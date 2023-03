La scrittrice inglese Virginia Woolf è considerata una delle figure più importanti della letteratura del XX secolo. La tematica della passione e della seduzione attraversa tutta la sua opera, così come è noto il suo impegno per aver sempre sostenuto i diritti delle donne e aver lottato per la parità dei sessi. Non solo le sue opere, ma anche alcune delle sue frasi sono diventati aforismi scolpiti nella storia.

Quale frase di Virginia Woolf ti rappresenta di più?

Ma quale aforisma della grande scrittrice britannica ti rappresenta di più? Rispondi alle domande del test e scoprilo con noi !

Quale aforisma di Virginia Woolf ti rappresenta di più? Scoprilo con questo test ! Passo 1 di 7 14% Cosa vorresti come regalo al tuo prossimo compleanno? * Qualsiasi regalo andrebbe bene Un'astronave piena di libri Una buono regalo Ogni tanto ricevere dei fiori mi farebbe piacere

Vuoi avere dei figli? * No, mi priverebbero di alcune libertà Si, assolutamente Si, vorrei formare una squadra di calcetto No, non voglio crescerli in questa società

Qual è il principale valore che guida la tua vita? * La coerenza La libertà L'amore L'originalità

Saresti pronta a vivere da sola/o ? * No, assolutamente no Vorrei vivere da sola per sempre Si, certo Per me è uguale

Qual è la critica più frequente che ti è rivolta più spesso? * Che ho la testa fra le nuvole Che sono pessimista Che non sono indipendente Che non mi voglio legare a nessuno

Qual è il lavoro dei tuoi sogni? * Il manager di un'azienda Il lavoro che ho mi va bene Non so, ma vorrei fare il/la creativo/a La Wedding planner

Hai un pomeriggio libero, che cosa fai? * Vado a fare un po' di shopping Vado a fare una passeggiata in città Cerco di stare con il mio ragazzo Sto tutto il giorno sdraiato sul divano



