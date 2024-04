“Ulisse” di Cesare Pavese, una profonda poesia sul viaggio della vita

La figura di Ulisse è da sempre associata al mito, ad un uomo dalle capacità straordinarie che difatti compie imprese fuori dal comune.

Ulisse. Il curioso, astuto, coraggioso Ulisse. Emblema del viaggio e della ricerca di sé, è raccontato nell’epica, nelle opere d’arte, nella poesia e nella letteratura da tempi immemori.

L’Ulisse che vogliamo farvi conoscere oggi è un po’ diverso da quello cui siamo abituati: Cesare Pavese in “Lavorare stanca” ci mostra infatti un personaggio carico di umanità, in cui la nebbia scintillante del mito sembra essersi diradata fino a svelare l’essenza dell’uomo.

“Per la fresca finestra scorre amaro un sentore di foglie. Ma il vecchio non si muove dal buio, non ha sonno la notte, e vorrebbe aver sonno e scordare ogni cosa come un tempo al ritorno dopo un lungo cammino. Per scaldarsi, una volta gridava e picchiava”.

L’Ulisse di Cesare Pavese appare con il suo nome blasonato soltanto nel titolo. L’intera poesia racconta soltanto di un uomo, che se non avessimo letto il titolo non riconosceremmo mai nel personaggio mitico, forse.

Perché in questi versi tutto è troppo umano: la delusione, la contemplazione malinconica della notte, l’illusione, l’immaginazione, il desiderio di tornare al passato… Ulisse potrebbe essere un qualsiasi abitante della terra, un passante qualunque, una comparsa come tante altre delle poesie di Pavese.

E invece è proprio lui, l’eroe mitico che, spogliato della sua aura leggendaria, resta uomo come noi, e diventa metafora del viaggio e dell’importanza che le scelte rivestono sulla nostra vita.

“Questo è un vecchio deluso, perché ha fatto suo figlio

Troppo tardi. Si guardano in faccia ogni tanto,

ma una volta bastava uno schiaffo. (Esce il vecchio

e ritorna col figlio che si stringe una guancia

e non leva più gli occhi). Ora il vecchio è seduto

fino a notte, davanti a una grande finestra,

ma non viene nessuno e la strada è deserta.

Stamattina, è scappato il ragazzo, e ritorna

Questa notte. Starà sogghignando. A nessuno

Vorrà dire se a pranzo ha mangiato. Magari

Avrà gli occhi pesanti e andrà a letto in silenzio:

due scarponi infangati. Il mattino era azzurro

sulle piogge di un mese.

Per la fresca finestra

scorre amaro un sentore di foglie. Ma il vecchio

non si muove dal buio, non ha sonno la notte,

e vorrebbe aver sonno e scordare ogni cosa

come un tempo al ritorno dopo un lungo cammino.

Per scaldarsi, una volta gridava e picchiava.

Il ragazzo, che torna fra poco, non prende più schiaffi.

Il ragazzo comincia a esser giovane e scopre

ogni giorno qualcosa e non parla a nessuno.

Non c’è nulla per strada che non possa sapersi

stando a questa finestra. Ma il ragazzo cammina

tutto il giorno per strada. Non cerca ancor donne

e non gioca più in terra. Ogni volta ritorna.

Il ragazzo ha un suo modo di uscire di casa

che, chi resta, s’accorge di non farci più nulla”.