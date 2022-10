Halloween, la storia e l’etimologia della notte più spaventosa dell’anno

Halloween

Ci si prepara ad affrontare Halloween, la notte più spaventosa dell’anno. Le zucche sono quasi pronte, i dolciumi appena sfornati e ai costumi mancano solo gli ultimi ritocchi. Ma per addentrarci nella lunga notte di Halloween, noi facciamo un viaggio nel tempo per andare alla scoperta delle antichissime origini di questa festa. Un viaggio affascinante nel mondo anglosassone per risalire lungo la tradizione celtica e scoprire le credenze popolari legate alla misteriosa notte di passaggio fra il 31 ottobre e il 1 novembre.

Le frasi e gli aforismi più paurosi della letteratura La paura è una tematica ricorrente nella letteratura mondiale. Ecco le frasi più belle sulla paura che abbiamo scelto dai grandi scrittori

L’etimologia di Halloween

Il nome Halloween deriva dall’inglese All Hallow Eve («vigilia di tutti i santi»), dove Hallow è la parola arcaica che in inglese significa “Santo”. L’importanza che viene data alla vigilia si deduce dal valore della cosmologia celtica e dal valore che ha poi assunto nel mondo anglosassone, in cui diverse feste sono accompagnate dalla parole “Eve”, tra cui la stessa notte di Capodanno, “New Year’s Eve”, o la notte di Natale “Christmas Eve”.

I libri da leggere nella notte di Halloween Quale occasione migliore della notte di Halloween per accoccolarsi in poltrona e gettarsi a capofitto nella lettura di una storia di paura?

Perché ci si traveste da streghe e fantasmi

Forse non tutti sanno che la festa di Halloween non nasce in America, ma affonda le sue radici in Irlanda, ai tempi dei Celti. Halloween corrisponde infatti a Samhain, il capodanno celtico, che segnava non solo la fine dell’estate, bensì il momento in cui per tutta la notte le anime dei morti tornavano sulla terra. La leggenda narra così che gli spiriti dei morti si aggirassero per le strade e le campagne irlandesi in compagnia di streghe, demoni e fantasmi. Da qui, l’usanza ancora in voga fra i bambini di travestirsi e girare di casa in casa chiedendo dolci o monetine.

Halloween, le storie di paura più amate dai bambini Halloween è un’occasione per raccontarsi storie di paura e di brividi, tanto amate dai bambini. Ecco le storie di paura più amate dai bambini

Il capodanno celtico

Il passaggio dall’estate all’inverno e dal vecchio al nuovo anno veniva celebrato con lunghi festeggiamenti. La parola Samhain – ci racconta Irlandando.it – deriverebbe dal gaelico samhuinn e significa “summer’s end”, fine dell’estate. In Irlanda la festa serviva a esorcizzare le paure e le preoccupazioni legate all’arrivo imminente dell’inverno, con l’obiettivo di propiziarsi la benevolenza delle divinità. I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e che le forze degli spiriti potessero unirsi al mondo dei viventi. Samhain univa dunque la paura della morte e degli spiriti all’allegria dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.

Perché la zucca è il simbolo di Halloween. Viaggio nel folklore italiano Dalla Sardegna alle pianure emiliane, fino alla Calabria, quello che ci aspetta è un viaggio nel folklore del nostro Paese per scoprire l’antica tradizione della zucca intagliata

Perché si accendono le zucche

Nel cuore della notte di Samhain, i Celti si radunavano nei boschi per la cerimonia del Fuoco Sacro. Arrivavano dai villaggi circostanti vestiti con maschere grottesche e, per farsi strada nell’oscurità delle campagne, accendevano centinaia di lanterne, ricavate da cipolle intagliate.

Dall’Irlanda agli Stati Uniti

Verso la metà del XIX secolo, l’Irlanda fu investita da una terribile carestia e in quel periodo molte persone decisero di abbandonare l’isola e di tentar fortuna negli Stati Uniti, dove nacque una comunità irlandese molto forte. All’interno di essa venivano mantenute vive le tradizioni ed i costumi della loro patria, e tra di essi il 31 Ottobre veniva celebrato Halloween. L’usanza si diffuse presto in tutto il popolo americano, diventando quasi una festa nazionale.