Salvatore Quasimodo, la poesia “Uomo del mio tempo” contro l’odio

La poesia

Oggi vogliamo proporvi la poesia di Salvatore Quasimodo “Uomo del mio tempo” in segno di speranza. L’anniversario che ci troviamo a celebrare, infatti, rappresenta uno dei momenti più bui della storia moderna. Questa poesia, che compare come ultimo componimento nella raccolta “Giorno dopo giorno” del 1946 vuole essere, come lo è stato allora, un monito contro l’odio.

“Uomo del mio tempo”

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

con le ali maligne, le meridiane di morte,

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

La bestiale natura umana

Ciò che sottolinea Salvatore Quasimodo in questa poesia è come l’uomo del suo tempo, quindi del Novecento, nonostante i secoli di evoluzione, le innovazioni tecniche e scientifiche, non sembra aver perso quell’istinto animale primitivo. Quegli istinti che ci distinguevano da ciò che dovremmo essere oggi poiché non ci rendevano capaci di creare una società. Istinti violenti e pulsioni che favorivano esclusivamente il singolo o una piccola parte del gruppo. Il progresso scientifico ci ha portati solo alla costruzione di armi migliori, l’odio nella società, seppur a volte ben celato, è presente e continuamente nutrito. Anche per queste ragioni oggi siamo qui a piangere i quasi tre mila morti dell’attentato alle Torri Gemelle. L’uomo non sa vivere senza violenza.

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo nacque a Modica il 20 agosto del 1901. Dopo la scuola si trasferì a Roma nel 1919 per frequentare la facoltà di Ingegneria, ma non si laureò. Nel 1929 iniziò a scrivere per la rivista “Solaria”. Il suo genere di poesia lo renderà il maggiore esponente dell’ermetismo italiano. Nel 1934 si trasferì a Milano dove lavorò nel settore editoriale come segretario di Cesare Zavattini. Il dramma della Seconda guerra mondiale lo scosse profondamente, fino a convincerlo alla necessità di una vita sociale più attiva. Nel 1959 ricevette il premio Nobel per la Letteratura. Morirà a Napoli il 14 giugno del 1968.

Alice Turiani