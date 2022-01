Giornata della Memoria, le iniziative in tutta Italia

Cosa fare

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

In occasione della Giornata della Memoria vogliamo proporvi le iniziative più interessanti organizzate in tutta Italia

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, una ricorrenza che vuole ricordare tutte le vittime dell’Olocausto. Per l’occasione sono state organizzate numerosissime iniziative in tutta Italia. Ecco quali sono le più interessanti per commemorare questa importante occasione.

Le iniziative per la Giornata della Memoria

“Se Auschwitz è nulla”, Milano

La conferenza organizzata dal Memoriale della Shoah, alle ore 16:00, vedrà Donatella Di Cesare parlare del suo nuovo libro “Se Auschwitz è nulla” insieme a Marco Vigevani. “Sin dall’immediato dopoguerra, via via che emerge l’enormità del crimine, il negazionismo si presenta come un’impresa di igiene ideologica volta a sgombrare il presente dell’Europa dal passato fasullo: «la bugia di Auschwitz». Viene così rilanciata l’accusa della truffa, chiave di volta del secolare odio antiebraico.”

Raccontare la Shoah, Milano

All’università Statale di Milano, aperto dagli interventi di Marilisa D’Amico, prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti, Marina Carini, prorettrice alla Terza Missione e referente per la Rete delle Università per la Pace, Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano e dalla lettura di un messaggio di saluto da parte della senatrice a vita Liliana Segre, il convegno si articolerà in due sessioni dal titolo “Raccontare la Shoah: competenze e prospettive multidisciplinari” (ore 9.30) e “L’eco e il riflesso della Shoah tra storia e letteratura”. Evento online, iscriversi a [email protected]

Progetto Memento, Provincia di Arezzo

Il Progetto Memento, promosso dalla Consigliera Laura Chieli, vede coinvolte sei Scuole Secondarie di Secondo Grado, che produrranno il video di un reading teatrale su brani a tema, legati alla Shoah, per realizzare un corto che l’Ente Provincia pubblicherà nel proprio sito durante la mattina del 27 Gennaio in occasione della Giornata della Memoria.

Giornata della Memoria, 5 libri da leggere tra classici e novità In occasione della Giornata della Memoria istituita per ricordare le vittime della Shoah, vi proponiamo 5 libri indispensabili per conoscere la tragedia

Posizionamento Pietre d’Inciampo, Padova

Il 27 gennaio a Padova verranno posizionate le Pietre d’Inciampo per Desiderio Milch, studente dell’Ateneo di Padova con l’intervento di Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova e per Paolo Shaul Levi, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz con un intervento di Gina Cavalieri, vice presidente della Comunità ebraica di Padova e presidente della Fondazione per il Museo della Padova ebraica.

“1849-1871. Ebrei di Roma tra segregazione ed emancipazione”, Roma

Un percorso espositivo e un video progetto realizzati dalla comunità ebraica di Roma e Il Museo Ebraico di Roma con la collaborazione del Dipartimento Beni e Attività culturali della Comunità ebraica di Roma e della Sovraintendenza capitolina ai Beni culturali per commemorare la Giornata della Memoria del 2022.

“Auschwitz, memorias del horror”, Trento

“Auschwitz, memorias del horror” è la mostra che, a partire dal 13 gennaio, si potrà visitare nella sala della Fondazione Caritro, a Trento, con le opere dell’artista cubano Ariel Balmaseda. Una mostra che raccoglie una ventina di opere, tutte dedicate alla tragedia dell’Olocausto, raccontata attraverso una serie di immagini dal forte impatto visivo per commemorare questa Giornata della Memoria.

Il giorno della memoria, Trieste

Sale Scuola Viaggi celebra l’evento con una diretta dalla città di Trieste, dove interverrà il Direttore dei Musei della città e altri esperti. Ci sarà un programma fitto di appuntamenti e collegamenti da Monaco di Baviera, Budapest e Praga per portare anche la voce di altri paesi. Si affronterà la storia dei campi di concentramento, le leggi razziali, la deportazione e la storia della Shoah.