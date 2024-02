Quale capolavoro della letteratura greca ti rappresenta? Scoprilo con questo test

Il 9 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della lingua e della Cultura Greca. Istituita nel 2017, grazie a una proposta dell’allora ministro dell’Istruzione, Kostas Gavroglou, la giornata vuole celebrare il ruolo fondamentale della lingua e della Cultura greca e il suo importante contributo allo sviluppo e al consolidamento della cultura europea e mondiale.

Dalle opere classiche di Omero alle poesie di Kavafis, la cultura ellenica offre un caleidoscopio di temi e argomenti senza tempo. Tra i capolavori letterari della cultura ellenica, quale ti rappresenta maggiormente?

Quale opera della letteratura greca rappresenta la tua vita?

Passo 1 di 7 14% Si avvicinano l'estate e le vacanze. Dove vorresti andare? * In un posto tranquillo dove rilassarmi e godermi la pace In un luogo ricco di posti da vedere, attività da intraprendere, avventure da vivere Non è importante dove si va, ma con chi si condivide il viaggio Voglio immergermi nella natura e lasciarmi abbacinare dalla sua bellezza

Quale genere musicale preferisci? * Il pop La musica classica Il punk Il rock'n'roll

Con chi ti piace trascorrere il fine settimana? * Con il mio migliore amico, perché nessuno mi conosce come lui Con il mio amore, perché ogni giorno senza lui/lei è un giorno perso In solitudine, vorrei trascorrere un po' di tempo con me stesso Con qualcuno che abbia voglia di fare follie

Quale di questi sport preferisci tra i seguenti? * La pallavolo Il golf Il rugby L'arrampicata sportiva

Cosa ti aspetti dal tuo partner? * Che sappia far emergere il mio lato più vitale Che mi sappia riconoscere in mezzo a un milione di persone Che mi porti in posti in cui non sono stato/a mai Che sia in totale armonia con me

Cosa rimpiangi di più? * I luoghi che non ho potuto vedere I silenzi che ho interrotto Le volte che mi sono sottratto alle mie responsabilità Nulla: non ho rimpianti

Cosa vorresti di più nella tua vita? * L'amore Scoprire cose nuove La pace Divertimento

L’importanza della letteratura greca

La letteratura greca, espressione dell’antica Grecia e della sua ricchissima cultura, è tra gli elementi fondanti dell’idea moderna di Occidente e di gran parte della cultura occidentale.

La cultura ellenica ci ha portato in eredità opere senza tempo come l’Illiade e l’Odissea di Omero, liriche e poesie come quelle di di Lesbo Saffo e Alceo, fino ad arrivare all’età moderna con esponenti della letteratura ellenica come Nikos Kazantzakis, il poeta Konstantinos Kavafis (definito il più antico tra i poeti moderni) e il contemporaneo autore di gialli Petros Markaris.

Ciascun autore greco, seppur appartenente a diversi periodi storici, ha saputo per rappresentare virtù e caratteristiche universali dell’animo umano. Quali tra le loro opere rappresenta meglio la tua personalità? Scoprilo con questo test.

