttezza e onestà. Altrimenti saremmo tutti perdenti

Quale caratteristica apprezzi di più negli altri? * astuzia sicurezza coraggio saggezza

Come vorresti che gli altri pensassero a te? * Come una persona potente e di successo Come una persona divertente e birichina Come qualcuno da non infastidire Come una persona strana, ma piena di sorprese

Quale mostra preferiresti visitare? * Una di fiori e piante da tutto il mondo Una di reliquie religiose e storiche Una di strumenti di tortura Una di fashion e design

Se un troll ti chiedesse di rispondere a un indovinello per poter attraversare il suo ponte, tu… * lo risolveresti. Gli indovinelli sono divertenti. troveresti un altro ponte corromperesti il troll. Non ti piacciono gli indovinelli uccideresti il troll. Non ti piacciono i troll

Quale vacanza ti sembra più interessante? * Viaggio nelle città più grandi e cosmopolite del mondo Campeggio ed escursioni nel cuore del deserto Tour per la campagna scozzese Full immersion nella natura del Madagascar

Le mappe letterarie

Ci sono opere che oltre a poter rappresentare il nostro ideale dove vorremmo vivere, sono il simbolo di una nazione o almeno di un popolo in una specifica epoca.

Così in diversi hanno tentato di rappresentare un mondo letterario all’interno di una mappa geografica: è questo il caso di Backforward24 (pseudonimo dell’autore), che realizzò una mappa della letteratura del mondo. Ogni stato è rappresentato attraverso la copertina del libro che, secondo l’autore, rappresenta al meglio la cultura della nazione.

In Italia, un’ultima sperimentazione in tal senso è quella di Daniela Mena, direttrice artistica della Rassegna della Microeditoria di Chiari, che insieme all’asso L’Impronta ha dato il via al progetto Mappa Letteraria, in cui tutti possono contribuire a popolare la mappa aggiungendo un libro e proponendolo all’interno in riferimento al territorio al quale è legato.

