Quale libro dovresti leggere per iniziare al meglio la primavera? Scoprilo con questo test

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Tutti vorrebbero cominciare una stagione così bella e ricca di significati come la primavera nel migliore dei modi: la lettura giusta può contribuire a farlo. Scopri con quest test il libro da leggere consigliato per iniziare la bella stagione con lo spirito giusto.

L’inizio della primavera rappresenta un momento particolare nell’arco di un anno: si può già trarre un primo bilancio dei primi tre mesi e pensare a come migliorare la propria vita e il proprio stato d’animo in vista dei successivi.

Trovare la giusta ispirazione non è sempre facile; anche i questo caso, i nostri amici libri possono venirci in aiuto. Sicuramente la lettura giusta, la storia che fa al caso nostro, può aiutarci ad affrontare l’inizio della stagione primaverile nel migliore dei modi.

Con questo test vi portiamo alla scoperta della lettura più adatta in base alle vostre attitudini ed ai vostri desideri per iniziare al meglio la “bella stagione”.

Quale libro dovresti leggere per iniziare la primavera nel modo giusto?

Passo 1 di 7 14% Quale genere di libro ti piace leggere? * romanzi d'avventura saggi libri fantasy romanzi storici

Perché ti piace leggere? * Per rilassarmi Per evadere dalla realtà Per imparare qualcosa di nuovo Perché mi diverte leggere nuove storie

Come descriveresti il tuo stato d'animo in questo preciso momento? * Fiducioso Preoccupato Pensieroso Sereno

Se devi consigliare un libro a un amico ... * Non saprei quale libro consigliare Consiglio un libro esclusivamente in base ai suoi gusti Consiglio un libro che possa piacere entrambi Propongo il mio libro preferito

Cosa vorresti trovare nel prossimo libro che leggerai? * Una nuova avventura Una storia unica e affascinante Un evento storico rivisitato con personaggi di fantasia Una bella storia d'amore o di amicizia

Come deve essere il protagonista dei libri che leggi? * Deve essere un sognatore come me Deve essere coraggioso Deve trasmetterti sicurezza Deve essere un personaggio tradizionale

Cosa fai quando ti consigliano un libro? * Non ascolto consigli: i libri da leggere li decido io Mi informo meglio prima di seguire il consiglio Mi fido ciecamente Ascolti i consigli di tutti

Δ

La stagione della rinascita

La primavera è definita la stagione della rinascita: le piante e gli alberi fioriscono, il freddo invernale lascia spazio ad un clima più mite, le ore di luce quotidiane aumentano, arrivano la Pasqua e le festività che, calendario re meteo permettendo, offrono l’opportunità delle prime gite fuori porta o scampagnate dell’anno.

La stagione che inizia il 20 marzo è anche l’occasione per trarre un primo bilancio dell’anno: è stato positivo o negativo? Si poteva fare di più? Cosa posso migliorare per cambiare il trend di questi primi mesi? Oltre ad un’analisi introspettiva, magari una buona lettura può aiutarci a trovare la parola giusta o la storia ideale per sbloccarci e trovare la risposta a tutte queste domande.

Con questo test, vogliamo consigliarvi il libro giusto da leggere in base al vostro stato d’animo attuale.

© Riproduzione Riservata