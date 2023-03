Catania, cosa vedere nella perla nera della Sicilia

Edificata ai piedi dell’Etna, Catania è una città affascinante e misteriosa, che deve la sua magica atmosfera alla duplice vicinanza al mare e al vulcano. Oggi vi suggeriamo quali attrazioni vedere e che mostre visitare se vi trovate nel capoluogo etneo questo fine settimana.

I monumenti imperdibili

Il centro storico di Catania è un museo a cielo aperto. Facile da visitare per via della sua conformazione urbanistica, la città è attraversata dalla lunga via Etnea, che termina in Piazza Duomo e presenta, soprattutto in prossimità di Piazza Stesicoro e Piazza Università, edifici meravigliosi che vi faranno apprezzare il barocco siciliano declinato nella sua variante più scura, grazie alla pietra lavica con cui è edificata la città.

Il Duomo di Sant’Agata è senza ombra di dubbio, insieme alla statua dell’Elefante, uno dei simboli del capoluogo etneo, un complesso da visitare anche solo per godere della vista della città, che da qui si apre in tutta la sua bellezza. Altra meta imprescindibile è il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, oggi sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. Il Monastero, che è stato anche set cinematografico de “I Viceré” di Roberto Faenza, è visitabile grazie ai tour guidati da Officine Culturali.

Il Teatro Massimo Bellini e le Chiese di Via Crociferi, poi, sono gli altri luoghi che vi consigliamo di visitare per godervi l’anima barocca di Catania, non prima di aver gustato una granita e magari aver fatto una passeggiata alla Villa Bellini!

3 mostre da non perdere a Catania questo weekend

“Meditazione visiva“, al Castello Ursino

La mostra di Piero Zuccaro dal titolo “Meditazione visiva” è un progetto espositivo dove l’artista – docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro – tra pittura, musica e poesia, incrocia il profondo senso per la spiritualità di Franco Battiato, protagonista con l’autore di un’installazione video inedita in cui il celebre compositore, scomparso nel maggio 2021, recita versi del poeta Shitao che suonano come un monito sulla purezza d’animo con cui accostarsi alla Pittura.

L’esposizione, visitabile sino alla fine di aprile, presenta 40 opere di Zuccaro – oli, pastelli e serigrafie – allestite al piano terra del castello federiciano: un dialogo con la collezione di reperti archeologici del Museo Civico che culmina con l’opera video di Zuccaro “Interno incerto e oscillante”, realizzata sulle note della “Messa Arcaica” di Battiato.

“Il Museo delle Illusioni“, al Centro Commerciale Le Porte di Catania

Al Centro Commerciale Le Porte di Catania troverete invece un’attrazione con ingresso gratuito perfetta per grandi e piccini, il “Museo delle Illusioni”, un insieme di installazioni concepite per stupire, divertire e sorprendere tutti gli spettatori grazie a rompicapi e stanze create ad hoc dai curatori dell’esperienza.

“No way – Digital Art Exhibition“, al Palazzo della Cultura

“No Way – Digital Art Exhibition” è la mostra dell’artista Tiziana La Piana che il Palazzo della Cultura ospita dallo scorso 2 febbraio e terrà in palinsesto fino al prossimo 2 aprile, con ingresso libero. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comune di Catania e curata da Irene Torrisi, esplora un universo digitale e colorato ricco di opere immersive, versi d’autore e installazioni, in un panorama di suggestioni e istanti colti dalla vita reale.

Figure congelate e sospese nella loro esistenza, simili e distanti, popolano una società di contraddizioni e indifferenza nei confronti della quale l’artista esprime il proprio rifiuto. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 18, e la domenica dalle 10 alle 13.